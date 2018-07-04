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2018
Стадион:
Швеция
 
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Англия
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Текстовая онлайн трансляция матча Швеция - Англия

До начала игры, которая состоится 07.07.2018, осталось 2 дня 14 часов 22 минуты.
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:
Прогнозы на матч Швеция - Англия
Швеция
8.6% (12)
Ничья:
15.7% (22)
Англия
75.7% (106)

Вы не участвовали в прогнозе

Англия:
31.4% (44)
Англия:
24.3% (34)
Ничья:
15% (21)
Англия:
10.7% (15)
Швеция:
4.3% (6)
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