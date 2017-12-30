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Наполи
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - Аталанта

До начала игры осталось 2 дня 19 часов 42 минуты, которая состоится 02.01.2018.
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Прогнозы на матч Наполи - Аталанта
Наполи
88.6% (78)
Ничья:
1.1% (1)
Аталанта
10.2% (9)

Вы не участвовали в прогнозе

Наполи:
44.3% (39)
Наполи:
18.2% (16)
Наполи:
10.2% (9)
Наполи:
9.1% (8)
Аталанта:
4.5% (4)
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