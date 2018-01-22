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Спортинг Л
 
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Порту
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Текстовая онлайн трансляция матча Спортинг Л - Порту

До начала игры осталось 2 дня 19 часов 11 минут, которая состоится 24.01.2018.
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:
Прогнозы на матч Спортинг Л - Порту
Спортинг Л
23.5% (4)
Ничья:
35.3% (6)
Порту
41.2% (7)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
23.5% (4)
Порту:
23.5% (4)
Спортинг Л:
11.8% (2)
Ничья:
11.8% (2)
Порту:
11.8% (2)
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