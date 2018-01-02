Текстовая онлайн трансляция матча Леганес - Вильярреал

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Леганес (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 19.12.2017 Леванте 0:0 Леганес П
- 09.12.2017 Депортиво 1:0 Леганес П
- 03.12.2017 Леганес 3:1 Вильярреал П
- 28.11.2017 Леганес 1:0 Вальядолид КК
- 24.11.2017 Сельта 1:0 Леганес П
- 18.11.2017 Леганес 0:3 Барселона П
- 04.11.2017 Валенсия 3:0 Леганес П
- 28.10.2017 Севилья 2:1 Леганес П
- 25.10.2017 Вальядолид 1:2 Леганес КК
- 22.10.2017 Леганес 1:0 Атлетик Б П
- 15.10.2017 Малага 0:2 Леганес П
- 05.10.2017 Эйбар 0:2 Леганес ТМК
- 30.09.2017 Леганес 0:0 Атлетико М П
- 24.09.2017 Лас-Пальмас 0:2 Леганес П
- 20.09.2017 Леганес 0:0 Жирона П
- 15.09.2017 Эйбар 1:0 Леганес П
- 08.09.2017 Леганес 1:2 Хетафе П
- 30.08.2017 Гвадалахара-2 1:3 Леганес ТМК
- 27.08.2017 Эспаньол 0:1 Леганес П
- 18.08.2017 Леганес 1:0 Алавес П
Вильярреал (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 23.12.2017 Валенсия 0:1 Вильярреал П
- 17.12.2017 Сельта 0:1 Вильярреал П
- 10.12.2017 Вильярреал 0:2 Барселона П
- 07.12.2017 Вильярреал 0:1 Маккаби Тель-Авив ЛЕ
- 03.12.2017 Леганес 3:1 Вильярреал П
- 30.11.2017 Вильярреал 3:0 Понферрадина КК
- 26.11.2017 Вильярреал 2:3 Севилья П
- 23.11.2017 Астана 2:3 Вильярреал ЛЕ
- 19.11.2017 Атлетик Б 1:1 Вильярреал П
- 05.11.2017 Вильярреал 2:0 Малага П
- 02.11.2017 Славия Прага 0:2 Вильярреал ЛЕ
- 28.10.2017 Атлетико М 1:1 Вильярреал П
- 25.10.2017 Понферрадина 1:0 Вильярреал КК
- 22.10.2017 Вильярреал 4:0 Лас-Пальмас П
- 19.10.2017 Вильярреал 2:2 Славия Прага ЛЕ
- 15.10.2017 Жирона 1:2 Вильярреал П
- 01.10.2017 Вильярреал 3:0 Эйбар П
- 28.09.2017 Маккаби Тель-Авив 0:0 Вильярреал ЛЕ
- 24.09.2017 Хетафе 4:0 Вильярреал П
- 21.09.2017 Вильярреал 0:0 Эспаньол П
Последние игры между собой
Леганес: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Вильярреал: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
- 03.12.2017 Леганес 3:1 Вильярреал Примера
- 22.04.2017 Вильярреал 2:1 Леганес Примера
- 03.12.2016 Леганес 0:0 Вильярреал Примера
- 13.08.2016 Леганес 3:2 Вильярреал Товарищеские матчи. Клубы
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
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Текстовая онлайн трансляция матча Леганес - ВильярреалДо начала игры осталось 2 дня 17 часов 45 минут, которая состоится 04.01.2018.
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Прогнозы на матч Леганес - Вильярреал
Леганес
10.1% (10)
Ничья:
30.3% (30)
Вильярреал
59.6% (59)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Вильярреал:
35.4% (35)
1:1 Ничья:
24.2% (24)
0:1 Вильярреал:
13.1% (13)
1:0 Леганес:
5.1% (5)
2:1 Леганес:
5.1% (5)
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