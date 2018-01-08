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Реал Мадрид
 
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Нумансия
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Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Нумансия

До начала игры осталось 2 дня 20 часов 4 минуты, которая состоится 10.01.2018.
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Прогнозы на матч Реал Мадрид - Нумансия
Реал Мадрид
94% (78)
Ничья:
2.4% (2)
Нумансия
3.6% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Реал Мадрид:
31.3% (26)
Реал Мадрид:
22.9% (19)
Реал Мадрид:
16.9% (14)
Реал Мадрид:
9.6% (8)
Реал Мадрид:
4.8% (4)
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