Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - Аталанта

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Наполи (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 29.12.2017 Кротоне 0:1 Наполи СA
- 23.12.2017 Наполи 3:2 Сампдория СA
- 19.12.2017 Наполи 1:0 Удинезе КИ
- 16.12.2017 Торино 1:3 Наполи СA
- 10.12.2017 Наполи 0:0 Фиорентина СA
- 06.12.2017 Фейеноорд 2:1 Наполи ЛЧ
- 01.12.2017 Наполи 0:1 Ювентус СA
- 26.11.2017 Удинезе 0:1 Наполи СA
- 21.11.2017 Наполи 3:0 Шахтёр Дн ЛЧ
- 18.11.2017 Наполи 2:1 Милан СA
- 05.11.2017 Кьево 0:0 Наполи СA
- 01.11.2017 Наполи 2:4 Манчестер Сити ЛЧ
- 29.10.2017 Наполи 3:1 Сассуоло СA
- 25.10.2017 Дженоа 2:3 Наполи СA
- 21.10.2017 Наполи 0:0 Интер Милан СA
- 17.10.2017 Манчестер Сити 2:1 Наполи ЛЧ
- 14.10.2017 Рома 0:1 Наполи СA
- 01.10.2017 Наполи 3:0 Кальяри СA
- 26.09.2017 Наполи 3:1 Фейеноорд ЛЧ
- 23.09.2017 СПАЛ 2013 2:3 Наполи СA
Аталанта (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 30.12.2017 Аталанта 1:2 Кальяри СA
- 23.12.2017 Милан 0:2 Аталанта СA
- 20.12.2017 Аталанта 2:1 Сассуоло КИ
- 17.12.2017 Аталанта 3:3 Лацио СA
- 12.12.2017 Дженоа 1:2 Аталанта СA
- 07.12.2017 Аталанта 1:0 Лион ЛЕ
- 02.12.2017 Торино 1:1 Аталанта СA
- 27.11.2017 Аталанта 1:0 Беневенто СA
- 23.11.2017 Эвертон 1:5 Аталанта ЛЕ
- 19.11.2017 Интер Милан 2:0 Аталанта СA
- 05.11.2017 Аталанта 1:1 СПАЛ 2013 СA
- 02.11.2017 Аполлон 1:1 Аталанта ЛЕ
- 29.10.2017 Удинезе 2:1 Аталанта СA
- 25.10.2017 Аталанта 3:0 Верона СA
- 22.10.2017 Аталанта 1:0 Болонья СA
- 19.10.2017 Аталанта 3:1 Аполлон ЛЕ
- 15.10.2017 Сампдория 3:1 Аталанта СA
- 01.10.2017 Аталанта 2:2 Ювентус СA
- 28.09.2017 Лион 1:1 Аталанта ЛЕ
- 24.09.2017 Фиорентина 1:1 Аталанта СA
Последние игры между собой
Наполи: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 6
Аталанта: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 9
- 27.08.2017 Наполи 3:1 Аталанта Серия A
- 25.02.2017 Наполи 0:2 Аталанта Серия A
- 02.10.2016 Аталанта 1:0 Наполи Серия A
- 02.05.2016 Наполи 2:1 Аталанта Серия A
- 20.12.2015 Аталанта 1:3 Наполи Серия A
- 22.03.2015 Наполи 1:1 Аталанта Серия A
- 29.10.2014 Аталанта 1:1 Наполи Серия A
- 02.02.2014 Аталанта 3:0 Наполи Серия A
- 16.01.2014 Наполи 3:1 Аталанта Кубок Италии
- 14.09.2013 Наполи 2:0 Аталанта Серия A
- 17.03.2013 Наполи 3:2 Аталанта Серия A
- 31.10.2012 Аталанта 1:0 Наполи Серия A
- 11.04.2012 Наполи 1:3 Аталанта Серия A
- 26.11.2011 Аталанта 1:1 Наполи Серия A
- 09.05.2010 Наполи 2:0 Аталанта Серия A
- 06.01.2010 Аталанта 0:2 Наполи Серия A
- 11.04.2009 Наполи 0:0 Аталанта Серия A
- 16.11.2008 Аталанта 3:1 Наполи Серия A
- 13.04.2008 Наполи 2:0 Аталанта Серия A
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
0 Милан
0 Лацио
Финал
— ?
— ?
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Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - АталантаДо начала игры осталось 2 дня 19 часов 42 минуты, которая состоится 02.01.2018.
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Прогнозы на матч Наполи - Аталанта
Наполи
88.6% (78)
Ничья:
1.1% (1)
Аталанта
10.2% (9)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Наполи:
44.3% (39)
2:0 Наполи:
18.2% (16)
1:0 Наполи:
10.2% (9)
3:1 Наполи:
9.1% (8)
1:2 Аталанта:
4.5% (4)
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