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Леганес
 
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Вильярреал
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Текстовая онлайн трансляция матча Леганес - Вильярреал

До начала игры осталось 2 дня 17 часов 45 минут, которая состоится 04.01.2018.
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Прогнозы на матч Леганес - Вильярреал
Леганес
10.1% (10)
Ничья:
30.3% (30)
Вильярреал
59.6% (59)

Вы не участвовали в прогнозе

Вильярреал:
35.4% (35)
Ничья:
24.2% (24)
Вильярреал:
13.1% (13)
Леганес:
5.1% (5)
Леганес:
5.1% (5)
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