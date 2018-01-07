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Атлетико М
 
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Лерида
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Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Лерида

До начала игры осталось 2 дня 18 часов 6 минут, которая состоится 09.01.2018.
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:
Прогнозы на матч Атлетико М - Лерида
Атлетико М
97.4% (76)
Ничья:
2.6% (2)
Лерида
0% (0)

Вы не участвовали в прогнозе

Атлетико М:
42.3% (33)
Атлетико М:
26.9% (21)
Атлетико М:
12.8% (10)
Атлетико М:
5.1% (4)
Атлетико М:
3.8% (3)
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