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Вильярреал
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Вильярреал - Леганес

До начала игры осталось 2 дня 18 часов 4 минуты, которая состоится 10.01.2018.
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Прогнозы на матч Вильярреал - Леганес
Вильярреал
90.6% (77)
Ничья:
5.9% (5)
Леганес
3.5% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Вильярреал:
32.9% (28)
Вильярреал:
27.1% (23)
Вильярреал:
17.6% (15)
Вильярреал:
4.7% (4)
Вильярреал:
4.7% (4)
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