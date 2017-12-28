- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Сити Граунд
Позже
Предыдущие игры
Ноттингем Форест (последние 20 матчей: +6 =2 -12)
- 01.01.2018 Лидс 0:0 Ноттингем Форест Ч
- 30.12.2017 Ноттингем Форест 0:1 Сандерленд Ч
- 26.12.2017 Ноттингем Форест 0:3 Шеффилд Уэнсдей Ч
- 23.12.2017 Престон Норт Энд 1:1 Ноттингем Форест Ч
- 16.12.2017 Бристоль Сити 2:1 Ноттингем Форест Ч
- 09.12.2017 Ноттингем Форест 3:2 Болтон Ч
- 02.12.2017 Ипсвич 4:2 Ноттингем Форест Ч
- 26.11.2017 Ноттингем Форест 0:2 Кардифф Сити Ч
- 21.11.2017 Ноттингем Форест 1:0 Норвич Ч
- 18.11.2017 Бирмингем 1:0 Ноттингем Форест Ч
- 04.11.2017 Ноттингем Форест 4:0 КПР Ч
- 31.10.2017 Рединг 3:1 Ноттингем Форест Ч
- 28.10.2017 Халл Сити 2:3 Ноттингем Форест Ч
- 21.10.2017 Ноттингем Форест 2:0 Бёртон Ч
- 15.10.2017 Дерби 2:0 Ноттингем Форест Ч
- 30.09.2017 Ноттингем Форест 2:1 Шеффилд Юнайтед Ч
- 26.09.2017 Ноттингем Форест 1:3 Фулхэм Ч
- 23.09.2017 Астон Вилла 2:1 Ноттингем Форест Ч
- 20.09.2017 Челси 5:1 Ноттингем Форест КЛ
- 16.09.2017 Ноттингем Форест 1:2 Вулверхэмптон Ч
Арсенал (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 03.01.2018 Арсенал 2:2 Челси ПЛ
- 31.12.2017 Вест Бромвич 1:1 Арсенал ПЛ
- 28.12.2017 Кристал Пэлас 2:3 Арсенал ПЛ
- 22.12.2017 Арсенал 3:3 Ливерпуль ПЛ
- 19.12.2017 Арсенал 1:0 Вест Хэм КЛ
- 16.12.2017 Арсенал 1:0 Ньюкасл ПЛ
- 13.12.2017 Вест Хэм 0:0 Арсенал ПЛ
- 10.12.2017 Саутгемптон 1:1 Арсенал ПЛ
- 07.12.2017 Арсенал 6:0 БАТЭ ЛЕ
- 02.12.2017 Арсенал 1:3 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 29.11.2017 Арсенал 5:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 26.11.2017 Бёрнли 0:1 Арсенал ПЛ
- 23.11.2017 Кёльн 1:0 Арсенал ЛЕ
- 18.11.2017 Арсенал 2:0 Тоттенхэм ПЛ
- 05.11.2017 Манчестер Сити 3:1 Арсенал ПЛ
- 02.11.2017 Арсенал 0:0 Црвена Звезда ЛЕ
- 28.10.2017 Арсенал 2:1 Суонси ПЛ
- 24.10.2017 Арсенал 2:1 Норвич КЛ
- 22.10.2017 Эвертон 2:5 Арсенал ПЛ
- 19.10.2017 Црвена Звезда 0:1 Арсенал ЛЕ
Последние игры между собой
Ноттингем Форест: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Арсенал: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 20.09.2016 Ноттингем Форест 0:4 Арсенал Кубок лиги