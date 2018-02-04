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Стадион:
ПАС Янина
1:3
Второй тайм: 75'
ПАОК
0'
0:1
9' Гол
Пелкас Димитрис
37' Желтая карточка
Гаруфалиас Ираклис
38' Желтая карточка
Креспо Хосе
0:2
39' Гол
Прийович Александар
0:3
45' Гол
Прийович Александар
1:3
71' Гол
 75'
Второй тайм
Описание гола
71'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
46'
ПАС Янина делает замену. Higor Vidal уходит с поля, а Солтани Карим выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Прийович Александар бьет в цель!
Описание гола
39'
Г О О О О Л - Прийович Александар бьет в цель!
Желтая карточка
38'
Креспо Хосе получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
37'
Гаруфалиас Ираклис получил желтую карточку от судьи
16'
ПАС Янина делает замену. Лиля Анди уходит с поля, а Мантатис Георгиос выходит на его замену.
Описание гола
9'
Г О О О О Л - Пелкас Димитрис бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zossimades Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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