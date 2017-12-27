1:0
Итог доп. времени
16' Желтая карточкаЛокателли Мануэль
20' Желтая карточкаБилья Лукас
72' Желтая карточкаШкриньяр Милан
1:0
104' ГолКутроне Патрик
105' Желтая карточкаКутроне Патрик
111' Желтая карточкаВечино Матиас
116' Желтая карточкаВалеро Борха
Новости после матча
-
Для вас этот матч комментировал я, Андрей Сергиенко. До скорых встреч на LiveResult.ru
Дополнительное время
-
Звучит финальный свисток! "Милан" в дополнительное время минимально переигрывает "Интер" в дерби и выходит в полуфинал Кубка Италии, где сыграл с "Лацио"!
120'
Одну минуту компенсировал арбитр ко второму дополнительному тайму.
119'
Штрафной удар на правом фланге заработали гости, была выполнена подача на дальнюю штангу, откуда Перишич скинул снаряд в центр, но никто из партнеров не откликнулся на эту скидку.
118'
Чалханоглу нарушает правила на левом фланге обороны, полузащитник "Милана" откровенно оттолкнул Канселу, штрафной удар в пользу "Милана".
117'
Сусо здорово вошел в штрафную соперника через правый край и прострелил на дальнюю штангу. но Кутроне к мячу не успел.
116'
Борха Валеро получает желтую карточку за лишние разговоры с арбитром, заведены футболисты "Интера".
115'
Всё таки возвращается на футбольное поле Кесси, не бросает он свою команду в самый ответственный момент матча.
113'
Похоже, "Милан" будет доигрывать матч в меньшинстве, очень неприятную травму получает Кесси. Медицинская бригада "Милана" на поле, ещё одна пауза в игре.
112'
Лежит на газоне Бонавентура, досталось полузащитнику "Милана", небольшая пауза в игре образовалась.
111'
Матиас Вечино получает желтую карточку за грубый фол на своей половине поля, полузащитник "Интера" не смог навязать борьбу своему оппоненту и откровенно сбил Бонавентуру.
110'
Продолжают контролировать мяч игроки "Интера" в центре поля, при этом "Милан" здорово обороняется в эти минуты, не оставляя свободных зон сопернику.
109'
Перишич получил длинную передачу от партнера на левом фланге, но арбитр прервал эту атаку "Интера", зафиксировав офсайд.
108'
Фол в атаке фиксирует арбитр со стороны "Интера", на газоне оказался Бонуччи, штрафной удар в пользу "Милана".
107'
Идут вперед футболисты "Интера" с самого начала второго дополнительного тайма, а вот "Милан" большими силами отходит в оборону.
106'
Прозвучал свисток! Второй дополнительный тайм начался!
-
Звучит свисток! Первый дополнительный тайм завершен!
105'
Одну минуту компенсировал арбитр к первому дополнительному тайму.
105'
Получил желтую карточку Кутроне за снятую футболку на эмоциях.
104'
Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1-0!!! КУТРОНЕ!!! "Милан" открывает счет в матче! Патрик Куторе избежал вне игры, получил классную передачу от Сусо в штрафной соперника и всё таки пробил Хандановича!
102'
Последняя замена в составе "Интера", на поле вышел Эдер вместо Кандревы.
101'
Кутроне нарушает правила в штрафной соперника, нападающий "Милана" отмахнулся от своего оппонента в борьбе на втором этаже, штрафной удар в пользу "Интера".
100'
И ещё один угловой удар заработали футболисты "Милана", Чалханоглу выполнил подачу в штрафную "Интера", но второй этаж остается за гостями.
99'
Калабрия подключился к атаке своей команды правым флангом, получил передачу от партнера и прострелил в центр, но эта передача была заблокирована.
98'
Сусо подошел к мячу и снова выполнил подачу на ближнюю штангу, где никого из партнеров не было, успешно отбивается "Интер".
97'
Бонавентура получил передачу от партнера в центре, прошел одного оппонента и пробил, но после рикошета сфера отправилась на угол поля.
