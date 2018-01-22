Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Тяньцзинь Цюаньцзянь

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Локомотив Москва (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 18.01.2018 Локомотив Москва 0:3 Люцерн ТМК
- 11.12.2017 Тосно 1:3 Локомотив Москва ПЛ
- 07.12.2017 Фастав Злин 0:2 Локомотив Москва ЛЕ
- 02.12.2017 Локомотив Москва 1:0 Рубин ПЛ
- 27.11.2017 СКА-Хабаровск 1:2 Локомотив Москва ПЛ
- 23.11.2017 Локомотив Москва 2:1 Копенгаген ЛЕ
- 19.11.2017 Анжи 0:1 Локомотив Москва ПЛ
- 05.11.2017 Локомотив Москва 2:2 ЦСКА Москва ПЛ
- 02.11.2017 Локомотив Москва 1:2 Шериф ЛЕ
- 29.10.2017 Зенит 0:3 Локомотив Москва ПЛ
- 23.10.2017 Локомотив Москва 2:0 Краснодар ПЛ
- 19.10.2017 Шериф 1:1 Локомотив Москва ЛЕ
- 15.10.2017 Уфа 1:0 Локомотив Москва ПЛ
- 01.10.2017 Локомотив Москва 3:0 Динамо Москва ПЛ
- 28.09.2017 Локомотив Москва 3:0 Фастав Злин ЛЕ
- 24.09.2017 Ростов 0:1 Локомотив Москва ПЛ
- 21.09.2017 Крылья Советов 3:2 Локомотив Москва К
- 18.09.2017 Локомотив Москва 0:1 Амкар ПЛ
- 14.09.2017 Копенгаген 0:0 Локомотив Москва ЛЕ
- 10.09.2017 Ахмат 1:1 Локомотив Москва ПЛ
Тяньцзинь Цюаньцзянь (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 14.01.2018 Базель 1:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь ТМК
- 04.11.2017 Гуанчжоу Эвергранд 1:2 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 29.10.2017 Тяньцзинь Цюаньцзянь 4:1 Ляонин Хувин С
- 21.10.2017 Тяньцзинь Цюаньцзянь 2:1 Хэбей Форчун С
- 14.10.2017 Тяньцзинь Цюаньцзянь 0:0 Шаньдун Лунэн С
- 28.09.2017 Цзянсу Сунин 1:0 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 23.09.2017 Тяньцзинь Тэда 4:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 16.09.2017 Тяньцзинь Цюаньцзянь 2:1 Чуньцинь Лифан С
- 10.09.2017 Тяньцзинь Цюаньцзянь 3:1 Гуйчжоу Чжичэн С
- 20.08.2017 Чанчунь Ятай 1:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 10.08.2017 Тяньцзинь Цюаньцзянь 2:2 Бэйцзин Гоань С
- 06.08.2017 Шанхай СИПГ 0:0 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 03.08.2017 Шанхай СИПГ 4:0 Тяньцзинь Цюаньцзянь К
- 29.07.2017 Яньбянь 0:2 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 23.07.2017 Хэнань Цзянье 1:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 19.07.2017 Тяньцзинь Цюаньцзянь 3:0 Шанхай СИПГ К
- 16.07.2017 Тяньцзинь Цюаньцзянь 3:0 Шанхай Шэньхуа С
- 07.07.2017 Тяньцзинь Цюаньцзянь 2:1 Гуанчжоу Фули С
- 02.07.2017 Тяньцзинь Цюаньцзянь 4:3 Гуанчжоу Эвергранд С
- 24.06.2017 Ляонин Хувин 1:2 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
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Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Тяньцзинь ЦюаньцзяньДо начала игры осталось 1 день 9 часов 25 минут, которая состоится 23.01.2018.
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