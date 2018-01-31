Текстовая онлайн трансляция матча Нордшелланн - ЦСКА Москва

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Нордшелланн (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 30.01.2018 Нордшелланн 3:0 Сеул ТМК
- 27.01.2018 Нордшелланн 4:1 Гуйчжоу Чжичэн ТМК
- 20.01.2018 Нордшелланн 1:3 Видовре ТМК
- 20.01.2018 Нордшелланн 6:3 Люнгбю ТМК
- 13.01.2018 Нордшелланн 3:2 Хельсингёр ТМК
- 10.12.2017 Нордшелланн 3:2 Хобро СД
- 03.12.2017 Копенгаген 1:3 Нордшелланн СД
- 26.11.2017 Нордшелланн 6:0 Хорсенс СД
- 19.11.2017 Брондбю 4:2 Нордшелланн СД
- 04.11.2017 Нордшелланн 2:2 Люнгбю СД
- 01.11.2017 Хобро 1:1 Нордшелланн КД
- 27.10.2017 Орхус 1:4 Нордшелланн СД
- 22.10.2017 Хобро 4:0 Нордшелланн СД
- 14.10.2017 Нордшелланн 3:2 Раннерс СД
- 01.10.2017 Силькеборг 2:4 Нордшелланн СД
- 27.09.2017 Вайгорд 0:4 Нордшелланн КД
- 22.09.2017 Нордшелланн 2:2 Сённерйюск СД
- 18.09.2017 Нордшелланн 1:2 Орхус СД
- 08.09.2017 Хорсенс 2:2 Нордшелланн СД
- 27.08.2017 Нордшелланн 3:0 Копенгаген СД
ЦСКА Москва (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 29.01.2018 Пяст 0:0 ЦСКА Москва ТМК
- 22.01.2018 ЦСКА Москва 2:2 Хорсенс ТМК
- 21.01.2018 ЦСКА Москва 0:0 Волеренга ТМК
- 10.12.2017 Спартак Москва 3:0 ЦСКА Москва ПЛ
- 05.12.2017 Манчестер Юнайтед 2:1 ЦСКА Москва ЛЧ
- 01.12.2017 ЦСКА Москва 6:0 Тосно ПЛ
- 26.11.2017 Рубин 0:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 22.11.2017 ЦСКА Москва 2:0 Бенфика ЛЧ
- 18.11.2017 СКА-Хабаровск 2:4 ЦСКА Москва ПЛ
- 05.11.2017 Локомотив Москва 2:2 ЦСКА Москва ПЛ
- 31.10.2017 Базель 1:2 ЦСКА Москва ЛЧ
- 27.10.2017 Арсенал Тула 1:0 ЦСКА Москва ПЛ
- 22.10.2017 ЦСКА Москва 0:0 Зенит ПЛ
- 18.10.2017 ЦСКА Москва 0:2 Базель ЛЧ
- 14.10.2017 Краснодар 0:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 09.10.2017 ЦСКА Москва 1:0 Уфа ТМК
- 01.10.2017 ЦСКА Москва 0:0 Уфа ПЛ
- 27.09.2017 ЦСКА Москва 1:4 Манчестер Юнайтед ЛЧ
- 23.09.2017 Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва ПЛ
- 20.09.2017 Авангард Курск 1:0 ЦСКА Москва К
Последние игры между собой
Нордшелланн: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
ЦСКА Москва: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 17.02.2013 ЦСКА Москва 4:1 Нордшелланн Товарищеские матчи. Сборные
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Текстовая онлайн трансляция матча Нордшелланн - ЦСКА МоскваДо начала игры осталось 2 дня 11 часов 54 минуты, которая состоится 02.02.2018.
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