95'
Сусо снова освободился от опеки и пробил из-за пределов штрафной, но большинство ударов испанца сегодня блокируются.
94'
Сусо срывает контратаку "Интера" на половине поля соперника, испанец зацепил сзади Вечино, мелкий фол и штрафной удар в пользу гостей.
93'
Брозович нарушает правила на чужой половине поля, хорват грубо сыграл в подкате против Кесси, арбитр зафиксировал фол, но обошелся без предупреждения.
92'
Начало первого дополнительного тайма остается за "Интером", номинальные гости контролируют мяч, но подойти к воротам соперника не удается.
91'
Прозвучал свисток! Первый тайм дополнительного времени стартовал!
Дополнительное время
Второй тайм
-
Звучит свисток! "Милан" и "Интер" забить не смогли, а это значит, что мы увидим ещё тридцать минут миланского дерби в четвертьфинале Кубка Италии!
90'
Франк Кесси получает повреждение после неприятного стыка на втором этаже, медицинская бригада "Милана" появилась на футбольном поле, пауза в игре.
90'
Чалханоглу здорово сыграл в штрафной соперника, накрутил своего оппонента и пробил, но удар Хакана был заблокирован.
90'
Контролируют мяч игроки "Милана" на чужой половине поля, хозяева выглядит лучше в концовке поединка, будут ли забитые мячи в основное время?
90'
Четыре минуты компенсировал арбитр к основному времени матча.
89'
Чалханоглу здорово сыграл в штрафной соперника, сумел отдать передачу в центр, откуда дважды был Сусо, но после рикошета снаряд пролетел мимо цели.
88'
Десятки угловых ударов уже сегодня разыграли команды, но оборона берет верх над атакой, по прежнему опасности при стандартах нет.
87'
ОПАСНО! Перишич получил мяч перед штрафной соперника и сильно пробил с дальней дистанции, Доннарумма парировал этот удар перед собой, Брозович попытался добить, но безрезультатно!
86'
Нагатомо нарушает правила на левом фланге, японский защитник "Интера" откровенно придержал руками Кутроне, штрафной удар в пользу "Милана".
85'
Быстро всё меняется в нашей игре, теперь уже игроки "Интера" взял мяч под свой контроль и идут вперед.
84'
Создают давление на ворота соперника игроки "Милана" в последние минуты, хозяева атакуют, уверенно контролируя мяч.
83'
Очередной угловой удар на правом фланге разыграли футболисты "Милана", Чалханоглу выполнил подачу в штрафную, но верх остается за "Интером".
81'
Перишич здорово обыгрался на левом фланге с партнером, вошел в штрафную соперника и пробил с острого угла, но удар у хорвата получился сильным и неточным.
80'
ОПАСНО! Сусо получил классную передачу от Бильи в штрафной соперника, испанец в фирменном стиле пробил в дальний угол, но сфера прилетела в перекладину! Вот и момент "Милана"!
79'
Угловой удар на левом фланге заработали хозяева, Чалханоглу выполнил подачу в штрафную, но там первым на мяче был Ханданович.
78'
Контролируют мяч игроки "Интера" на чужой половине поля, но сегодня позиционные атаки успеха не приносят, да и остроты после них не создается.
77'
Вынужденная замена состоялась в составе "Милана", на поле вышел Патрик Кутроне вместо Калинича.
76'
Вторая замена в составе "Интера", на поле вышел Марсело Брозович вместо Роберто Гальярдини.
75'
Штрафной удар на правом фланге заработали футболисты "Милана", была выполнена прямая подача в штрафную соперника, где после небольшого сумбура сумел пробить Бонавентура, но его удар был заблокирован.
73'
Вторая замена в составе "Милана", на поле вышел Хакан Чалханоглу вместо Мануэля Локателли.
72'
Милан Шкрыньяр получает желтую карточку за очень грубый подкат против Калинича, защитник "Интера" откровенно сбил форварда "Милана".
