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Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Челси

До начала игры осталось 2 дня 18 часов 25 минут, которая состоится 24.01.2018.
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:
Прогнозы на матч Арсенал - Челси
Арсенал
29% (20)
Ничья:
39.1% (27)
Челси
31.9% (22)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
29% (20)
Челси:
20.3% (14)
Арсенал:
20.3% (14)
Ничья:
7.2% (5)
Челси:
4.3% (3)
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