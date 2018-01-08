Текстовая онлайн трансляция матча Гронинген - Брюгге

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Гронинген (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 24.12.2017 Гронинген 4:0 Спарта Роттердам Э
- 17.12.2017 Эксельсиор 2:0 Гронинген Э
- 13.12.2017 Гронинген 3:3 ПСВ Э
- 10.12.2017 Рода 2:2 Гронинген Э
- 02.12.2017 АДО Ден Хааг 0:3 Гронинген Э
- 25.11.2017 Гронинген 0:2 Фейеноорд Э
- 19.11.2017 Гронинген 4:2 Витесс Э
- 08.11.2017 Гронинген 4:1 Пройссен Мюнстер ТМК
- 04.11.2017 Хераклес 2:1 Гронинген Э
- 29.10.2017 Спарта Роттердам 2:1 Гронинген Э
- 25.10.2017 Рода 3:1 Гронинген К
- 20.10.2017 Гронинген 0:1 Виллем II Э
- 15.10.2017 Гронинген 1:1 АЗ Алкмаар Э
- 30.09.2017 ПЕК Зволле 3:2 Гронинген Э
- 24.09.2017 Гронинген 1:0 Твенте Э
- 21.09.2017 УСВ Геркулес 2:4 Гронинген К
- 16.09.2017 НАК Бреда 2:1 Гронинген Э
- 10.09.2017 Гронинген 1:1 ВВВ-Венло Э
- 01.09.2017 Санкт-Паули 3:0 Гронинген ТМК
- 27.08.2017 Гронинген 2:1 Утрехт Э
Брюгге (последние 20 матчей: +15 =2 -3)
- 26.12.2017 Брюгге 4:2 Мускрон-Перювельз ПДА
- 20.12.2017 Мехелен 0:3 Брюгге ПДА
- 17.12.2017 Брюгге 5:0 Андерлехт ПДА
- 10.12.2017 Брюгге 3:1 Локерен ПДА
- 03.12.2017 Эйпен 2:2 Брюгге ПДА
- 30.11.2017 Зульте-Варегем 2:3 Брюгге К
- 26.11.2017 Брюгге 3:2 Зульте-Варегем ПДА
- 19.11.2017 Брюгге 3:0 Васланд-Беверен ПДА
- 05.11.2017 Андерлехт 0:0 Брюгге ПДА
- 29.10.2017 Брюгге 4:1 Сент-Трюйден ПДА
- 25.10.2017 Генк 2:0 Брюгге ПДА
- 22.10.2017 Брюгге 1:0 Антверпен ПДА
- 15.10.2017 Остенде 2:3 Брюгге ПДА
- 01.10.2017 Брюгге 2:1 Гент ПДА
- 24.09.2017 Шарлеруа 1:2 Брюгге ПДА
- 20.09.2017 Рузеларе 1:5 Брюгге К
- 15.09.2017 Брюгге 2:0 Мехелен ПДА
- 09.09.2017 Мускрон-Перювельз 2:1 Брюгге ПДА
- 27.08.2017 Брюгге 4:0 Стандард ПДА
- 24.08.2017 АЕК 3:0 Брюгге ЛЕ
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Текстовая онлайн трансляция матча Гронинген - БрюггеДо начала игры осталось 2 дня 14 часов 4 минуты, которая состоится 10.01.2018.
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