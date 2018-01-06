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Челси
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Арсенал

До начала игры осталось 2 дня 19 часов 34 минуты, которая состоится 10.01.2018.
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Прогнозы на матч Челси - Арсенал
Челси
80.2% (69)
Ничья:
15.1% (13)
Арсенал
4.7% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Челси:
54.7% (47)
Ничья:
10.5% (9)
Челси:
10.5% (9)
Челси:
4.7% (4)
Челси:
3.5% (3)
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