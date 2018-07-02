Текстовая онлайн трансляция матча РОССИЯ - Хорватия

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Стадион: Фишт
Предыдущие игры
РОССИЯ (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 01.07.2018 Испания 1:1 РОССИЯ ЧМПФ2
- 25.06.2018 Уругвай 3:0 РОССИЯ ЧМПФ2
- 19.06.2018 РОССИЯ 3:1 Египет ЧМПФ2
- 14.06.2018 РОССИЯ 5:0 Саудовская Аравия ЧМПФ2
- 05.06.2018 РОССИЯ 1:1 Турция ТМС
- 30.05.2018 Австрия 1:0 РОССИЯ ТМС
- 27.03.2018 РОССИЯ 1:3 Франция ТМС
- 23.03.2018 РОССИЯ 0:3 Бразилия ТМС
- 14.11.2017 РОССИЯ 3:3 Испания ТМС
- 11.11.2017 РОССИЯ 0:1 Аргентина ТМС
- 10.10.2017 РОССИЯ 1:1 Иран ТМС
- 07.10.2017 РОССИЯ 4:2 Южная Корея ТМС
- 03.09.2017 Динамо Москва 0:3 РОССИЯ ТМС
- 24.06.2017 Мексика 2:1 РОССИЯ КК
- 21.06.2017 РОССИЯ 0:1 Португалия КК
- 17.06.2017 РОССИЯ 2:0 Новая Зеландия КК
- 09.06.2017 РОССИЯ 1:1 Чили ТМС
- 05.06.2017 Венгрия 0:3 РОССИЯ ТМС
- 28.03.2017 РОССИЯ 3:3 Бельгия ТМС
- 24.03.2017 РОССИЯ 0:2 Кот-д'Ивуар ТМС
Хорватия (последние 20 матчей: +11 =2 -7)
- 01.07.2018 Хорватия 1:1 Дания ЧМПФ2
- 26.06.2018 Исландия 1:2 Хорватия ЧМПФ2
- 21.06.2018 Аргентина 0:3 Хорватия ЧМПФ2
- 16.06.2018 Хорватия 2:0 Нигерия ЧМПФ2
- 08.06.2018 Хорватия 2:1 Сенегал ТМС
- 03.06.2018 Бразилия 2:0 Хорватия ТМС
- 28.03.2018 Мексика 0:1 Хорватия ТМС
- 24.03.2018 Перу 2:0 Хорватия ТМС
- 12.11.2017 Греция 0:0 Хорватия ОМЧ2Е
- 09.11.2017 Хорватия 4:1 Греция ОМЧ2Е
- 09.10.2017 Украина 0:2 Хорватия ОМЧ2Е
- 06.10.2017 Хорватия 1:1 Финляндия ОМЧ2Е
- 05.09.2017 Турция 1:0 Хорватия ОМЧ2Е
- 03.09.2017 Хорватия 1:0 Косово ОМЧ2Е
- 11.06.2017 Исландия 1:0 Хорватия ОМЧ2Е
- 28.05.2017 Мексика 1:2 Хорватия ТМС
- 28.03.2017 Эстония 3:0 Хорватия ТМС
- 24.03.2017 Хорватия 1:0 Украина ОМЧ2Е
- 14.01.2017 Китай 1:1 Хорватия ТМС
- 11.01.2017 Чили 1:1 Хорватия ТМС
Последние игры между собой
РОССИЯ: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Хорватия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 17.11.2015 РОССИЯ 1:3 Хорватия Товарищеские матчи. Сборные
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
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Финал
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Текстовая онлайн трансляция матча РОССИЯ - ХорватияДо начала игры, которая состоится 07.07.2018, осталось 2 дня 18 часов 2 минуты.
Новости матча
Прогнозы на матч РОССИЯ - Хорватия
РОССИЯ
29.4% (86)
Ничья:
12.6% (37)
Хорватия
58% (170)
Вы думаете, что... матч окончится ничьей
1:2 Хорватия:
25.6% (75)
0:2 Хорватия:
17.1% (50)
2:1 РОССИЯ:
11.3% (33)
1:1 Ничья:
8.2% (24)
0:1 Хорватия:
7.2% (21)
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