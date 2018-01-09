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Севилья
 
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Кадис
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Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Кадис

До начала игры осталось 2 дня 17 часов 53 минуты, которая состоится 11.01.2018.
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Прогнозы на матч Севилья - Кадис
Севилья
94.1% (95)
Ничья:
3% (3)
Кадис
3% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Севилья:
52.5% (53)
Севилья:
12.9% (13)
Севилья:
10.9% (11)
Севилья:
7.9% (8)
Севилья:
6.9% (7)
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