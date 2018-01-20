Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Астана

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Спартак Москва (последние 20 матчей: +10 =7 -3)
- 18.01.2018 Спартак Москва 0:1 Шанхай СИПГ ТМК
- 10.12.2017 Спартак Москва 3:0 ЦСКА Москва ПЛ
- 06.12.2017 Ливерпуль 7:0 Спартак Москва ЛЧ
- 01.12.2017 Арсенал Тула 0:1 Спартак Москва ПЛ
- 27.11.2017 Спартак Москва 3:1 Зенит ПЛ
- 21.11.2017 Спартак Москва 1:1 Марибор ЛЧ
- 18.11.2017 Краснодар 1:4 Спартак Москва ПЛ
- 05.11.2017 Спартак Москва 3:1 Уфа ПЛ
- 01.11.2017 Севилья 2:1 Спартак Москва ЛЧ
- 28.10.2017 Ростов 2:2 Спартак Москва ПЛ
- 25.10.2017 Спартак Москва 5:2 Спартак-Нальчик К
- 21.10.2017 Спартак Москва 0:0 Амкар ПЛ
- 17.10.2017 Спартак Москва 5:1 Севилья ЛЧ
- 13.10.2017 Ахмат 1:2 Спартак Москва ПЛ
- 30.09.2017 Спартак Москва 2:0 Урал ПЛ
- 26.09.2017 Спартак Москва 1:1 Ливерпуль ЛЧ
- 23.09.2017 Спартак Москва 2:2 Анжи ПЛ
- 20.09.2017 Кубань 0:2 Спартак Москва К
- 17.09.2017 Тосно 2:2 Спартак Москва ПЛ
- 13.09.2017 Марибор 1:1 Спартак Москва ЛЧ
Астана (последние 20 матчей: +13 =2 -5)
- 07.12.2017 Славия Прага 0:1 Астана ЛЕ
- 23.11.2017 Астана 2:3 Вильярреал ЛЕ
- 05.11.2017 Астана 2:0 Акжайык ПЛ
- 02.11.2017 Маккаби Тель-Авив 0:1 Астана ЛЕ
- 28.10.2017 Астана 0:2 Кайрат ПЛ
- 25.10.2017 Астана 4:0 Окжетпес ПЛ
- 22.10.2017 Ордабасы 2:1 Астана ПЛ
- 19.10.2017 Астана 4:0 Маккаби Тель-Авив ЛЕ
- 15.10.2017 Астана 2:1 Иртыш Павлодар ПЛ
- 11.10.2017 Шахтёр Караганда 0:1 Астана ПЛ
- 01.10.2017 Тобол 1:1 Астана ПЛ
- 28.09.2017 Астана 1:1 Славия Прага ЛЕ
- 23.09.2017 Астана 2:0 Тараз ПЛ
- 18.09.2017 Кайсар 1:4 Астана ПЛ
- 14.09.2017 Вильярреал 3:1 Астана ЛЕ
- 09.09.2017 Астана 7:0 Атырау ПЛ
- 22.08.2017 Астана 4:3 Селтик ЛЧ
- 16.08.2017 Селтик 5:0 Астана ЛЧ
- 11.08.2017 Актобе 0:3 Астана ПЛ
- 07.08.2017 Астана 1:0 Ордабасы ПЛ
Последние игры между собой
Спартак Москва: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Астана: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 27.01.2016 Спартак Москва 5:0 Астана Товарищеские матчи. Клубы
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Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - АстанаДо начала игры осталось 2 дня 14 часов 27 минут, которая состоится 22.01.2018.
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