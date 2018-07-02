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2018
Стадион:
РОССИЯ
 
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Хорватия
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Текстовая онлайн трансляция матча РОССИЯ - Хорватия

До начала игры, которая состоится 07.07.2018, осталось 2 дня 18 часов 2 минуты.
Новости матча
Прогнозы на матч РОССИЯ - Хорватия
РОССИЯ
29.4% (86)
Ничья:
12.6% (37)
Хорватия
58% (170)

Вы думаете, что... матч окончится ничьей

Хорватия:
25.6% (75)
Хорватия:
17.1% (50)
РОССИЯ:
11.3% (33)
Ничья:
8.2% (24)
Хорватия:
7.2% (21)
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