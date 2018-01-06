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Манчестер Сити
 
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Бристоль Сити
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Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Бристоль Сити

До начала игры осталось 2 дня 19 часов 24 минуты, которая состоится 09.01.2018.
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:
Прогнозы на матч Манчестер Сити - Бристоль Сити
Манчестер Сити
94.7% (71)
Ничья:
0% (0)
Бристоль Сити
5.3% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Манчестер Сити:
26.7% (20)
Манчестер Сити:
26.7% (20)
Манчестер Сити:
17.3% (13)
Манчестер Сити:
9.3% (7)
Манчестер Сити:
6.7% (5)
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