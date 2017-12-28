Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Эвертон

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Стадион: Энфилд
Предыдущие игры
Ливерпуль (последние 20 матчей: +12 =7 -1)
- 01.01.2018 Бёрнли 1:2 Ливерпуль ПЛ
- 30.12.2017 Ливерпуль 2:1 Лестер ПЛ
- 26.12.2017 Ливерпуль 5:0 Суонси ПЛ
- 22.12.2017 Арсенал 3:3 Ливерпуль ПЛ
- 17.12.2017 Борнмут 0:4 Ливерпуль ПЛ
- 13.12.2017 Ливерпуль 0:0 Вест Бромвич ПЛ
- 10.12.2017 Ливерпуль 1:1 Эвертон ПЛ
- 06.12.2017 Ливерпуль 7:0 Спартак Москва ЛЧ
- 02.12.2017 Брайтон 1:5 Ливерпуль ПЛ
- 29.11.2017 Сток Сити 0:3 Ливерпуль ПЛ
- 25.11.2017 Ливерпуль 1:1 Челси ПЛ
- 21.11.2017 Севилья 3:3 Ливерпуль ЛЧ
- 18.11.2017 Ливерпуль 3:0 Саутгемптон ПЛ
- 04.11.2017 Вест Хэм 1:4 Ливерпуль ПЛ
- 01.11.2017 Ливерпуль 3:0 Марибор ЛЧ
- 28.10.2017 Ливерпуль 3:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 22.10.2017 Тоттенхэм 4:1 Ливерпуль ПЛ
- 17.10.2017 Марибор 0:7 Ливерпуль ЛЧ
- 14.10.2017 Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 01.10.2017 Ньюкасл 1:1 Ливерпуль ПЛ
Эвертон (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 01.01.2018 Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 30.12.2017 Борнмут 2:1 Эвертон ПЛ
- 26.12.2017 Вест Бромвич 0:0 Эвертон ПЛ
- 23.12.2017 Эвертон 0:0 Челси ПЛ
- 18.12.2017 Эвертон 3:1 Суонси ПЛ
- 13.12.2017 Ньюкасл 0:1 Эвертон ПЛ
- 10.12.2017 Ливерпуль 1:1 Эвертон ПЛ
- 07.12.2017 Аполлон 0:3 Эвертон ЛЕ
- 02.12.2017 Эвертон 2:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 29.11.2017 Эвертон 4:0 Вест Хэм ПЛ
- 26.11.2017 Саутгемптон 4:1 Эвертон ПЛ
- 23.11.2017 Эвертон 1:5 Аталанта ЛЕ
- 18.11.2017 Кристал Пэлас 2:2 Эвертон ПЛ
- 05.11.2017 Эвертон 3:2 Уотфорд ПЛ
- 02.11.2017 Лион 3:0 Эвертон ЛЕ
- 29.10.2017 Лестер 2:0 Эвертон ПЛ
- 25.10.2017 Челси 2:1 Эвертон КЛ
- 22.10.2017 Эвертон 2:5 Арсенал ПЛ
- 19.10.2017 Эвертон 1:2 Лион ЛЕ
- 15.10.2017 Брайтон 1:1 Эвертон ПЛ
Последние игры между собой
Ливерпуль: победы: 9, ничьи: 9, поражения: 2
Эвертон: победы: 2, ничьи: 9, поражения: 9
- 10.12.2017 Ливерпуль 1:1 Эвертон Премьер-лига
- 01.04.2017 Ливерпуль 3:1 Эвертон Премьер-лига
- 19.12.2016 Эвертон 0:1 Ливерпуль Премьер-лига
- 20.04.2016 Ливерпуль 4:0 Эвертон Премьер-лига
- 04.10.2015 Эвертон 1:1 Ливерпуль Премьер-лига
- 07.02.2015 Эвертон 0:0 Ливерпуль Премьер-лига
- 27.09.2014 Ливерпуль 1:1 Эвертон Премьер-лига
- 29.01.2014 Ливерпуль 4:0 Эвертон Премьер-лига
- 23.11.2013 Эвертон 3:3 Ливерпуль Премьер-лига
- 05.05.2013 Ливерпуль 0:0 Эвертон Премьер-лига
- 28.10.2012 Эвертон 2:2 Ливерпуль Премьер-лига
- 14.04.2012 Ливерпуль 2:1 Эвертон Кубок
- 14.03.2012 Ливерпуль 3:0 Эвертон Премьер-лига
- 01.10.2011 Эвертон 0:2 Ливерпуль Премьер-лига
- 16.01.2011 Ливерпуль 2:2 Эвертон Премьер-лига
- 17.10.2010 Эвертон 2:0 Ливерпуль Премьер-лига
- 06.02.2010 Ливерпуль 1:0 Эвертон Премьер-лига
- 29.11.2009 Эвертон 0:2 Ливерпуль Премьер-лига
- 04.02.2009 Эвертон 1:0 Ливерпуль Кубок
- 25.01.2009 Ливерпуль 1:1 Эвертон Кубок
1/32 финала
1/16 финала
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Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - ЭвертонДо начала игры осталось 2 дня 19 часов 36 минут, которая состоится 05.01.2018.
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Прогнозы на матч Ливерпуль - Эвертон
Ливерпуль
96% (97)
Ничья:
3% (3)
Эвертон
1% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Ливерпуль:
41.6% (42)
3:1 Ливерпуль:
16.8% (17)
2:0 Ливерпуль:
14.9% (15)
1:0 Ливерпуль:
12.9% (13)
3:0 Ливерпуль:
4% (4)
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