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Ренн
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Ренн - ПСЖ

До начала игры осталось 2 дня 19 часов 39 минут, которая состоится 07.01.2018.
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:
Прогнозы на матч Ренн - ПСЖ
Ренн
4.4% (4)
Ничья:
4.4% (4)
ПСЖ
91.1% (82)

Вы не участвовали в прогнозе

ПСЖ:
23.3% (21)
ПСЖ:
23.3% (21)
ПСЖ:
23.3% (21)
ПСЖ:
5.6% (5)
ПСЖ:
5.6% (5)
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