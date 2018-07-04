Текстовая онлайн трансляция матча Швеция - Англия

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Стадион: Самара Арена
Предыдущие игры
Швеция (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 03.07.2018 Швеция 1:0 Швейцария ЧМПФ2
- 27.06.2018 Мексика 0:3 Швеция ЧМПФ2
- 23.06.2018 Германия 2:1 Швеция ЧМПФ2
- 18.06.2018 Швеция 1:0 Южная Корея ЧМПФ2
- 09.06.2018 Швеция 0:0 Перу ТМС
- 02.06.2018 Швеция 0:0 Дания ТМС
- 27.03.2018 Румыния 1:0 Швеция ТМС
- 24.03.2018 Швеция 1:2 Чили ТМС
- 11.01.2018 Швеция 1:0 Дания ТМС
- 07.01.2018 Швеция 1:1 Эстония ТМС
- 13.11.2017 Италия 0:0 Швеция ОМЧ2Е
- 10.11.2017 Швеция 1:0 Италия ОМЧ2Е
- 10.10.2017 Голландия 2:0 Швеция ОМЧ2Е
- 07.10.2017 Швеция 8:0 Люксембург ОМЧ2Е
- 03.09.2017 Беларусь 0:4 Швеция ОМЧ2Е
- 31.08.2017 Болгария 3:2 Швеция ОМЧ2Е
- 13.06.2017 Норвегия 1:1 Швеция ТМС
- 09.06.2017 Швеция 2:1 Франция ОМЧ2Е
- 28.03.2017 Португалия 2:3 Швеция ТМС
- 25.03.2017 Швеция 4:0 Беларусь ОМЧ2Е
Англия (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 03.07.2018 Колумбия 1:1 Англия ЧМПФ2
- 28.06.2018 Англия 0:1 Бельгия ЧМПФ2
- 24.06.2018 Англия 6:1 Панама ЧМПФ2
- 18.06.2018 Тунис 1:2 Англия ЧМПФ2
- 07.06.2018 Англия 2:0 Коста-Рика ТМС
- 02.06.2018 Англия 2:1 Нигерия ТМС
- 27.03.2018 Англия 1:1 Италия ТМС
- 23.03.2018 Голландия 0:1 Англия ТМС
- 14.11.2017 Англия 0:0 Бразилия ТМС
- 10.11.2017 Англия 0:0 Германия ТМС
- 08.10.2017 Литва 0:1 Англия ОМЧ2Е
- 05.10.2017 Англия 1:0 Словения ОМЧ2Е
- 04.09.2017 Англия 2:1 Словакия ОМЧ2Е
- 01.09.2017 Мальта 0:4 Англия ОМЧ2Е
- 13.06.2017 Франция 3:2 Англия ТМС
- 10.06.2017 Шотландия 2:2 Англия ОМЧ2Е
- 26.03.2017 Англия 2:0 Литва ОМЧ2Е
- 22.03.2017 Германия 1:0 Англия ТМС
- 15.11.2016 Англия 2:2 Испания ТМС
- 11.11.2016 Англия 3:0 Шотландия ОМЧ2Е
Последние игры между собой
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
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Финал
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Текстовая онлайн трансляция матча Швеция - АнглияДо начала игры, которая состоится 07.07.2018, осталось 2 дня 14 часов 22 минуты.
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Прогнозы на матч Швеция - Англия
Швеция
8.6% (12)
Ничья:
15.7% (22)
Англия
75.7% (106)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Англия:
31.4% (44)
0:1 Англия:
24.3% (34)
1:1 Ничья:
15% (21)
0:2 Англия:
10.7% (15)
2:1 Швеция:
4.3% (6)
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