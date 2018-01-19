Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Челси

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Стадион: Эмирейтс
Предыдущие игры
Арсенал (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 20.01.2018 Арсенал 4:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 14.01.2018 Борнмут 2:1 Арсенал ПЛ
- 10.01.2018 Челси 0:0 Арсенал КЛ
- 07.01.2018 Ноттингем Форест 4:2 Арсенал К
- 03.01.2018 Арсенал 2:2 Челси ПЛ
- 31.12.2017 Вест Бромвич 1:1 Арсенал ПЛ
- 28.12.2017 Кристал Пэлас 2:3 Арсенал ПЛ
- 22.12.2017 Арсенал 3:3 Ливерпуль ПЛ
- 19.12.2017 Арсенал 1:0 Вест Хэм КЛ
- 16.12.2017 Арсенал 1:0 Ньюкасл ПЛ
- 13.12.2017 Вест Хэм 0:0 Арсенал ПЛ
- 10.12.2017 Саутгемптон 1:1 Арсенал ПЛ
- 07.12.2017 Арсенал 6:0 БАТЭ ЛЕ
- 02.12.2017 Арсенал 1:3 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 29.11.2017 Арсенал 5:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 26.11.2017 Бёрнли 0:1 Арсенал ПЛ
- 23.11.2017 Кёльн 1:0 Арсенал ЛЕ
- 18.11.2017 Арсенал 2:0 Тоттенхэм ПЛ
- 05.11.2017 Манчестер Сити 3:1 Арсенал ПЛ
- 02.11.2017 Арсенал 0:0 Црвена Звезда ЛЕ
Челси (последние 20 матчей: +12 =7 -1)
- 20.01.2018 Брайтон 0:4 Челси ПЛ
- 17.01.2018 Челси 1:1 Норвич К
- 13.01.2018 Челси 0:0 Лестер ПЛ
- 10.01.2018 Челси 0:0 Арсенал КЛ
- 06.01.2018 Норвич 0:0 Челси К
- 03.01.2018 Арсенал 2:2 Челси ПЛ
- 30.12.2017 Челси 5:0 Сток Сити ПЛ
- 26.12.2017 Челси 2:0 Брайтон ПЛ
- 23.12.2017 Эвертон 0:0 Челси ПЛ
- 20.12.2017 Челси 2:1 Борнмут КЛ
- 16.12.2017 Челси 1:0 Саутгемптон ПЛ
- 12.12.2017 Хаддерсфилд Таун 1:3 Челси ПЛ
- 09.12.2017 Вест Хэм 1:0 Челси ПЛ
- 05.12.2017 Челси 1:1 Атлетико М ЛЧ
- 02.12.2017 Челси 3:1 Ньюкасл ПЛ
- 29.11.2017 Челси 1:0 Суонси ПЛ
- 25.11.2017 Ливерпуль 1:1 Челси ПЛ
- 22.11.2017 Карабах 0:4 Челси ЛЧ
- 18.11.2017 Вест Бромвич 0:4 Челси ПЛ
- 05.11.2017 Челси 1:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
Последние игры между собой
Арсенал: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Челси: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
- 10.01.2018 Челси 0:0 Арсенал Кубок лиги
- 03.01.2018 Арсенал 2:2 Челси Премьер-лига
- 17.09.2017 Челси 0:0 Арсенал Премьер-лига
- 06.08.2017 Арсенал 1:1 Челси Суперкубок
- 22.07.2017 Арсенал 0:3 Челси Товарищеские матчи. Клубы
- 27.05.2017 Арсенал 2:1 Челси Кубок
- 04.02.2017 Челси 3:1 Арсенал Премьер-лига
- 24.09.2016 Арсенал 3:0 Челси Премьер-лига
- 24.01.2016 Арсенал 0:1 Челси Премьер-лига
- 19.09.2015 Челси 2:0 Арсенал Премьер-лига
- 02.08.2015 Арсенал 1:0 Челси Суперкубок
- 26.04.2015 Арсенал 0:0 Челси Премьер-лига
- 05.10.2014 Челси 2:0 Арсенал Премьер-лига
- 22.03.2014 Челси 6:0 Арсенал Премьер-лига
- 24.12.2013 Арсенал 0:0 Челси Премьер-лига
- 29.10.2013 Арсенал 0:2 Челси Кубок лиги
- 20.01.2013 Челси 2:1 Арсенал Премьер-лига
- 29.09.2012 Арсенал 1:2 Челси Премьер-лига
- 21.04.2012 Арсенал 0:0 Челси Премьер-лига
- 29.10.2011 Челси 3:5 Арсенал Премьер-лига
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
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Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - ЧелсиДо начала игры осталось 2 дня 18 часов 25 минут, которая состоится 24.01.2018.
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Прогнозы на матч Арсенал - Челси
Арсенал
29% (20)
Ничья:
39.1% (27)
Челси
31.9% (22)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
29% (20)
1:2 Челси:
20.3% (14)
2:1 Арсенал:
20.3% (14)
2:2 Ничья:
7.2% (5)
0:2 Челси:
4.3% (3)
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