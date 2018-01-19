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Стадион:
Бристоль Сити
 
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Манчестер Сити
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Текстовая онлайн трансляция матча Бристоль Сити - Манчестер Сити

До начала игры осталось 1 день 18 часов 10 минут, которая состоится 23.01.2018.
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Прогнозы на матч Бристоль Сити - Манчестер Сити
Бристоль Сити
1.2% (1)
Ничья:
4.9% (4)
Манчестер Сити
93.9% (77)

Вы не участвовали в прогнозе

Манчестер Сити:
37.8% (31)
Манчестер Сити:
20.7% (17)
Манчестер Сити:
11% (9)
Манчестер Сити:
7.3% (6)
Манчестер Сити:
7.3% (6)
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