Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Бристоль Сити

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Стадион: Этихад Стэдиум
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Манчестер Сити (последние 20 матчей: +18 =1 -1)
- 06.01.2018 Манчестер Сити 4:1 Бёрнли К
- 02.01.2018 Манчестер Сити 3:1 Уотфорд ПЛ
- 31.12.2017 Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Сити ПЛ
- 27.12.2017 Ньюкасл 0:1 Манчестер Сити ПЛ
- 23.12.2017 Манчестер Сити 4:0 Борнмут ПЛ
- 19.12.2017 Лестер 1:1 Манчестер Сити КЛ
- 16.12.2017 Манчестер Сити 4:1 Тоттенхэм ПЛ
- 13.12.2017 Суонси 0:4 Манчестер Сити ПЛ
- 10.12.2017 Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Сити ПЛ
- 06.12.2017 Шахтёр Дн 2:1 Манчестер Сити ЛЧ
- 03.12.2017 Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм ПЛ
- 29.11.2017 Манчестер Сити 2:1 Саутгемптон ПЛ
- 26.11.2017 Хаддерсфилд Таун 1:2 Манчестер Сити ПЛ
- 21.11.2017 Манчестер Сити 1:0 Фейеноорд ЛЧ
- 18.11.2017 Лестер 0:2 Манчестер Сити ПЛ
- 05.11.2017 Манчестер Сити 3:1 Арсенал ПЛ
- 01.11.2017 Наполи 2:4 Манчестер Сити ЛЧ
- 28.10.2017 Вест Бромвич 2:3 Манчестер Сити ПЛ
- 24.10.2017 Манчестер Сити 0:0 Вулверхэмптон КЛ
- 21.10.2017 Манчестер Сити 3:0 Бёрнли ПЛ
Бристоль Сити (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 06.01.2018 Уотфорд 3:0 Бристоль Сити К
- 01.01.2018 Астон Вилла 5:0 Бристоль Сити Ч
- 30.12.2017 Бристоль Сити 1:2 Вулверхэмптон Ч
- 26.12.2017 Бристоль Сити 2:0 Рединг Ч
- 23.12.2017 КПР 1:1 Бристоль Сити Ч
- 20.12.2017 Бристоль Сити 2:1 Манчестер Юнайтед КЛ
- 16.12.2017 Бристоль Сити 2:1 Ноттингем Форест Ч
- 08.12.2017 Шеффилд Юнайтед 1:2 Бристоль Сити Ч
- 02.12.2017 Бристоль Сити 2:1 Мидлсбро Ч
- 25.11.2017 Халл Сити 2:3 Бристоль Сити Ч
- 21.11.2017 Бристоль Сити 1:2 Престон Норт Энд Ч
- 18.11.2017 Шеффилд Уэнсдей 0:0 Бристоль Сити Ч
- 04.11.2017 Бристоль Сити 2:1 Кардифф Сити Ч
- 31.10.2017 Фулхэм 0:2 Бристоль Сити Ч
- 28.10.2017 Сандерленд 1:2 Бристоль Сити Ч
- 24.10.2017 Бристоль Сити 4:1 Кристал Пэлас КЛ
- 21.10.2017 Бристоль Сити 0:3 Лидс Ч
- 13.10.2017 Бристоль Сити 0:0 Бёртон Ч
- 30.09.2017 Ипсвич 1:3 Бристоль Сити Ч
- 26.09.2017 Бристоль Сити 2:0 Болтон Ч
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
-
Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Бристоль СитиДо начала игры осталось 2 дня 19 часов 24 минуты, которая состоится 09.01.2018.
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Прогнозы на матч Манчестер Сити - Бристоль Сити
Манчестер Сити
94.7% (71)
Ничья:
0% (0)
Бристоль Сити
5.3% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
3:0 Манчестер Сити:
26.7% (20)
2:0 Манчестер Сити:
26.7% (20)
3:1 Манчестер Сити:
17.3% (13)
4:0 Манчестер Сити:
9.3% (7)
2:1 Манчестер Сити:
6.7% (5)
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