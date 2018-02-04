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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Зоссимадес
0:1
9' ГолПелкас Димитрис
37' Желтая карточкаГаруфалиас Ираклис
38' Желтая карточкаКреспо Хосе
0:2
39' ГолПрийович Александар
0:3
45' ГолПрийович Александар
|
9'
0:1
38'
39'
0:2
45'
0:3
71'
1:3
Состав команд
33
Higor
Vidal
ПАС Янина 3-5-2
- Основной состав
- 39 Веллидис Маркос Вратарь
- 8 Цимопулос Темис Защитник
- 4 Бериос Теодорос Защитник
- 6 Михаил Алексиос Защитник
- 20 Караникас Никос Полузащитник
- 3 Лиля Анди Полузащитник
- 21 Гаруфалиас Ираклис Полузащитник
- 7 Якос Эврипидис Полузащитник
- 2 Michalis Boukouvalas Полузащитник
- 33 Higor Vidal Нападающий
- 9 Конде Педро Нападающий
- Запасные игроки
- 40 Makis Giannikoglou Вратарь
- 11 Чикарски Мите Защитник
- 44 Скондрас Апостолос Защитник
- 27 Мантатис Георгиос Полузащитник
- 77 Alexandros Apostolopoulos Полузащитник
- 17 Солтани Карим Нападающий
- 64 Franck Betra
- Главный тренер: Giannis Petrakis
ПАОК 4-2-3-1
- Основной состав
- 31 Пасхалакис Александрос Вратарь
- 3 Матос Леонардо Защитник
- 15 Креспо Хосе Защитник
- 5 Варела Фернанду Защитник
- 88 Виейринья Защитник
- 8 Маурисио Жозе Полузащитник
- 28 Шахов Евгений Полузащитник
- 10 Кампуш Джалма Полузащитник
- 77 Пелкас Димитрис Полузащитник
- 29 Мак Роберт II Полузащитник
- 9 Прийович Александар Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Рей Родриго Вратарь
- 30 Азеведо Марсио Защитник
- 13 Малезас Стелиос Защитник
- 21 Бисесвар Диего Полузащитник
- 18 Лимниос Димитрис Полузащитник
- 87 Каньяс Хосе Полузащитник
- 20 Кулурис Эфтимос Нападающий
- Главный тренер: Разван Луческу
Предыдущие игры
ПАС Янина (последние 20 матчей: +5 =8 -7)
- 28.01.2018 Паниониос 0:1 ПАС Янина С
- 25.01.2018 ПАС Янина 1:2 Лариса К
- 21.01.2018 ПАС Янина 2:2 Атромитос С
- 14.01.2018 АЕК 3:1 ПАС Янина С
- 10.01.2018 ПАС Янина 4:0 Левадиакос К
- 07.01.2018 ПАС Янина 0:0 Астерас С
- 21.12.2017 Левадиакос 1:0 ПАС Янина К
- 17.12.2017 Олимпиакос 1:0 ПАС Янина С
- 10.12.2017 ПАС Янина 1:1 Ламия С
- 03.12.2017 Лариса 1:1 ПАС Янина С
- 28.11.2017 Арис Салоники 1:1 ПАС Янина К
- 25.11.2017 ПАС Янина 1:1 Ксанти С
- 19.11.2017 ПАС Янина 1:1 Панаитоликос С
- 05.11.2017 Аполлон Смирнис 4:3 ПАС Янина С
- 28.10.2017 ПАС Янина 2:1 АОК Керкира С
- 24.10.2017 ПАС Янина 3:0 Панегиалиос К
- 21.10.2017 Левадиакос 1:1 ПАС Янина С
- 14.10.2017 ПАС Янина 3:1 Платаниас С
- 30.09.2017 Панатинаикос 2:0 ПАС Янина С
- 24.09.2017 ПАОК 1:0 ПАС Янина С
ПАОК (последние 20 матчей: +16 =2 -2)
- 28.01.2018 Панаитоликос 0:1 ПАОК С
- 24.01.2018 ПАОК 2:0 Атромитос К
- 21.01.2018 ПАОК 3:0 Аполлон Смирнис С
- 14.01.2018 АОК Керкира 0:3 ПАОК С
