Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - ЦСКА София

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Предыдущие игры
Спартак Москва (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 22.01.2018 Спартак Москва 2:3 Астана ТМК
- 18.01.2018 Спартак Москва 0:1 Шанхай СИПГ ТМК
- 10.12.2017 Спартак Москва 3:0 ЦСКА Москва ПЛ
- 06.12.2017 Ливерпуль 7:0 Спартак Москва ЛЧ
- 01.12.2017 Арсенал Тула 0:1 Спартак Москва ПЛ
- 27.11.2017 Спартак Москва 3:1 Зенит ПЛ
- 21.11.2017 Спартак Москва 1:1 Марибор ЛЧ
- 18.11.2017 Краснодар 1:4 Спартак Москва ПЛ
- 05.11.2017 Спартак Москва 3:1 Уфа ПЛ
- 01.11.2017 Севилья 2:1 Спартак Москва ЛЧ
- 28.10.2017 Ростов 2:2 Спартак Москва ПЛ
- 25.10.2017 Спартак Москва 5:2 Спартак-Нальчик К
- 21.10.2017 Спартак Москва 0:0 Амкар ПЛ
- 17.10.2017 Спартак Москва 5:1 Севилья ЛЧ
- 13.10.2017 Ахмат 1:2 Спартак Москва ПЛ
- 30.09.2017 Спартак Москва 2:0 Урал ПЛ
- 26.09.2017 Спартак Москва 1:1 Ливерпуль ЛЧ
- 23.09.2017 Спартак Москва 2:2 Анжи ПЛ
- 20.09.2017 Кубань 0:2 Спартак Москва К
- 17.09.2017 Тосно 2:2 Спартак Москва ПЛ
ЦСКА София (последние 20 матчей: +16 =4 -0)
- 14.12.2017 ЦСКА София 2:1 Лудогорец К
- 10.12.2017 ЦСКА София 6:0 Берое ППЛ
- 03.12.2017 Витоша Быстрица 0:2 ЦСКА София ППЛ
- 30.11.2017 ЦСКА София 2:0 Септември ППЛ
- 26.11.2017 Локомотив Пловдив 0:1 ЦСКА София ППЛ
- 18.11.2017 ЦСКА София 1:1 Ботев Пловдив ППЛ
- 05.11.2017 Лудогорец 1:2 ЦСКА София ППЛ
- 28.10.2017 ЦСКА София 1:0 Славия София ППЛ
- 24.10.2017 ЦСКА София 3:1 Ботев Враца К
- 21.10.2017 Левски София 2:2 ЦСКА София ППЛ
- 15.10.2017 ЦСКА София 0:0 Пирин Благоевград ППЛ
- 30.09.2017 Этар 2:2 ЦСКА София ППЛ
- 22.09.2017 ЦСКА София 3:0 Дунав ППЛ
- 16.09.2017 Черно Море 0:1 ЦСКА София ППЛ
- 08.09.2017 ЦСКА София 3:0 Верея ППЛ
- 26.08.2017 Берое 0:3 ЦСКА София ППЛ
- 19.08.2017 ЦСКА София 6:1 Витоша Быстрица ППЛ
- 11.08.2017 Септември 0:1 ЦСКА София ППЛ
- 06.08.2017 ЦСКА София 4:1 Локомотив Пловдив ППЛ
- 30.07.2017 Ботев Пловдив 2:6 ЦСКА София ППЛ
Последние игры между собой
Спартак Москва: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 16
ЦСКА София: победы: 16, ничьи: 3, поражения: 1
- 11.02.2016 ЦСКА София 1:3 Спартак Москва Товарищеские матчи. Клубы
- 31.05.2015 ЦСКА София 3:1 ЦСКА София Группа А
- 26.04.2015 ЦСКА София 2:0 ЦСКА София Группа А
- 18.10.2014 ЦСКА София 2:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига
- 20.07.2014 ЦСКА София 0:1 ЦСКА София Болгарская высшая лига
- 04.05.2014 ЦСКА София 2:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига
- 29.03.2014 ЦСКА София 0:1 ЦСКА София Болгарская высшая лига
- 11.12.2013 ЦСКА София 0:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига
- 23.09.2013 ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига
- 02.03.2013 ЦСКА София 0:2 ЦСКА София Болгарская высшая лига
- 11.08.2012 ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига
- 19.05.2012 ЦСКА София 4:1 ЦСКА София Премьер-лига
- 20.11.2011 ЦСКА София 0:2 ЦСКА София Группа А
- 30.07.2011 ЦСКА София 1:3 ЦСКА София Суперкубок
- 20.04.2011 ЦСКА София 2:1 ЦСКА София Кубок
- 10.04.2011 ЦСКА София 0:0 ЦСКА София Группа А
- 11.09.2010 ЦСКА София 1:1 ЦСКА София Группа А
- 21.04.2010 ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Группа А
- 01.11.2009 ЦСКА София 2:0 ЦСКА София Группа А
- 31.05.2009 ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Группа А
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Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - ЦСКА СофияДо начала игры осталось 2 дня 14 часов 28 минут, которая состоится 31.01.2018.
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