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Стадион:
Ливерпуль
 
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Эвертон
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Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Эвертон

До начала игры осталось 2 дня 19 часов 36 минут, которая состоится 05.01.2018.
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Прогнозы на матч Ливерпуль - Эвертон
Ливерпуль
96% (97)
Ничья:
3% (3)
Эвертон
1% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Ливерпуль:
41.6% (42)
Ливерпуль:
16.8% (17)
Ливерпуль:
14.9% (15)
Ливерпуль:
12.9% (13)
Ливерпуль:
4% (4)
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