- 09.01.2018 ПАОК 2:1 Трикала К
- 06.01.2018 ПАОК 5:0 Левадиакос С
- 19.12.2017 Трикала 1:5 ПАОК К
- 16.12.2017 Платаниас 0:1 ПАОК С
- 10.12.2017 ПАОК 4:0 Панатинаикос С
- 02.12.2017 Ксанти 0:3 ПАОК С
- 29.11.2017 Аигиниакос 0:5 ПАОК К
- 26.11.2017 Паниониос 2:2 ПАОК С
- 20.11.2017 ПАОК 2:1 Атромитос С
- 05.11.2017 АЕК 1:0 ПАОК С
- 30.10.2017 ПАОК 2:0 Астерас С
- 25.10.2017 Аполлон Понту 0:1 ПАОК К
- 22.10.2017 Олимпиакос 1:0 ПАОК С
- 15.10.2017 ПАОК 4:0 Ламия С
- 30.09.2017 Лариса 1:1 ПАОК С
- 24.09.2017 ПАОК 1:0 ПАС Янина С
Последние игры между собой
ПАС Янина: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 8
ПАОК: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 5
- 24.09.2017 ПАОК 1:0 ПАС Янина Суперлига
- 23.01.2017 ПАС Янина 0:1 ПАОК Суперлига
- 08.01.2017 ПАОК 0:1 ПАС Янина Суперлига
- 10.01.2016 ПАОК 3:1 ПАС Янина Суперлига
- 30.08.2015 ПАС Янина 3:1 ПАОК Суперлига
- 26.04.2015 ПАОК 1:1 ПАС Янина Суперлига
- 18.12.2014 ПАС Янина 3:0 ПАОК Суперлига
- 29.10.2014 ПАОК 1:1 ПАС Янина Кубок Греции
- 23.03.2014 ПАОК 2:1 ПАС Янина Суперлига
- 02.12.2013 ПАС Янина 0:2 ПАОК Суперлига
- 02.06.2013 ПАС Янина 1:2 ПАОК Суперлига
- 19.05.2013 ПАОК 0:1 ПАС Янина Суперлига
- 21.04.2013 ПАОК 2:0 ПАС Янина Суперлига
- 17.12.2012 ПАС Янина 1:3 ПАОК Суперлига
- 01.04.2012 ПАОК 1:2 ПАС Янина Суперлига
ПАС Янина
ПАОК
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|3:0
|20
|14
|4
|2
|39 - 7
|46
|2.
|Олимпиакос
|19
|13
|3
|3
|41 - 17
|42
|3.
|АЕК
|19
|12
|5
|2
|31 - 10
|41
|4.
|Атромитос
|19
|10
|7
|2
|26 - 11
|37
|5.
|Астерас
|20
|7
|7
|6
|24 - 16
|28
|6.
|Паниониос
|20
|7
|7
|6
|24 - 20
|28
|7.
|Ксанти
|20
|7
|7
|6
|20 - 21
|28
|8.
|Панатинаикос
|20
|6
|8
|6
|19 - 18
|26
|9.
|Лариса
|20
|5
|7
|8
|15 - 28
|22
|10.
|ПАС Янина
|0:3
|20
|4
|10
|6
|20 - 25
|22
|11.
|Левадиакос
|19
|5
|6
|8
|14 - 23
|21
|12.
|Панаитоликос
|20
|4
|8
|8
|20 - 26
|20
|13.
|Ламия
|19
|4
|7
|8
|13 - 23
|19
|14.
|АОК Керкира
|19
|3
|5
|11
|13 - 34
|14
|15.
|Аполлон Смирнис
|19
|2
|8
|9
|13 - 26
|14
|16.
|Платаниас
|19
|2
|3
|14
|10 - 37
|9
Второй тайм
71'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
46'
ПАС Янина делает замену. Higor Vidal уходит с поля, а Солтани Карим выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Прийович Александар бьет в цель!
39'
Г О О О О Л - Прийович Александар бьет в цель!
38'
Креспо Хосе получил желтую карточку от судьи
37'
Гаруфалиас Ираклис получил желтую карточку от судьи
16'
ПАС Янина делает замену. Лиля Анди уходит с поля, а Мантатис Георгиос выходит на его замену.
9'
Г О О О О Л - Пелкас Димитрис бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zossimades Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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