71'
Гальярдини откровенно толкает в спину Бонавентуру в центре поля, арбитр зафиксировал фол, но обошелся без желтой карточки.
70'
Валеро здорово открылся на правом фланге, получил мяч и выполнил прострел в центр, но там Икарди не смог опередить своего оппонента.
69'
Первая замена в составе "Интера", на поле вышел Борха Валеро вместо Жоау Мариу.
68'
Родригес нарушает правила на левом фланге, швейцарский защитник влетел в Кандреву, арбитр зафиксировал фол и назначил штрафной удар в пользу "Интера".
67'
Пошел дождь в Милане, ухудшаются погодные условия для игры, а про состояние газона отмечалось ещё в первом тайме.
66'
ОПАСНО! Ханданович грубо ошибся на выходе и неудачно вынес мяч кулаками, Бонавентура сумел среагировать на отскок и пробил головой с ближней дистанции, но мимо цели!
65'
Сусо здорово вошел в штрафную соперника через правый край и пробил с острого угла, но прогнозировано испанец в створ ворот не попал.
64'
Вечино получил мяч в центре и решился на удар с дальней дистанции, получилось неплохо, но снаряд прилетел прямо в руки Доннаруммы.
63'
Во втором тайме владеют мячом игроки "Милана", а вот "Интер" здорово выбегает в быстрые атаки, чем и создает опасность у ворот соперника.
61'
Восьмой угловой удар уже разыграли игроки "Интера", но снова без опасности у ворот Доннаруммы после стандарта, отбиваются хозяева.
60'
ОПАСНО! Тащит Антонио Доннарумма! Быстрая атака "Интера" прошла через правый край, последовала передача на дальнюю штангу, откуда Икарди скинул мяч в центр, а Мариу пробил в касание и убийственной позиции, но Доннарумма потащил этот удар!
59'
Родригес подключился к атаке своей команды левым флангом, получил мяч и выполнил подачу в штрафную "Интера", но слишком неточно.
58'
Кесси здорово начинает вторую половину игры, полузащитник "Милана" очень активен в центре поля, развивая атаки своей команды.
57'
Очередной угловой удар на левом фланге разыграли футболисты "Интера", но снова оборона "Милана" успешно играет в собственной штрафной.
56'
Кандрева получил мяч на правом фланге и выполнил идеальную подачу в штрафную "Милана", где Мариу оказался один, но португалец пробить головой не сумел.
55'
Взяли мяч под свой контроль игроки "Милана" в начале второго тайма, хозяева стараются создавать давление возле штрафной соперника.
54'
Снова Икарди откликнулся на длинную передачу от партнера и принял мяч на линии штрафной соперника, но арбитр прервал эту атаку "Интера", зафиксировав офсайд.
53'
Вынужденная замена в составе "Милана", на поле вышел Давиде Калабрия вместо Игнасио Абате.
52'
Икарди откликнулся на классную передачу от партнера из глубины поля и прокинул себе сферу вперед, но Доннарумма вовремя вышел из ворот и опередил нападающего "Интера".
50'
Игнасио Абате получает повреждение, и скорее всего защитник "Милана" продолжить игру не сможет, небольшая пауза в игре.
49'
Канселу подключился к атаке своей команды правым флангом и выполнил заброс в штрафную соперника, но снова арбитр усмотрел фол в атаке.
48'
Угловой удар на правом фланге заработали игроки "Милана", Бонавентура выполнил подачу в штрафную, где Кесси головой скинул мяч в центр, но арбитр прервал эту атаку хозяев, зафиксировав фол в атаке.
47'
В первом тайме мы увидели абсолютно равную игру, в которой не было опасных моментов. Огромное количество борьбы в центре поля и немалое количество стандартов без остроты. Посмотрим, как будут развиваться события в тайме втором.
46'
Прозвучал свисток! Второй тайм начался!
Второй тайм
Первый тайм
-
Звучит свисток! Первый тайм окончен! Нули на табло "Сан-Сиро" в четвертьфинальном матче Кубка Италии, идем на перерыв!
45'
Канселу выполнил очередную подачу в штрафную "Милана" с углового, но в этот раз Доннарумма здорово сыграл на выходе.
45'
Кандрева нанес сильнейший удар из-за пределов штрафной соперника, но этот удар на себя принял Родригес, швейцарец сразу же рухнул на газон.
45'
Одну минуту компенсировал арбитр к первому тайму.
44'
Разыграли угловой удар на правом фланге игроки "Милана", Билья получил мяч перед штрафной и пробил, но неточно, снаряд пролетел выше ворот.
43'
Упал темп игры в концовке первого тайма, территориально мяч держится в центре поля, команды не рискуют идти вперед перед перерывом.
42'
Контролируют мяч игроки "Интера" на чужой половине поля в концовке первого тайма, множество подач следует в штрафную "Милана", но пока Доннарумма редко вступает в игру.
40'
Вышли в контратаку футболисты "Милана", Сусо получил мяч на правом фланге, сместился в центр и выполнил заброс в штрафную соперника, но получилось слишком сильно и неточно.
39'
Как же много стандартов в первом тайме, но опасности после них не исходит. В очередной раз угловой "Интера" результата не принес.
38'
Кесси получил скидку от партнера и решился на удар с дальней дистанции, но получилось неудачно, сфера пролетела выше цели.
37'
Угловой удар на левом фланге заработали хозяева, Бонавенутра снова выполнил подачу на ближнюю штангу, где никого из партнеров не было.
36'
Икарди откликнулся на длинную передачу от партнера, но к мячу не успел, его опередил Доннарумма, затем капитан "Интера" налетел на голкипера "Милана", арбитр зафиксировал фол.
35'
Бонавенутра нарушает правила в центре поля, итальянец откровенно прихватил Канселу, который уже успел набрать ход.
34'
Вот и первый удар от Икарди. Мариу получил мяч на левом фланге и выполнил подачу в штрафную соперника, где Икарди выиграл верх и пробил головой, получилось неплохо, но мимо цели.
33'
Не получаются контратаки у футболистов "Милана", номинальные гости здорово играют в центре поля и не дают сопернику разогнаться.
31'
Живая игра практически без центра поля в первом тайме, но опасных моментов очень мало при такой игре.
30'
Неприятное столкновение в центре поля, Локателли влетел в Гальярдини, лежит на газоне игрок "Интера", небольшая пауза в игре.
29'
Сусо получил мяч перед штрафной соперника и в фирменном стиле пробил с дальней дистанции, но безрезультатно.
28'
Сусо слишком рано откликнулся на длинную передачу от партнера и забрался в офсйад, свободный удар в пользу "Интера".
27'
Вот так работают эти видеоповторы, трудно разглядеть момент в динамике. Счет 0-0, смотрим дальше.
26'
Несколько минут споров и арбитр не засчитывает взятие ворот! После просмотра видеоповтора, арбитр зафиксировал вне игры у Перишича!
24'
Автогол, который арбитр не засчитал! Угловой удар на правом фланге заработали игроки "Интера", пошла подача в штрафную, где Перишич подхватил сферу на дальней штанге, хорват пробил с острого угла и мяч курьезным образом влетел в ворота от Доннаруммы!
23'
Равное начало поединка, нет особого перевеса в одной из команд, но "Милан" больше владеет мячом.
21'
Лукас Билья получает желтую карточку за грубейший подкат в центре поля, аргентинец буквально снес Вечино.
20'
Угловой удар на левом фланге заработали игроки "Милана", снова Бонавенутра подошел к мячу и выполнил неудачную подачу.
19'
ОПАСНО! Прекрасная комбинация прошла от игроков "Милана", Кесси получил мяч на правом фланге и выполнил заброс в штрафную "Интера", где Бонавентура опередил своего оппонента и пробил головой, но Ханданович потащил этот удар!
18'
Абате подключился к атаке своей команды правым флангом, получил мяч и выполнил подачу в штрафную соперника, где Калинич выиграл борьбу, но пробить так и не сумел.
17'
Мануэль Локателли получает первую желтую карточку в матче за симуляцию в штрафной "Интера", очевидное предупреждение для полузащитника "Милана", картинное падение было трудно не заметить.
16'
Очень непросто футболистам на старте поединка, нельзя сказать, что газон "Сан-Сиро" в идеальном состоянии, некоторые футболисты регулярно падают.
15'
Взяли мяч под свой контроль игроки "Интера", номинальные гости комбинируют в центре поля, "Милан" высокий прессинг не использует.
14'
Гальярдини нарушает правила на половине поля соперника, полузащитник "Интера" вступил в отбор после потери и сбил Калинича, штрафной удар в пользу "Милана".
13'
Очень много борьбы на старте миланского дерби, территориально мяч держится больше в центре поля, пока сложно кому-то отдавать предпочтение.
11'
Кандрева откликнулся на длинную передачу от партнера на правом фланге, принял мяч, но арбитр прервал эту атаку "Интера", зафиксировав офсайд.
10'
Первый угловой удар на правом фланге заработали игроки "Милана", была выполнена подача на ближнюю штангу, где арбитр зафиксировал фол в атаке.
9'
Сусо подошел к мячу и сам же исполнил стандарт, испанец нанес прямой удар, но неудачно, сфера угодила в стенку из игроков "Интера".
8'
Сусо взял на себя игру на половине поля соперника, здорово прикрыл мяч корпусом и упал после стыка с Вечино, перспективный стандарт для "Милана".
7'
Жесткая игра со стороны футболистов "Интера", достаточно агрессивное начало от номинальных гостей, снова фол в центре поля вынужден фиксировать арбитр.
6'
Ещё один корнер на правом фланге разыграли футболисты "Интера", снова пошла подача в штрафную "Милана". но безрезультатно.
5'
Кандрева получил мяч на правом фланге атаки и выполнил подачу в штрафную соперника, но второй этаж остается за игроками "Милана".
4'
Жесткая игра с первых минут матча, Нагатомо грубо встретил Сусо на своей половине поля, арбитр зафиксировал фол, но обошелся лишь устным предупреждением.
3'
Первый угловой удар на правом фланге заработали игроки "Интера", Канселу подошел к мячу и выполнил слишком неудачную подачу.
2'
Хозяева сегодня будут действовать на поле в традиционных для себя красно-черных цветах, гости в сине-черном комплекте.
1'
Стартовый свисток на стадионе "Сан-Сиро" прозвучал! Поехали!
Первый тайм
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Вот так замена в стартовом составе "Милана", на поле появится Антонио Доннарумма вместо Марко Сторари!
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Стартовые составы команд находятся в одноименной вкладке.
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Здравствуйте, уважаемые любители итальянского футбола! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча 1/4 финала Кубка Италии, в котором "Милан" сыграет с "Интером". Встреча состоится в Милане, на стадионе "Сан-Сиро". Обслужит этот поединок бригада арбитров во главе с Марком Гуидой. Комментировать встречу для вас буду я, Андрей Сергиенко.
Новости матча
Прогнозы на матч Милан 1:0 Интер Милан
Милан
17.9% (40)
Ничья:
21.1% (47)
Интер Милан
61% (136)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Интер Милан:
31.4% (70)
1:1 Ничья:
15.2% (34)
0:1 Интер Милан:
11.7% (26)
2:1 Милан:
8.5% (19)
1:3 Интер Милан:
4.9% (11)
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Жаль, что аншлага на Сан-Сиро не будет, так как соберется примерно 50000 болельщиков.
Видимо, не все еще итальянцы отошли от празднования католического рождества ;)
В общем, ждем от миланского дерби только положительных эмоций и хорошей игры !
Удачи красно-черным в 1/4 финала ! Думаю, вполне способен Милан преподнести сюрприз...
хотя разве можно называть это Миланом?