Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Хэбей Форчун

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Спартак Москва (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 31.01.2018 Спартак Москва 0:0 ЦСКА София ТМК
- 22.01.2018 Спартак Москва 2:3 Астана ТМК
- 18.01.2018 Спартак Москва 0:1 Шанхай СИПГ ТМК
- 10.12.2017 Спартак Москва 3:0 ЦСКА Москва ПЛ
- 06.12.2017 Ливерпуль 7:0 Спартак Москва ЛЧ
- 01.12.2017 Арсенал Тула 0:1 Спартак Москва ПЛ
- 27.11.2017 Спартак Москва 3:1 Зенит ПЛ
- 21.11.2017 Спартак Москва 1:1 Марибор ЛЧ
- 18.11.2017 Краснодар 1:4 Спартак Москва ПЛ
- 05.11.2017 Спартак Москва 3:1 Уфа ПЛ
- 01.11.2017 Севилья 2:1 Спартак Москва ЛЧ
- 28.10.2017 Ростов 2:2 Спартак Москва ПЛ
- 25.10.2017 Спартак Москва 5:2 Спартак-Нальчик К
- 21.10.2017 Спартак Москва 0:0 Амкар ПЛ
- 17.10.2017 Спартак Москва 5:1 Севилья ЛЧ
- 13.10.2017 Ахмат 1:2 Спартак Москва ПЛ
- 30.09.2017 Спартак Москва 2:0 Урал ПЛ
- 26.09.2017 Спартак Москва 1:1 Ливерпуль ЛЧ
- 23.09.2017 Спартак Москва 2:2 Анжи ПЛ
- 20.09.2017 Кубань 0:2 Спартак Москва К
Хэбей Форчун (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 04.11.2017 Шаньдун Лунэн 5:4 Хэбей Форчун С
- 29.10.2017 Хэбей Форчун 3:0 Гуанчжоу Эвергранд С
- 21.10.2017 Тяньцзинь Цюаньцзянь 2:1 Хэбей Форчун С
- 14.10.2017 Хэбей Форчун 3:2 Цзянсу Сунин С
- 24.09.2017 Чанчунь Ятай 0:0 Хэбей Форчун С
- 16.09.2017 Ляонин Хувин 1:2 Хэбей Форчун С
- 10.09.2017 Хэбей Форчун 2:1 Гуанчжоу Фули С
- 19.08.2017 Хэбей Форчун 2:0 Бэйцзин Гоань С
- 14.08.2017 Тяньцзинь Тэда 0:2 Хэбей Форчун С
- 10.08.2017 Хэбей Форчун 2:2 Шанхай СИПГ С
- 05.08.2017 Хэбей Форчун 3:0 Яньбянь С
- 29.07.2017 Шанхай Шэньхуа 3:2 Хэбей Форчун С
- 22.07.2017 Гуйчжоу Чжичэн 4:3 Хэбей Форчун С
- 15.07.2017 Хэбей Форчун 1:2 Чуньцинь Лифан С
- 08.07.2017 Хэбей Форчун 2:3 Хэнань Цзянье С
- 01.07.2017 Хэбей Форчун 0:0 Шаньдун Лунэн С
- 25.06.2017 Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэбей Форчун С
- 21.06.2017 Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Хэбей Форчун К
- 17.06.2017 Хэбей Форчун 1:0 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 03.06.2017 Цзянсу Сунин 1:2 Хэбей Форчун С
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Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Хэбей ФорчунДо начала игры осталось 2 дня 12 часов 49 минут, которая состоится 03.02.2018.
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