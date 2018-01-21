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Стадион:
ПАОК
1:0
Первый тайм: 29'
Аполлон Смирнис
0'
1:0
27' Гол
Мак Роберт II
29'
Первый тайм
Описание гола
27'
Г О О О О Л - Мак Роберт II бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toumba Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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