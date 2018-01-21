- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Тумба
1:0
Первый тайм: 29'
1:0
27' ГолМак Роберт II
|
27'
1:0
Состав команд
15
Креспо
Хосе
88
Виейринья
ПАОК 4-2-3-1
- Основной состав
- 31 Пасхалакис Александрос Вратарь
- 3 Матос Леонардо Защитник
- 5 Варела Фернанду Защитник
- 15 Креспо Хосе Защитник
- 88 Виейринья Защитник
- 16 Цимирот Гойко Полузащитник
- 8 Маурисио Жозе Полузащитник
- 10 Кампуш Джалма Полузащитник
- 77 Пелкас Димитрис Полузащитник
- 29 Мак Роберт II Полузащитник
- 9 Прийович Александар Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Рей Родриго Вратарь
- 13 Малезас Стелиос Защитник
- 7 Эль-Каддури Омар Полузащитник
- 18 Лимниос Димитрис Полузащитник
- 28 Шахов Евгений Полузащитник
- 21 Бисесвар Диего Полузащитник
- 20 Кулурис Эфтимос Нападающий
- Главный тренер: Разван Луческу
Аполлон Смирнис 4-2-3-1
- Основной состав
- 77 Уандерсон Силва Вратарь
- 82 Sebastian Bartolini Защитник
- 13 Зисопулос Гиоргос Защитник
- 2 Контоэс Яннис Защитник
- 55 Куро Александрос Защитник
- 8 Лопес Мартин Полузащитник
- 25 Giannis Stathis Полузащитник
- 10 Коне Эммануэль Полузащитник
- 6 Stavros Tsoukalas Полузащитник
- 90 Dídac Vilà I Полузащитник
- 14 Christos Almpanis Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Michalis Kyrgias Защитник
- 30 Axel Juarez Полузащитник
- 20 Аньете Антонио Полузащитник
- 19 Мендринос Константинос Полузащитник
- 21 Gonzalo Castillejos Нападающий
- 84 Аливодич Энвер
- 88 Dimitris Tairis
- Главный тренер: Georgios Paraschos
Предыдущие игры
ПАОК (последние 20 матчей: +15 =3 -2)
- 14.01.2018 АОК Керкира 0:3 ПАОК С
- 09.01.2018 ПАОК 2:1 Трикала К
- 06.01.2018 ПАОК 5:0 Левадиакос С
- 19.12.2017 Трикала 1:5 ПАОК К
- 16.12.2017 Платаниас 0:1 ПАОК С
- 10.12.2017 ПАОК 4:0 Панатинаикос С
- 02.12.2017 Ксанти 0:3 ПАОК С
- 29.11.2017 Аигиниакос 0:5 ПАОК К
- 26.11.2017 Паниониос 2:2 ПАОК С
- 20.11.2017 ПАОК 2:1 Атромитос С
- 05.11.2017 АЕК 1:0 ПАОК С
- 30.10.2017 ПАОК 2:0 Астерас С
- 25.10.2017 Аполлон Понту 0:1 ПАОК К
- 22.10.2017 Олимпиакос 1:0 ПАОК С
- 15.10.2017 ПАОК 4:0 Ламия С
- 30.09.2017 Лариса 1:1 ПАОК С
- 24.09.2017 ПАОК 1:0 ПАС Янина С
- 20.09.2017 ПАОК 2:1 Левадиакос К
- 16.09.2017 ПАОК 1:0 Панаитоликос С
- 11.09.2017 Аполлон Смирнис 0:0 ПАОК С
Аполлон Смирнис (последние 20 матчей: +3 =7 -10)
- 13.01.2018 Аполлон Смирнис 1:1 Паниониос С
- 08.01.2018 Аполлон Смирнис 0:3 Атромитос С
- 16.12.2017 АЕК 0:0 Аполлон Смирнис С
- 10.12.2017 Аполлон Смирнис 1:3 Астерас С
- 02.12.2017 Олимпиакос 3:1 Аполлон Смирнис С
- 28.11.2017 ОФИ 2:1 Аполлон Смирнис К
- 25.11.2017 Аполлон Смирнис 1:1 Ламия С
- 18.11.2017 Лариса 1:0 Аполлон Смирнис С
- 05.11.2017 Аполлон Смирнис 4:3 ПАС Янина С
- 29.10.2017 Панаитоликос 1:1 Аполлон Смирнис С
- 22.10.2017 Аполлон Смирнис 2:0 Ксанти С
- 15.10.2017 Аполлон Смирнис 0:0 АОК Керкира С
- 01.10.2017 Левадиакос 2:1 Аполлон Смирнис С
- 23.09.2017 Аполлон Смирнис 0:1 Платаниас С
- 20.09.2017 Платаниас 1:0 Аполлон Смирнис К
- 17.09.2017 Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис С
- 11.09.2017 Аполлон Смирнис 0:0 ПАОК С
- 27.08.2017 Паниониос 2:0 Аполлон Смирнис С
- 21.08.2017 Атромитос 1:1 Аполлон Смирнис С
- 11.06.2017 Пантракикос 0:3 Аполлон Смирнис ФЛ
Последние игры между собой
ПАОК: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 0
Аполлон Смирнис: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 2
ПАОК
Аполлон Смирнис
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
77 Владение мячом, % 23
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|1:0
|18
|12
|4
|2
|33 - 7
|40
|2.
|Олимпиакос
|17
|12
|2
|3
|37 - 16
|38
|3.
|АЕК
|18
|11
|5
|2
|29 - 10
|38
|4.
|Атромитос
|17
|9
|6
|2
|23 - 9
|33
|5.
|Астерас
|17
|7
|5
|5
|22 - 13
|26
|6.
|Паниониос
|17
|7
|5
|5
|23 - 18
|26
|7.
|Ксанти
|17
|6
|6
|5
|17 - 16
|24
|8.
|Панатинаикос
|18
|6
|6
|6
|19 - 18
|24
|9.
|Левадиакос
|18
|5
|6
|7
|13 - 21
|21
|10.
|Лариса
|18
|5
|6
|7
|15 - 27
|21
|11.
|Панаитоликос
|17
|4
|6
|7
|19 - 24
|18
|12.
|ПАС Янина
|17
|3
|9
|5
|17 - 20
|18
|13.
|Ламия
|17
|3
|7
|7
|12 - 21
|16
|14.
|Аполлон Смирнис
|0:1
|18
|2
|7
|9
|13 - 24
|13
|15.
|АОК Керкира
|18
|2
|5
|11
|11 - 34
|11
|16.
|Платаниас
|18
|2
|3
|13
|10 - 35
|9
Первый тайм
27'
Г О О О О Л - Мак Роберт II бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toumba Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация