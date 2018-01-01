Текстовая онлайн трансляция матча Кадис - Севилья

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Кадис (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 21.12.2017 Тенерифе 1:1 Кадис С
- 15.12.2017 Кадис 3:1 Барселона-2 С
- 09.12.2017 Сарагоса 0:2 Кадис С
- 03.12.2017 Кадис 2:0 Альбасете С
- 30.11.2017 Бетис 3:5 Кадис КК
- 25.11.2017 Кадис 1:0 Вальядолид С
- 19.11.2017 Спортинг Хихон 0:3 Кадис С
- 13.11.2017 Кадис 1:0 Реус Депортиу С
- 05.11.2017 Альмерия 0:2 Кадис С
- 28.10.2017 Кадис 0:0 Райо Вальекано С
- 24.10.2017 Кадис 1:2 Бетис КК
- 21.10.2017 Уэска 1:0 Кадис С
- 14.10.2017 Кадис 2:2 Леонеса С
- 11.10.2017 Севилья Атлетико 0:0 Кадис С
- 07.10.2017 Кадис 0:2 Осасуна С
- 30.09.2017 Лорка 3:0 Кадис С
- 24.09.2017 Кадис 0:0 Нумансия С
- 20.09.2017 Кадис 1:0 Осасуна КК
- 17.09.2017 Реал Овьедо 1:0 Кадис С
- 08.09.2017 Кадис 2:0 Химнастик С
Севилья (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 20.12.2017 Реал Сосьедад 3:1 Севилья П
- 15.12.2017 Севилья 0:0 Леванте П
- 09.12.2017 Реал Мадрид 5:0 Севилья П
- 06.12.2017 Марибор 1:1 Севилья ЛЧ
- 02.12.2017 Севилья 2:0 Депортиво П
- 29.11.2017 Севилья 4:0 Картахена КК
- 26.11.2017 Вильярреал 2:3 Севилья П
- 21.11.2017 Севилья 3:3 Ливерпуль ЛЧ
- 18.11.2017 Севилья 2:1 Сельта П
- 04.11.2017 Барселона 2:1 Севилья П
- 01.11.2017 Севилья 2:1 Спартак Москва ЛЧ
- 28.10.2017 Севилья 2:1 Леганес П
- 24.10.2017 Картахена 0:3 Севилья КК
- 21.10.2017 Валенсия 4:0 Севилья П
- 17.10.2017 Спартак Москва 5:1 Севилья ЛЧ
- 14.10.2017 Атлетик Б 1:0 Севилья П
- 30.09.2017 Севилья 2:0 Малага П
- 26.09.2017 Севилья 3:0 Марибор ЛЧ
- 23.09.2017 Атлетико М 2:0 Севилья П
- 20.09.2017 Севилья 1:0 Лас-Пальмас П
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
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Текстовая онлайн трансляция матча Кадис - СевильяДо начала игры осталось 2 дня 19 часов 48 минут, которая состоится 03.01.2018.
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Прогнозы на матч Кадис - Севилья
Кадис
5.3% (5)
Ничья:
6.3% (6)
Севилья
88.4% (84)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Севилья:
31.6% (30)
0:2 Севилья:
17.9% (17)
0:1 Севилья:
17.9% (17)
1:3 Севилья:
10.5% (10)
0:3 Севилья:
5.3% (5)
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