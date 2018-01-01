Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Торино

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Ювентус (последние 20 матчей: +14 =4 -2)
- 30.12.2017 Верона 1:3 Ювентус СA
- 23.12.2017 Ювентус 1:0 Рома СA
- 20.12.2017 Ювентус 2:0 Дженоа КИ
- 17.12.2017 Болонья 0:3 Ювентус СA
- 09.12.2017 Ювентус 0:0 Интер Милан СA
- 05.12.2017 Олимпиакос 0:2 Ювентус ЛЧ
- 01.12.2017 Наполи 0:1 Ювентус СA
- 26.11.2017 Ювентус 3:0 Кротоне СA
- 22.11.2017 Ювентус 0:0 Барселона ЛЧ
- 19.11.2017 Сампдория 3:2 Ювентус СA
- 05.11.2017 Ювентус 2:1 Беневенто СA
- 31.10.2017 Спортинг Л 1:1 Ювентус ЛЧ
- 28.10.2017 Милан 0:2 Ювентус СA
- 25.10.2017 Ювентус 4:1 СПАЛ 2013 СA
- 22.10.2017 Удинезе 2:6 Ювентус СA
- 18.10.2017 Ювентус 2:1 Спортинг Л ЛЧ
- 14.10.2017 Ювентус 1:2 Лацио СA
- 01.10.2017 Аталанта 2:2 Ювентус СA
- 27.09.2017 Ювентус 2:0 Олимпиакос ЛЧ
- 23.09.2017 Ювентус 4:0 Торино СA
Торино (последние 20 матчей: +7 =9 -4)
- 30.12.2017 Торино 0:0 Дженоа СA
- 23.12.2017 СПАЛ 2013 2:2 Торино СA
- 20.12.2017 Рома 1:2 Торино КИ
- 16.12.2017 Торино 1:3 Наполи СA
- 11.12.2017 Лацио 1:3 Торино СA
- 02.12.2017 Торино 1:1 Аталанта СA
- 29.11.2017 Торино 2:0 Карпи КИ
- 26.11.2017 Милан 0:0 Торино СA
- 19.11.2017 Торино 1:1 Кьево СA
- 09.11.2017 Торино 3:0 Кьери ТМК
- 05.11.2017 Интер Милан 1:1 Торино СA
- 29.10.2017 Торино 2:1 Кальяри СA
- 25.10.2017 Фиорентина 3:0 Торино СA
- 22.10.2017 Торино 0:1 Рома СA
- 15.10.2017 Кротоне 2:2 Торино СA
- 05.10.2017 Торино 5:1 Казале ТМК
- 01.10.2017 Торино 2:2 Верона СA
- 23.09.2017 Ювентус 4:0 Торино СA
- 20.09.2017 Удинезе 2:3 Торино СA
- 17.09.2017 Торино 2:2 Сампдория СA
Последние игры между собой
Ювентус: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 1
Торино: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 12
- 23.09.2017 Ювентус 4:0 Торино Серия A
- 06.05.2017 Ювентус 1:1 Торино Серия A
- 11.12.2016 Торино 1:3 Ювентус Серия A
- 20.03.2016 Торино 1:4 Ювентус Серия A
- 16.12.2015 Ювентус 4:0 Торино Кубок Италии
- 31.10.2015 Ювентус 2:1 Торино Серия A
- 26.04.2015 Торино 2:1 Ювентус Серия A
- 30.11.2014 Ювентус 2:1 Торино Серия A
- 23.02.2014 Ювентус 1:0 Торино Серия A
- 29.09.2013 Торино 0:1 Ювентус Серия A
- 28.04.2013 Торино 0:2 Ювентус Серия A
- 01.12.2012 Ювентус 3:0 Торино Серия A
- 07.03.2009 Торино 0:1 Ювентус Серия A
- 25.10.2008 Ювентус 1:0 Торино Серия A
- 26.02.2008 Ювентус 0:0 Торино Серия A
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
0 Милан
0 Лацио
Финал
— ?
— ?
-
Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - ТориноДо начала игры осталось 2 дня 19 часов 33 минуты, которая состоится 03.01.2018.
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Прогнозы на матч Ювентус - Торино
Ювентус
92.6% (88)
Ничья:
3.2% (3)
Торино
4.2% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Ювентус:
37.9% (36)
2:1 Ювентус:
23.2% (22)
3:1 Ювентус:
11.6% (11)
1:0 Ювентус:
10.5% (10)
1:2 Торино:
2.1% (2)
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