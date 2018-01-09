Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Кадис

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Севилья (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 06.01.2018 Севилья 3:5 Бетис П
- 03.01.2018 Кадис 0:2 Севилья КК
- 20.12.2017 Реал Сосьедад 3:1 Севилья П
- 15.12.2017 Севилья 0:0 Леванте П
- 09.12.2017 Реал Мадрид 5:0 Севилья П
- 06.12.2017 Марибор 1:1 Севилья ЛЧ
- 02.12.2017 Севилья 2:0 Депортиво П
- 29.11.2017 Севилья 4:0 Картахена КК
- 26.11.2017 Вильярреал 2:3 Севилья П
- 21.11.2017 Севилья 3:3 Ливерпуль ЛЧ
- 18.11.2017 Севилья 2:1 Сельта П
- 04.11.2017 Барселона 2:1 Севилья П
- 01.11.2017 Севилья 2:1 Спартак Москва ЛЧ
- 28.10.2017 Севилья 2:1 Леганес П
- 24.10.2017 Картахена 0:3 Севилья КК
- 21.10.2017 Валенсия 4:0 Севилья П
- 17.10.2017 Спартак Москва 5:1 Севилья ЛЧ
- 14.10.2017 Атлетик Б 1:0 Севилья П
- 30.09.2017 Севилья 2:0 Малага П
- 26.09.2017 Севилья 3:0 Марибор ЛЧ
Кадис (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 06.01.2018 Кадис 1:0 Гранада С
- 03.01.2018 Кадис 0:2 Севилья КК
- 21.12.2017 Тенерифе 1:1 Кадис С
- 15.12.2017 Кадис 3:1 Барселона-2 С
- 09.12.2017 Сарагоса 0:2 Кадис С
- 03.12.2017 Кадис 2:0 Альбасете С
- 30.11.2017 Бетис 3:5 Кадис КК
- 25.11.2017 Кадис 1:0 Вальядолид С
- 19.11.2017 Спортинг Хихон 0:3 Кадис С
- 13.11.2017 Кадис 1:0 Реус Депортиу С
- 05.11.2017 Альмерия 0:2 Кадис С
- 28.10.2017 Кадис 0:0 Райо Вальекано С
- 24.10.2017 Кадис 1:2 Бетис КК
- 21.10.2017 Уэска 1:0 Кадис С
- 14.10.2017 Кадис 2:2 Леонеса С
- 11.10.2017 Севилья Атлетико 0:0 Кадис С
- 07.10.2017 Кадис 0:2 Осасуна С
- 30.09.2017 Лорка 3:0 Кадис С
- 24.09.2017 Кадис 0:0 Нумансия С
- 20.09.2017 Кадис 1:0 Осасуна КК
Последние игры между собой
Севилья: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Кадис: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 03.01.2018 Кадис 0:2 Севилья Кубок Короля
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
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1/2 финала
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Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - КадисДо начала игры осталось 2 дня 17 часов 53 минуты, которая состоится 11.01.2018.
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Прогнозы на матч Севилья - Кадис
Севилья
94.1% (95)
Ничья:
3% (3)
Кадис
3% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Севилья:
52.5% (53)
3:0 Севилья:
12.9% (13)
1:0 Севилья:
10.9% (11)
2:1 Севилья:
7.9% (8)
3:1 Севилья:
6.9% (7)
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