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Стадион: Панетоликос
0:0
Перерыв
Состав команд
66
Enea
Mihaj
11
Диас
Хорхе
73
Vlad
Morar
Панаитоликос 4-3-3
- Основной состав
- 82 Кириакидис Димитриос Вратарь
- 21 Маринакис Никос Защитник
- 66 Enea Mihaj Защитник
- 4 Родригеш Мигель Защитник
- 19 Цоканис Тасос Защитник
- 17 Marcos Paulo II Полузащитник
- 7 Franco Mazurek Полузащитник
- 8 Фарлей Роса Полузащитник
- 10 Clesio Bauque Нападающий
- 11 Диас Хорхе Нападающий
- 73 Vlad Morar Нападающий
- Запасные игроки
- 44 Dimitrios Chantakias Защитник
- 22 Georgios Mygas Защитник
- 33 Stathis Vasiloudis Полузащитник
- 77 Ilias Gianniotis
- 26 Dimitris Dalakouras
- 23 Georgios Vakrakos
- 12 Angelos Stamatopoulos
- Главный тренер: Traianos Dellas
ПАОК 4-2-3-1
- Основной состав
- 31 Пасхалакис Александрос Вратарь
- 3 Матос Леонардо Защитник
- 5 Варела Фернанду Защитник
- 15 Креспо Хосе Защитник
- 88 Виейринья Защитник
- 8 Маурисио Жозе Полузащитник
- 87 Каньяс Хосе Полузащитник
- 10 Кампуш Джалма Полузащитник
- 7 Эль-Каддури Омар Полузащитник
- 18 Лимниос Димитрис Полузащитник
- 9 Прийович Александар Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Рей Родриго Вратарь
- 30 Азеведо Марсио Защитник
- 13 Малезас Стелиос Защитник
- 29 Мак Роберт II Полузащитник
- 28 Шахов Евгений Полузащитник
- 21 Бисесвар Диего Полузащитник
- 20 Кулурис Эфтимос Нападающий
- Главный тренер: Разван Луческу
Предыдущие игры
Панаитоликос (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 21.01.2018 Панаитоликос 1:1 Паниониос С
- 14.01.2018 Атромитос 0:1 Панаитоликос С
- 09.01.2018 АЕК 1:0 Панаитоликос К
- 06.01.2018 Панаитоликос 1:4 АЕК С
- 20.12.2017 Панаитоликос 0:4 АЕК К
- 17.12.2017 Астерас 0:0 Панаитоликос С
- 09.12.2017 Панаитоликос 1:4 Олимпиакос С
- 03.12.2017 Ламия 2:2 Панаитоликос С
- 30.11.2017 Эрготелис 0:5 Панаитоликос К
- 26.11.2017 Панаитоликос 3:1 Лариса С
- 19.11.2017 ПАС Янина 1:1 Панаитоликос С
- 04.11.2017 Панаитоликос 1:3 Ксанти С
- 29.10.2017 Панаитоликос 1:1 Аполлон Смирнис С
- 25.10.2017 Панаитоликос 2:0 Пансерраикос К
- 21.10.2017 АОК Керкира 1:0 Панаитоликос С
- 15.10.2017 Панаитоликос 0:1 Левадиакос С
- 30.09.2017 Платаниас 0:3 Панаитоликос С
- 23.09.2017 Панаитоликос 2:0 Панатинаикос С
- 19.09.2017 Ксанти 2:0 Панаитоликос К
- 16.09.2017 ПАОК 1:0 Панаитоликос С
ПАОК (последние 20 матчей: +16 =2 -2)
- 24.01.2018 ПАОК 2:0 Атромитос К
- 21.01.2018 ПАОК 3:0 Аполлон Смирнис С
- 14.01.2018 АОК Керкира 0:3 ПАОК С
- 09.01.2018 ПАОК 2:1 Трикала К
- 06.01.2018 ПАОК 5:0 Левадиакос С
- 19.12.2017 Трикала 1:5 ПАОК К
- 16.12.2017 Платаниас 0:1 ПАОК С
- 10.12.2017 ПАОК 4:0 Панатинаикос С
- 02.12.2017 Ксанти 0:3 ПАОК С
- 29.11.2017 Аигиниакос 0:5 ПАОК К
- 26.11.2017 Паниониос 2:2 ПАОК С
- 20.11.2017 ПАОК 2:1 Атромитос С
- 05.11.2017 АЕК 1:0 ПАОК С
- 30.10.2017 ПАОК 2:0 Астерас С
- 25.10.2017 Аполлон Понту 0:1 ПАОК К
- 22.10.2017 Олимпиакос 1:0 ПАОК С
- 15.10.2017 ПАОК 4:0 Ламия С
- 30.09.2017 Лариса 1:1 ПАОК С
- 24.09.2017 ПАОК 1:0 ПАС Янина С
- 20.09.2017 ПАОК 2:1 Левадиакос К
Последние игры между собой
Панаитоликос: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 9
ПАОК: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 3
- 16.09.2017 ПАОК 1:0 Панаитоликос Суперлига
- 29.01.2017 Панаитоликос 0:1 ПАОК Суперлига
- 26.01.2017 ПАОК 4:1 Панаитоликос Кубок
- 11.01.2017 Панаитоликос 0:2 ПАОК Кубок
- 11.09.2016 ПАОК 2:1 Панаитоликос Суперлига
- 12.03.2016 Панаитоликос 0:3 ПАОК Суперлига
- 22.11.2015 ПАОК 0:0 Панаитоликос Суперлига
- 31.01.2015 ПАОК 1:2 Панаитоликос Суперлига
- 31.01.2015 ПАОК 1:2 Панаитоликос Суперлига
- 22.09.2014 Панаитоликос 0:1 ПАОК Суперлига
- 12.01.2014 ПАОК 1:0 Панаитоликос Суперлига
- 24.08.2013 Панаитоликос 2:0 ПАОК Суперлига
- 18.03.2012 Панаитоликос 1:1 ПАОК Суперлига
- 20.11.2011 ПАОК 3:0 Панаитоликос Суперлига
Панаитоликос
ПАОК
-
2 Офсайды 3
-
4 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|18
|13
|2
|3
|40 - 16
|41
|2.
|ПАОК
|0:0
|19
|12
|5
|2
|35 - 7
|41
|3.
|АЕК
|19
|12
|5
|2
|31 - 10
|41
|4.
|Атромитос
|18
|9
|7
|2
|25 - 11
|34
|5.
|Паниониос
|18
|7
|6
|5
|24 - 19
|27
|6.
|Астерас
|18
|7
|5
|6
|22 - 14
|26
|7.
|Панатинаикос
|19
|6
|7
|6
|19 - 18
|25
|8.
|Ксанти
|18
|6
|6
|6
|17 - 19
|24
|9.
|Левадиакос
|18
|5
|6
|7
|13 - 21
|21
|10.
|Лариса
|18
|5
|6
|7
|15 - 27
|21
|11.
|Панаитоликос
|0:0
|19
|4
|8
|7
|20 - 25
|20
|12.
|ПАС Янина
|18
|3
|10
|5
|19 - 22
|19
|13.
|Ламия
|19
|4
|7
|8
|13 - 23
|19
|14.
|АОК Керкира
|19
|3
|5
|11
|13 - 34
|14
|15.
|Аполлон Смирнис
|19
|2
|8
|9
|13 - 26
|14
|16.
|Платаниас
|19
|2
|3
|14
|10 - 37
|9
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
21'
ПАОК делает замену. Эль-Каддури Омар уходит с поля, а Бисесвар Диего выходит на его замену.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Panetolikos Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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