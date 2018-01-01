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Нумансия (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 21.12.2017 Нумансия 3:0 Севилья Атлетико С
- 16.12.2017 Осасуна 2:2 Нумансия С
- 09.12.2017 Нумансия 1:0 Лорка С
- 03.12.2017 Вальядолид 2:3 Нумансия С
- 28.11.2017 Малага 1:1 Нумансия КК
- 25.11.2017 Реал Овьедо 3:1 Нумансия С
- 19.11.2017 Нумансия 1:2 Химнастик С
- 12.11.2017 Луго 0:1 Нумансия С
- 03.11.2017 Нумансия 1:0 Алькоркон С
- 29.10.2017 Кордова 1:1 Нумансия С
- 24.10.2017 Нумансия 2:1 Малага КК
- 21.10.2017 Нумансия 1:3 Гранада С
- 14.10.2017 Тенерифе 1:1 Нумансия С
- 11.10.2017 Нумансия 1:0 Барселона-2 С
- 08.10.2017 Сарагоса 3:0 Нумансия С
- 30.09.2017 Нумансия 5:1 Альбасете С
- 24.09.2017 Кадис 0:0 Нумансия С
- 19.09.2017 Спортинг Хихон 1:1 Нумансия КК
- 16.09.2017 Нумансия 3:0 Спортинг Хихон С
- 11.09.2017 Реус Депортиу 1:0 Нумансия С
Реал Мадрид (последние 20 матчей: +13 =4 -3)
- 23.12.2017 Реал Мадрид 0:3 Барселона П
- 16.12.2017 Реал Мадрид 1:0 Гремио КЧМ
- 13.12.2017 Аль-Джазира 1:2 Реал Мадрид КЧМ
- 09.12.2017 Реал Мадрид 5:0 Севилья П
- 06.12.2017 Реал Мадрид 3:2 Боруссия Д ЛЧ
- 02.12.2017 Атлетик Б 0:0 Реал Мадрид П
- 28.11.2017 Реал Мадрид 2:2 Фуэнлабрада КК
- 25.11.2017 Реал Мадрид 3:2 Малага П
- 21.11.2017 АПОЭЛ 0:6 Реал Мадрид ЛЧ
- 18.11.2017 Атлетико М 0:0 Реал Мадрид П
- 05.11.2017 Реал Мадрид 3:0 Лас-Пальмас П
- 01.11.2017 Тоттенхэм 3:1 Реал Мадрид ЛЧ
- 29.10.2017 Жирона 2:1 Реал Мадрид П
- 26.10.2017 Фуэнлабрада 0:2 Реал Мадрид КК
- 22.10.2017 Реал Мадрид 3:0 Эйбар П
- 17.10.2017 Реал Мадрид 1:1 Тоттенхэм ЛЧ
- 14.10.2017 Хетафе 1:2 Реал Мадрид П
- 01.10.2017 Реал Мадрид 2:0 Эспаньол П
- 26.09.2017 Боруссия Д 1:3 Реал Мадрид ЛЧ
- 23.09.2017 Алавес 1:2 Реал Мадрид П
Последние игры между собой
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Текстовая онлайн трансляция матча Нумансия - Реал МадридДо начала игры осталось 2 дня 19 часов 51 минуту, которая состоится 04.01.2018.
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Прогнозы на матч Нумансия - Реал Мадрид
Нумансия
1% (1)
Ничья:
1.9% (2)
Реал Мадрид
97.1% (100)
Вы не участвовали в прогнозе
0:2 Реал Мадрид:
27.2% (28)
0:3 Реал Мадрид:
18.4% (19)
1:3 Реал Мадрид:
16.5% (17)
1:2 Реал Мадрид:
7.8% (8)
0:4 Реал Мадрид:
7.8% (8)
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