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Амьен
 
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ПСЖ
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Текстовая онлайн трансляция матча Амьен - ПСЖ

До начала игры осталось 2 дня 19 часов 42 минуты, которая состоится 10.01.2018.
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:
Прогнозы на матч Амьен - ПСЖ
Амьен
1.2% (1)
Ничья:
2.4% (2)
ПСЖ
96.4% (81)

Вы не участвовали в прогнозе

ПСЖ:
31% (26)
ПСЖ:
22.6% (19)
ПСЖ:
15.5% (13)
ПСЖ:
8.3% (7)
ПСЖ:
6% (5)
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