Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Копенгаген

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Зенит (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 11.12.2017 Ахмат 0:0 Зенит ПЛ
- 07.12.2017 Реал Сосьедад 1:3 Зенит ЛЕ
- 02.12.2017 Зенит 2:1 Урал ПЛ
- 27.11.2017 Спартак Москва 3:1 Зенит ПЛ
- 23.11.2017 Зенит 2:1 Вардар ЛЕ
- 19.11.2017 Зенит 5:0 Тосно ПЛ
- 05.11.2017 Рубин 0:0 Зенит ПЛ
- 02.11.2017 Русенборг 1:1 Зенит ЛЕ
- 29.10.2017 Зенит 0:3 Локомотив Москва ПЛ
- 22.10.2017 ЦСКА Москва 0:0 Зенит ПЛ
- 19.10.2017 Зенит 3:1 Русенборг ЛЕ
- 15.10.2017 Зенит 0:1 Арсенал Тула ПЛ
- 01.10.2017 Анжи 2:2 Зенит ПЛ
- 28.09.2017 Зенит 3:1 Реал Сосьедад ЛЕ
- 24.09.2017 Краснодар 0:2 Зенит ПЛ
- 21.09.2017 Динамо СПб 3:2 Зенит К
- 18.09.2017 Зенит 3:0 Уфа ПЛ
- 14.09.2017 Вардар 0:5 Зенит ЛЕ
- 10.09.2017 Динамо Москва 0:0 Зенит ПЛ
- 27.08.2017 Зенит 0:0 Ростов ПЛ
Копенгаген (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 18.01.2018 Копенгаген 4:0 Вайле ТМК
- 10.12.2017 Ольборг 1:1 Копенгаген СД
- 07.12.2017 Копенгаген 2:0 Шериф ЛЕ
- 03.12.2017 Копенгаген 1:3 Нордшелланн СД
- 26.11.2017 Копенгаген 5:1 Люнгбю СД
- 23.11.2017 Локомотив Москва 2:1 Копенгаген ЛЕ
- 19.11.2017 Сённерйюск 3:0 Копенгаген СД
- 05.11.2017 Копенгаген 0:1 Брондбю СД
- 02.11.2017 Копенгаген 3:0 Фастав Злин ЛЕ
- 29.10.2017 Хорсенс 1:1 Копенгаген СД
- 22.10.2017 Копенгаген 4:0 Орхус СД
- 19.10.2017 Фастав Злин 1:1 Копенгаген ЛЕ
- 15.10.2017 Оденсе 1:0 Копенгаген СД
- 01.10.2017 Люнгбю 3:1 Копенгаген СД
- 28.09.2017 Шериф 0:0 Копенгаген ЛЕ
- 23.09.2017 Копенгаген 4:0 Силькеборг СД
- 20.09.2017 Скив 0:3 Копенгаген КД
- 17.09.2017 Хельсингёр 0:4 Копенгаген СД
- 14.09.2017 Копенгаген 0:0 Локомотив Москва ЛЕ
- 10.09.2017 Копенгаген 4:3 Митьюлланд СД
Последние игры между собой
Зенит: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Копенгаген: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 28.06.2008 Копенгаген 2:0 Зенит Товарищеские матчи. Сборные
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Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - КопенгагенДо начала игры осталось 2 дня 13 часов 27 минут, которая состоится 22.01.2018.
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