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Лерида
 
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Атлетико М
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Текстовая онлайн трансляция матча Лерида - Атлетико М

До начала игры осталось 2 дня 17 часов 48 минут, которая состоится 03.01.2018.
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:
Прогнозы на матч Лерида - Атлетико М
Лерида
1.1% (1)
Ничья:
4.2% (4)
Атлетико М
94.7% (90)

Вы не участвовали в прогнозе

Атлетико М:
31.6% (30)
Атлетико М:
20% (19)
Атлетико М:
14.7% (14)
Атлетико М:
11.6% (11)
Атлетико М:
9.5% (9)
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