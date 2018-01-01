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Нумансия
 
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Реал Мадрид
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Прогнозы на матч Нумансия - Реал Мадрид
Нумансия
1% (1)
Ничья:
1.9% (2)
Реал Мадрид
97.1% (100)

Вы не участвовали в прогнозе

Реал Мадрид:
27.2% (28)
Реал Мадрид:
18.4% (19)
Реал Мадрид:
16.5% (17)
Реал Мадрид:
7.8% (8)
Реал Мадрид:
7.8% (8)
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