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Ювентус
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Торино

До начала игры осталось 2 дня 19 часов 33 минуты, которая состоится 03.01.2018.
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Прогнозы на матч Ювентус - Торино
Ювентус
92.6% (88)
Ничья:
3.2% (3)
Торино
4.2% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Ювентус:
37.9% (36)
Ювентус:
23.2% (22)
Ювентус:
11.6% (11)
Ювентус:
10.5% (10)
Торино:
2.1% (2)
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