- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Керкыра
0:0
Первый тайм: 17'
Состав команд
29
Kevin
Diogo
88
Виейринья
АОК Керкира 4-4-1-1
- Основной состав
- 13 Fotis Koutzavasilis Вратарь
- 17 Spiros Spinoulas Защитник
- 55 Christos Gromitsaris Защитник
- 24 Giannis Ioannou II Защитник
- 21 Antonis Anastasiou Защитник
- 7 Fotis Georgiou Полузащитник
- 29 Kevin Diogo Полузащитник
- 10 Panagiotis Zorbas Полузащитник
- 19 Alexandros Kontos Полузащитник
- 18 Митидис Нестор Полузащитник
- 32 Jonathan Jesus Bauman Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Nikos Giannakopoulos Вратарь
- 86 Грасси Давиде Защитник
- 6 Nikolaos Kritikos Полузащитник
- Ролье Диего Полузащитник
- 14 Giorgos Pamlidis Нападающий
- Konstantinos Georgakopoulos Нападающий
- 9 Thuram II
- Главный тренер: Sakis Tsiolis
ПАОК 4-2-3-1
- Основной состав
- 31 Пасхалакис Александрос Вратарь
- 3 Матос Леонардо Защитник
- 5 Варела Фернанду Защитник
- 13 Малезас Стелиос Защитник
- 88 Виейринья Защитник
- 16 Цимирот Гойко Полузащитник
- 8 Маурисио Жозе Полузащитник
- 10 Кампуш Джалма Полузащитник
- 77 Пелкас Димитрис Полузащитник
- 18 Лимниос Димитрис Полузащитник
- 20 Кулурис Эфтимос Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Рей Родриго Вратарь
- 15 Креспо Хосе Защитник
- 41 Делияннидис Панайотис Защитник
- 21 Бисесвар Диего Полузащитник
- 28 Шахов Евгений Полузащитник
- 29 Мак Роберт II Полузащитник
- 9 Прийович Александар Нападающий
- Главный тренер: Разван Луческу
Предыдущие игры
АОК Керкира (последние 20 матчей: +3 =6 -11)
- 06.01.2018 Паниониос 3:1 АОК Керкира С
- 16.12.2017 АОК Керкира 1:3 Атромитос С
- 11.12.2017 АЕК 3:1 АОК Керкира С
- 02.12.2017 Астерас 4:0 АОК Керкира С
- 29.11.2017 Трикала 0:0 АОК Керкира К
- 26.11.2017 АОК Керкира 1:3 Олимпиакос С
- 18.11.2017 Ламия 1:1 АОК Керкира С
- 05.11.2017 АОК Керкира 1:1 Лариса С
- 28.10.2017 ПАС Янина 2:1 АОК Керкира С
- 24.10.2017 АОК Керкира 6:1 Спарти К
- 21.10.2017 АОК Керкира 1:0 Панаитоликос С
- 15.10.2017 Аполлон Смирнис 0:0 АОК Керкира С
- 01.10.2017 АОК Керкира 0:2 Ксанти С
- 24.09.2017 АОК Керкира 1:1 Левадиакос С
- 20.09.2017 Атромитос 1:0 АОК Керкира К
- 17.09.2017 Платаниас 0:0 АОК Керкира С
- 10.09.2017 АОК Керкира 1:0 Панатинаикос С
- 27.08.2017 ПАОК 3:1 АОК Керкира С
- 20.08.2017 АОК Керкира 0:1 Паниониос С
- 30.04.2017 ПАОК 5:1 АОК Керкира С
ПАОК (последние 20 матчей: +15 =3 -2)
- 09.01.2018 ПАОК 2:1 Трикала К
- 06.01.2018 ПАОК 5:0 Левадиакос С
- 19.12.2017 Трикала 1:5 ПАОК К
- 16.12.2017 Платаниас 0:1 ПАОК С
- 10.12.2017 ПАОК 4:0 Панатинаикос С
- 02.12.2017 Ксанти 0:3 ПАОК С
- 29.11.2017 Аигиниакос 0:5 ПАОК К
- 26.11.2017 Паниониос 2:2 ПАОК С
- 20.11.2017 ПАОК 2:1 Атромитос С
- 05.11.2017 АЕК 1:0 ПАОК С
- 30.10.2017 ПАОК 2:0 Астерас С
- 25.10.2017 Аполлон Понту 0:1 ПАОК К
- 22.10.2017 Олимпиакос 1:0 ПАОК С
- 15.10.2017 ПАОК 4:0 Ламия С
- 30.09.2017 Лариса 1:1 ПАОК С
- 24.09.2017 ПАОК 1:0 ПАС Янина С
- 20.09.2017 ПАОК 2:1 Левадиакос К
- 16.09.2017 ПАОК 1:0 Панаитоликос С
- 11.09.2017 Аполлон Смирнис 0:0 ПАОК С
- 27.08.2017 ПАОК 3:1 АОК Керкира С
Последние игры между собой
АОК Керкира: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 5
ПАОК: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 0
АОК Керкира
ПАОК
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
39 Владение мячом, % 61
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|16
|11
|2
|3
|35 - 16
|35
|2.
|ПАОК
|0:0
|17
|10
|5
|2
|29 - 7
|35
|3.
|АЕК
|16
|10
|4
|2
|26 - 9
|34
|4.
|Атромитос
|16
|9
|6
|1
|23 - 8
|33
|5.
|Паниониос
|17
|7
|5
|5
|23 - 18
|26
|6.
|Ксанти
|17
|6
|6
|5
|17 - 16
|24
|7.
|Астерас
|16
|6
|5
|5
|19 - 12
|23
|8.
|Панатинаикос
|16
|5
|6
|5
|13 - 15
|21
|9.
|Лариса
|16
|5
|5
|6
|14 - 24
|20
|10.
|Левадиакос
|16
|4
|6
|6
|10 - 18
|18
|11.
|ПАС Янина
|16
|3
|9
|4
|16 - 17
|18
|12.
|Ламия
|16
|3
|7
|6
|12 - 19
|16
|13.
|Панаитоликос
|16
|3
|6
|7
|18 - 24
|15
|14.
|Аполлон Смирнис
|17
|2
|7
|8
|13 - 23
|13
|15.
|АОК Керкира
|0:0
|17
|2
|6
|9
|11 - 27
|12
|16.
|Платаниас
|17
|1
|3
|13
|9 - 35
|6
Первый тайм
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kerkyra Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация