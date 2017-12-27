Второй тайм

- Звучит свисток! "Милан" и "Интер" забить не смогли, а это значит, что мы увидим ещё тридцать минут миланского дерби в четвертьфинале Кубка Италии!

90' Франк Кесси получает повреждение после неприятного стыка на втором этаже, медицинская бригада "Милана" появилась на футбольном поле, пауза в игре.

90' Чалханоглу здорово сыграл в штрафной соперника, накрутил своего оппонента и пробил, но удар Хакана был заблокирован.

90' Контролируют мяч игроки "Милана" на чужой половине поля, хозяева выглядит лучше в концовке поединка, будут ли забитые мячи в основное время?

90' Четыре минуты компенсировал арбитр к основному времени матча.

89' Чалханоглу здорово сыграл в штрафной соперника, сумел отдать передачу в центр, откуда дважды был Сусо, но после рикошета снаряд пролетел мимо цели.

88' Десятки угловых ударов уже сегодня разыграли команды, но оборона берет верх над атакой, по прежнему опасности при стандартах нет.

87' ОПАСНО! Перишич получил мяч перед штрафной соперника и сильно пробил с дальней дистанции, Доннарумма парировал этот удар перед собой, Брозович попытался добить, но безрезультатно!

86' Нагатомо нарушает правила на левом фланге, японский защитник "Интера" откровенно придержал руками Кутроне, штрафной удар в пользу "Милана".

85' Быстро всё меняется в нашей игре, теперь уже игроки "Интера" взял мяч под свой контроль и идут вперед.

84' Создают давление на ворота соперника игроки "Милана" в последние минуты, хозяева атакуют, уверенно контролируя мяч.

83' Очередной угловой удар на правом фланге разыграли футболисты "Милана", Чалханоглу выполнил подачу в штрафную, но верх остается за "Интером".

81' Перишич здорово обыгрался на левом фланге с партнером, вошел в штрафную соперника и пробил с острого угла, но удар у хорвата получился сильным и неточным.

80' ОПАСНО! Сусо получил классную передачу от Бильи в штрафной соперника, испанец в фирменном стиле пробил в дальний угол, но сфера прилетела в перекладину! Вот и момент "Милана"!

79' Угловой удар на левом фланге заработали хозяева, Чалханоглу выполнил подачу в штрафную, но там первым на мяче был Ханданович.

78' Контролируют мяч игроки "Интера" на чужой половине поля, но сегодня позиционные атаки успеха не приносят, да и остроты после них не создается.

77' Вынужденная замена состоялась в составе "Милана", на поле вышел Патрик Кутроне вместо Калинича.

76' Вторая замена в составе "Интера", на поле вышел Марсело Брозович вместо Роберто Гальярдини.

75' Штрафной удар на правом фланге заработали футболисты "Милана", была выполнена прямая подача в штрафную соперника, где после небольшого сумбура сумел пробить Бонавентура, но его удар был заблокирован.

73' Вторая замена в составе "Милана", на поле вышел Хакан Чалханоглу вместо Мануэля Локателли.

72' Милан Шкрыньяр получает желтую карточку за очень грубый подкат против Калинича, защитник "Интера" откровенно сбил форварда "Милана".

71' Гальярдини откровенно толкает в спину Бонавентуру в центре поля, арбитр зафиксировал фол, но обошелся без желтой карточки.

70' Валеро здорово открылся на правом фланге, получил мяч и выполнил прострел в центр, но там Икарди не смог опередить своего оппонента.

69' Первая замена в составе "Интера", на поле вышел Борха Валеро вместо Жоау Мариу.

68' Родригес нарушает правила на левом фланге, швейцарский защитник влетел в Кандреву, арбитр зафиксировал фол и назначил штрафной удар в пользу "Интера".

67' Пошел дождь в Милане, ухудшаются погодные условия для игры, а про состояние газона отмечалось ещё в первом тайме.

66' ОПАСНО! Ханданович грубо ошибся на выходе и неудачно вынес мяч кулаками, Бонавентура сумел среагировать на отскок и пробил головой с ближней дистанции, но мимо цели!

65' Сусо здорово вошел в штрафную соперника через правый край и пробил с острого угла, но прогнозировано испанец в створ ворот не попал.

64' Вечино получил мяч в центре и решился на удар с дальней дистанции, получилось неплохо, но снаряд прилетел прямо в руки Доннаруммы.

63' Во втором тайме владеют мячом игроки "Милана", а вот "Интер" здорово выбегает в быстрые атаки, чем и создает опасность у ворот соперника.

61' Восьмой угловой удар уже разыграли игроки "Интера", но снова без опасности у ворот Доннаруммы после стандарта, отбиваются хозяева.

60' ОПАСНО! Тащит Антонио Доннарумма! Быстрая атака "Интера" прошла через правый край, последовала передача на дальнюю штангу, откуда Икарди скинул мяч в центр, а Мариу пробил в касание и убийственной позиции, но Доннарумма потащил этот удар!

59' Родригес подключился к атаке своей команды левым флангом, получил мяч и выполнил подачу в штрафную "Интера", но слишком неточно.

58' Кесси здорово начинает вторую половину игры, полузащитник "Милана" очень активен в центре поля, развивая атаки своей команды.

57' Очередной угловой удар на левом фланге разыграли футболисты "Интера", но снова оборона "Милана" успешно играет в собственной штрафной.

56' Кандрева получил мяч на правом фланге и выполнил идеальную подачу в штрафную "Милана", где Мариу оказался один, но португалец пробить головой не сумел.

55' Взяли мяч под свой контроль игроки "Милана" в начале второго тайма, хозяева стараются создавать давление возле штрафной соперника.

54' Снова Икарди откликнулся на длинную передачу от партнера и принял мяч на линии штрафной соперника, но арбитр прервал эту атаку "Интера", зафиксировав офсайд.

53' Вынужденная замена в составе "Милана", на поле вышел Давиде Калабрия вместо Игнасио Абате.

52' Икарди откликнулся на классную передачу от партнера из глубины поля и прокинул себе сферу вперед, но Доннарумма вовремя вышел из ворот и опередил нападающего "Интера".

50' Игнасио Абате получает повреждение, и скорее всего защитник "Милана" продолжить игру не сможет, небольшая пауза в игре.

49' Канселу подключился к атаке своей команды правым флангом и выполнил заброс в штрафную соперника, но снова арбитр усмотрел фол в атаке.

48' Угловой удар на правом фланге заработали игроки "Милана", Бонавентура выполнил подачу в штрафную, где Кесси головой скинул мяч в центр, но арбитр прервал эту атаку хозяев, зафиксировав фол в атаке.

47' В первом тайме мы увидели абсолютно равную игру, в которой не было опасных моментов. Огромное количество борьбы в центре поля и немалое количество стандартов без остроты. Посмотрим, как будут развиваться события в тайме втором.