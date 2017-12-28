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Стадион: Уэмбли
Предыдущие игры
Тоттенхэм (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 04.01.2018 Тоттенхэм 1:1 Вест Хэм ПЛ
- 02.01.2018 Суонси 0:2 Тоттенхэм ПЛ
- 26.12.2017 Тоттенхэм 5:2 Саутгемптон ПЛ
- 23.12.2017 Бёрнли 0:3 Тоттенхэм ПЛ
- 16.12.2017 Манчестер Сити 4:1 Тоттенхэм ПЛ
- 13.12.2017 Тоттенхэм 2:0 Брайтон ПЛ
- 09.12.2017 Тоттенхэм 5:1 Сток Сити ПЛ
- 06.12.2017 Тоттенхэм 3:0 АПОЭЛ ЛЧ
- 02.12.2017 Уотфорд 1:1 Тоттенхэм ПЛ
- 28.11.2017 Лестер 2:1 Тоттенхэм ПЛ
- 25.11.2017 Тоттенхэм 1:1 Вест Бромвич ПЛ
- 21.11.2017 Боруссия Д 1:2 Тоттенхэм ЛЧ
- 18.11.2017 Арсенал 2:0 Тоттенхэм ПЛ
- 05.11.2017 Тоттенхэм 1:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 01.11.2017 Тоттенхэм 3:1 Реал Мадрид ЛЧ
- 28.10.2017 Манчестер Юнайтед 1:0 Тоттенхэм ПЛ
- 25.10.2017 Тоттенхэм 2:3 Вест Хэм КЛ
- 22.10.2017 Тоттенхэм 4:1 Ливерпуль ПЛ
- 17.10.2017 Реал Мадрид 1:1 Тоттенхэм ЛЧ
- 14.10.2017 Тоттенхэм 1:0 Борнмут ПЛ
Уимблдон (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 01.01.2018 Уимблдон 2:0 Саутенд ПЛ
- 30.12.2017 Джиллингем 2:2 Уимблдон ПЛ
- 26.12.2017 Портсмут 2:1 Уимблдон ПЛ
- 23.12.2017 Уимблдон 2:1 Брэдфорд Сити ПЛ
- 16.12.2017 Уимблдон 0:4 Уиган ПЛ
- 05.12.2017 Йовил Таун 2:0 Уимблдон ТА
- 03.12.2017 Уимблдон 3:1 Чарльтон К
- 25.11.2017 Уимблдон 1:2 Уолсолл ПЛ
- 21.11.2017 Олдхэм Атлетик 0:0 Уимблдон ПЛ
- 18.11.2017 Бристоль Роверс 1:3 Уимблдон ПЛ
- 12.11.2017 Уимблдон 2:2 Питерборо Юнайтед ПЛ
- 04.11.2017 Уимблдон 1:0 Линкольн Сити К
- 31.10.2017 Уимблдон 1:2 Лутон Таун ТФЛЮ
- 28.10.2017 Чарльтон 1:0 Уимблдон ПЛ
- 21.10.2017 Уимблдон 0:1 Плимут ПЛ
- 17.10.2017 Уимблдон 3:1 Ротерхэм ПЛ
- 14.10.2017 Нортгемптон 0:1 Уимблдон ПЛ
- 07.10.2017 Оксфорд Юнайтед 3:0 Уимблдон ПЛ
- 03.10.2017 Уимблдон 4:3 Академия Тоттенхэма ТФЛЮ
- 30.09.2017 Уимблдон 0:0 Рочдейл ПЛ