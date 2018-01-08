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Гронинген
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Гронинген - Брюгге

До начала игры осталось 2 дня 14 часов 4 минуты, которая состоится 10.01.2018.

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