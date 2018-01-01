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Кадис
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Кадис - Севилья

До начала игры осталось 2 дня 19 часов 48 минут, которая состоится 03.01.2018.
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Прогнозы на матч Кадис - Севилья
Кадис
5.3% (5)
Ничья:
6.3% (6)
Севилья
88.4% (84)

Вы не участвовали в прогнозе

Севилья:
31.6% (30)
Севилья:
17.9% (17)
Севилья:
17.9% (17)
Севилья:
10.5% (10)
Севилья:
5.3% (5)
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