- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Этихад Стэдиум
Позже
Предыдущие игры
Манчестер Сити (последние 20 матчей: +18 =1 -1)
- 02.01.2018 Манчестер Сити 3:1 Уотфорд ПЛ
- 31.12.2017 Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Сити ПЛ
- 27.12.2017 Ньюкасл 0:1 Манчестер Сити ПЛ
- 23.12.2017 Манчестер Сити 4:0 Борнмут ПЛ
- 19.12.2017 Лестер 1:1 Манчестер Сити КЛ
- 16.12.2017 Манчестер Сити 4:1 Тоттенхэм ПЛ
- 13.12.2017 Суонси 0:4 Манчестер Сити ПЛ
- 10.12.2017 Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Сити ПЛ
- 06.12.2017 Шахтёр Дн 2:1 Манчестер Сити ЛЧ
- 03.12.2017 Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм ПЛ
- 29.11.2017 Манчестер Сити 2:1 Саутгемптон ПЛ
- 26.11.2017 Хаддерсфилд Таун 1:2 Манчестер Сити ПЛ
- 21.11.2017 Манчестер Сити 1:0 Фейеноорд ЛЧ
- 18.11.2017 Лестер 0:2 Манчестер Сити ПЛ
- 05.11.2017 Манчестер Сити 3:1 Арсенал ПЛ
- 01.11.2017 Наполи 2:4 Манчестер Сити ЛЧ
- 28.10.2017 Вест Бромвич 2:3 Манчестер Сити ПЛ
- 24.10.2017 Манчестер Сити 0:0 Вулверхэмптон КЛ
- 21.10.2017 Манчестер Сити 3:0 Бёрнли ПЛ
- 17.10.2017 Манчестер Сити 2:1 Наполи ЛЧ
Бёрнли (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 01.01.2018 Бёрнли 1:2 Ливерпуль ПЛ
- 30.12.2017 Хаддерсфилд Таун 0:0 Бёрнли ПЛ
- 26.12.2017 Манчестер Юнайтед 2:2 Бёрнли ПЛ
- 23.12.2017 Бёрнли 0:3 Тоттенхэм ПЛ
- 16.12.2017 Брайтон 0:0 Бёрнли ПЛ
- 12.12.2017 Бёрнли 1:0 Сток Сити ПЛ
- 09.12.2017 Бёрнли 1:0 Уотфорд ПЛ
- 02.12.2017 Лестер 1:0 Бёрнли ПЛ
- 29.11.2017 Борнмут 1:2 Бёрнли ПЛ
- 26.11.2017 Бёрнли 0:1 Арсенал ПЛ
- 18.11.2017 Бёрнли 2:0 Суонси ПЛ
- 04.11.2017 Саутгемптон 0:1 Бёрнли ПЛ
- 30.10.2017 Бёрнли 1:0 Ньюкасл ПЛ
- 21.10.2017 Манчестер Сити 3:0 Бёрнли ПЛ
- 14.10.2017 Бёрнли 1:1 Вест Хэм ПЛ
- 01.10.2017 Эвертон 0:1 Бёрнли ПЛ
- 23.09.2017 Бёрнли 0:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 19.09.2017 Бёрнли 2:2 Лидс КЛ
- 16.09.2017 Ливерпуль 1:1 Бёрнли ПЛ
- 10.09.2017 Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас ПЛ
Последние игры между собой
Манчестер Сити: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Бёрнли: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
- 21.10.2017 Манчестер Сити 3:0 Бёрнли Премьер-лига
- 02.01.2017 Манчестер Сити 2:1 Бёрнли Премьер-лига
- 26.11.2016 Бёрнли 1:2 Манчестер Сити Премьер-лига
- 14.03.2015 Бёрнли 1:0 Манчестер Сити Премьер-лига
- 28.12.2014 Манчестер Сити 2:2 Бёрнли Премьер-лига
- 03.04.2010 Бёрнли 1:6 Манчестер Сити Премьер-лига
- 07.11.2009 Манчестер Сити 3:3 Бёрнли Премьер-лига