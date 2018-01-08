Текстовая онлайн трансляция матча Амьен - ПСЖ

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Амьен (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 07.01.2018 Сошо 6:0 Амьен КФ
- 20.12.2017 Амьен 0:1 Нант Л1
- 16.12.2017 Труа 1:0 Амьен Л1
- 13.12.2017 Амьен 2:1 Тур КЛ
- 10.12.2017 Амьен 1:2 Лион Л1
- 02.12.2017 Ренн 2:0 Амьен Л1
- 28.11.2017 Амьен 2:1 Дижон Л1
- 25.11.2017 Метц 0:2 Амьен Л1
- 20.11.2017 Амьен 3:0 Лилль Л1
- 17.11.2017 Амьен 1:1 Монако Л1
- 04.11.2017 Монпелье 1:1 Амьен Л1
- 28.10.2017 Генгам 1:1 Амьен Л1
- 25.10.2017 Труа 1:2 Амьен КЛ
- 21.10.2017 Амьен 1:0 Бордо Л1
- 14.10.2017 Тулуза 1:0 Амьен Л1
- 06.10.2017 Кортрейк 2:0 Амьен ТМК
- 23.09.2017 Кан 1:0 Амьен Л1
- 17.09.2017 Амьен 0:2 Марсель Л1
- 09.09.2017 Страсбург 0:1 Амьен Л1
- 26.08.2017 Амьен 3:0 Ницца Л1
ПСЖ (последние 20 матчей: +16 =2 -2)
- 07.01.2018 Ренн 1:6 ПСЖ КФ
- 20.12.2017 ПСЖ 3:1 Кан Л1
- 16.12.2017 Ренн 1:4 ПСЖ Л1
- 13.12.2017 Страсбург 2:4 ПСЖ КЛ
- 09.12.2017 ПСЖ 3:1 Лилль Л1
- 05.12.2017 Бавария 3:1 ПСЖ ЛЧ
- 02.12.2017 Страсбург 2:1 ПСЖ Л1
- 29.11.2017 ПСЖ 2:0 Труа Л1
- 26.11.2017 Монако 1:2 ПСЖ Л1
- 22.11.2017 ПСЖ 7:1 Селтик ЛЧ
- 18.11.2017 ПСЖ 4:1 Нант Л1
- 04.11.2017 Анже 0:5 ПСЖ Л1
- 31.10.2017 ПСЖ 5:0 Андерлехт ЛЧ
- 27.10.2017 ПСЖ 3:0 Ницца Л1
- 22.10.2017 Марсель 2:2 ПСЖ Л1
- 18.10.2017 Андерлехт 0:4 ПСЖ ЛЧ
- 14.10.2017 Дижон 1:2 ПСЖ Л1
- 30.09.2017 ПСЖ 6:2 Бордо Л1
- 27.09.2017 ПСЖ 3:0 Бавария ЛЧ
- 23.09.2017 Монпелье 0:0 ПСЖ Л1
Последние игры между собой
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
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Текстовая онлайн трансляция матча Амьен - ПСЖДо начала игры осталось 2 дня 19 часов 42 минуты, которая состоится 10.01.2018.
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Прогнозы на матч Амьен - ПСЖ
Амьен
1.2% (1)
Ничья:
2.4% (2)
ПСЖ
96.4% (81)
Вы не участвовали в прогнозе
0:2 ПСЖ:
31% (26)
1:3 ПСЖ:
22.6% (19)
0:3 ПСЖ:
15.5% (13)
1:2 ПСЖ:
8.3% (7)
0:4 ПСЖ:
6% (5)
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