Текстовая онлайн трансляция матча Лерида - Атлетико М

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Лерида (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 17.12.2017 Лерида 0:0 Сабадель СБ
- 10.12.2017 Олот 2:1 Лерида СБ
- 03.12.2017 Лерида 1:1 Эльче СБ
- 29.11.2017 Реал Сосьедад 2:3 Лерида КК
- 25.11.2017 Лерида 0:0 Эркулес СБ
- 18.11.2017 Валенсия-2 3:0 Лерида СБ
- 12.11.2017 Лерида 0:2 Мальорка СБ
- 05.11.2017 Форментера 1:0 Лерида СБ
- 01.11.2017 Лерида 0:0 Вильярреал-2 СБ
- 29.10.2017 Эбро 1:1 Лерида СБ
- 26.10.2017 Лерида 0:1 Реал Сосьедад КК
- 22.10.2017 Лерида 4:2 Корнелья СБ
- 15.10.2017 Алькояно 1:1 Лерида СБ
- 08.10.2017 Лерида 1:0 Льягостера СБ
- 30.09.2017 Онтиньент 0:1 Лерида СБ
- 24.09.2017 Лерида 0:1 Атлетико Сагунтино СБ
- 17.09.2017 Атлетико Балеарес 1:1 Лерида СБ
- 10.09.2017 Лерида 2:1 Пенья Депортива СБ
- 06.09.2017 Мальорка 0:0 Лерида КК
- 03.09.2017 Пералада 0:1 Лерида СБ
Атлетико М (последние 20 матчей: +10 =8 -2)
- 30.12.2017 Аль-Ахли Каир 2:3 Атлетико М ТМК
- 22.12.2017 Эспаньол 1:0 Атлетико М П
- 16.12.2017 Атлетико М 1:0 Алавес П
- 10.12.2017 Бетис 0:1 Атлетико М П
- 05.12.2017 Челси 1:1 Атлетико М ЛЧ
- 02.12.2017 Атлетико М 2:1 Реал Сосьедад П
- 29.11.2017 Атлетико М 3:0 Эльче КК
- 25.11.2017 Леванте 0:5 Атлетико М П
- 22.11.2017 Атлетико М 2:0 Рома ЛЧ
- 18.11.2017 Атлетико М 0:0 Реал Мадрид П
- 04.11.2017 Депортиво 0:1 Атлетико М П
- 31.10.2017 Атлетико М 1:1 Карабах ЛЧ
- 28.10.2017 Атлетико М 1:1 Вильярреал П
- 25.10.2017 Эльче 1:1 Атлетико М КК
- 22.10.2017 Сельта 0:1 Атлетико М П
- 18.10.2017 Карабах 0:0 Атлетико М ЛЧ
- 14.10.2017 Атлетико М 1:1 Барселона П
- 30.09.2017 Леганес 0:0 Атлетико М П
- 27.09.2017 Атлетико М 1:2 Челси ЛЧ
- 23.09.2017 Атлетико М 2:0 Севилья П
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
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1/2 финала
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Текстовая онлайн трансляция матча Лерида - Атлетико МДо начала игры осталось 2 дня 17 часов 48 минут, которая состоится 03.01.2018.
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Прогнозы на матч Лерида - Атлетико М
Лерида
1.1% (1)
Ничья:
4.2% (4)
Атлетико М
94.7% (90)
Вы не участвовали в прогнозе
0:2 Атлетико М:
31.6% (30)
0:3 Атлетико М:
20% (19)
1:2 Атлетико М:
14.7% (14)
1:3 Атлетико М:
11.6% (11)
0:1 Атлетико М:
9.5% (9)
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