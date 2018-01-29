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Спартак Москва
 
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ЦСКА София
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Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - ЦСКА София

До начала игры осталось 2 дня 14 часов 28 минут, которая состоится 31.01.2018.

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