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Текстовая онлайн трансляция матча Ницца - Монако

До начала игры осталось 2 дня 19 часов 36 минут, которая состоится 09.01.2018.
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Прогнозы на матч Ницца - Монако
Ницца
11% (8)
Ничья:
32.9% (24)
Монако
56.2% (41)

Вы не участвовали в прогнозе

Монако:
32.9% (24)
Ничья:
24.7% (18)
Монако:
9.6% (7)
Ницца:
8.2% (6)
Монако:
8.2% (6)
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