Текстовая онлайн трансляция матча Бристоль Сити - Манчестер Сити

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Стадион: Эштон Гейт
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Бристоль Сити (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 19.01.2018 Дерби 0:0 Бристоль Сити Ч
- 13.01.2018 Бристоль Сити 0:1 Норвич Ч
- 09.01.2018 Манчестер Сити 2:1 Бристоль Сити КЛ
- 06.01.2018 Уотфорд 3:0 Бристоль Сити К
- 01.01.2018 Астон Вилла 5:0 Бристоль Сити Ч
- 30.12.2017 Бристоль Сити 1:2 Вулверхэмптон Ч
- 26.12.2017 Бристоль Сити 2:0 Рединг Ч
- 23.12.2017 КПР 1:1 Бристоль Сити Ч
- 20.12.2017 Бристоль Сити 2:1 Манчестер Юнайтед КЛ
- 16.12.2017 Бристоль Сити 2:1 Ноттингем Форест Ч
- 08.12.2017 Шеффилд Юнайтед 1:2 Бристоль Сити Ч
- 02.12.2017 Бристоль Сити 2:1 Мидлсбро Ч
- 25.11.2017 Халл Сити 2:3 Бристоль Сити Ч
- 21.11.2017 Бристоль Сити 1:2 Престон Норт Энд Ч
- 18.11.2017 Шеффилд Уэнсдей 0:0 Бристоль Сити Ч
- 04.11.2017 Бристоль Сити 2:1 Кардифф Сити Ч
- 31.10.2017 Фулхэм 0:2 Бристоль Сити Ч
- 28.10.2017 Сандерленд 1:2 Бристоль Сити Ч
- 24.10.2017 Бристоль Сити 4:1 Кристал Пэлас КЛ
- 21.10.2017 Бристоль Сити 0:3 Лидс Ч
Манчестер Сити (последние 20 матчей: +17 =1 -2)
- 20.01.2018 Манчестер Сити 3:1 Ньюкасл ПЛ
- 14.01.2018 Ливерпуль 4:3 Манчестер Сити ПЛ
- 09.01.2018 Манчестер Сити 2:1 Бристоль Сити КЛ
- 06.01.2018 Манчестер Сити 4:1 Бёрнли К
- 02.01.2018 Манчестер Сити 3:1 Уотфорд ПЛ
- 31.12.2017 Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Сити ПЛ
- 27.12.2017 Ньюкасл 0:1 Манчестер Сити ПЛ
- 23.12.2017 Манчестер Сити 4:0 Борнмут ПЛ
- 19.12.2017 Лестер 1:1 Манчестер Сити КЛ
- 16.12.2017 Манчестер Сити 4:1 Тоттенхэм ПЛ
- 13.12.2017 Суонси 0:4 Манчестер Сити ПЛ
- 10.12.2017 Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Сити ПЛ
- 06.12.2017 Шахтёр Дн 2:1 Манчестер Сити ЛЧ
- 03.12.2017 Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм ПЛ
- 29.11.2017 Манчестер Сити 2:1 Саутгемптон ПЛ
- 26.11.2017 Хаддерсфилд Таун 1:2 Манчестер Сити ПЛ
- 21.11.2017 Манчестер Сити 1:0 Фейеноорд ЛЧ
- 18.11.2017 Лестер 0:2 Манчестер Сити ПЛ
- 05.11.2017 Манчестер Сити 3:1 Арсенал ПЛ
- 01.11.2017 Наполи 2:4 Манчестер Сити ЛЧ
Последние игры между собой
Бристоль Сити: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Манчестер Сити: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 09.01.2018 Манчестер Сити 2:1 Бристоль Сити Кубок лиги
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
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Текстовая онлайн трансляция матча Бристоль Сити - Манчестер СитиДо начала игры осталось 1 день 18 часов 10 минут, которая состоится 23.01.2018.
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Прогнозы на матч Бристоль Сити - Манчестер Сити
Бристоль Сити
1.2% (1)
Ничья:
4.9% (4)
Манчестер Сити
93.9% (77)
Вы не участвовали в прогнозе
0:2 Манчестер Сити:
37.8% (31)
1:2 Манчестер Сити:
20.7% (17)
1:3 Манчестер Сити:
11% (9)
0:1 Манчестер Сити:
7.3% (6)
0:3 Манчестер Сити:
7.3% (6)
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