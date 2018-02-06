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2017-2018
0:1
3' ГолBoithang Haokip III
10' Желтая карточкаСерену Энрике
|
3'
0:1
10'
Состав команд
Ченнаин
- Основной состав
- 1 Сингх Каранджит Вратарь
- 14 Кальдерон Иньиго Защитник
- 2 Серену Энрике Защитник
- 19 Аугусто Рафаэль Полузащитник
- 7 Нельсон Грегори Нападающий
- 27 Alves Barreiro Veriato Mailson
- 17 Dhanpal Ganesh
- 30 Фернандес Францис
- 15 Anirudh Thapa
- 12 Лалпекхлуа Джедже
- 18 Jerry Lalrinzuala
- Запасные игроки
- 8 Гавилан Хайме Полузащитник
- 20 Mohammed Rafi
- 9 Нвору Джуде
- 11 Thoi Singh
- 32 Keenan Almeida
- 28 Germanpreet Singh
- 13 Pawan Kumar
Бенгалуру
- Основной состав
- 1 Сандху Гурприт Вратарь
- 5 Хуанан Гонсалес Защитник
- 14 Dimas Delgado Полузащитник
- 10 Кхабра Харманджот Полузащитник
- 7 Мику Федор Нападающий
- 6 John Johnson II
- 17 Boithang Haokip III
- 11 Чхетри Сунил
- 21 Сингх Кумам
- 16 Erik Paartalu
- 15 Subhashish Bose
- Запасные игроки
- 28 Lalthuammawia Ralte Вратарь
- 13 Edu Garcia Полузащитник
- 22 Nishu Kumar
- 20 Alwyn George
- 19 Antonio Rodriguez Toni Dovale
- 8 Lenny Rodrigues
- 18 Thongkhoseim Haokip
Предыдущие игры
Ченнаин (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 25.01.2018 Атлетико Калькутта 1:2 Ченнаин СИ
- 19.01.2018 Нортист Юнайтед 3:1 Ченнаин СИ
- 13.01.2018 Ченнаин 1:0 Пуне Сити СИ
- 07.01.2018 Ченнаин 2:2 Дели Динамос СИ
- 28.12.2017 Джамшедпур 0:1 Ченнаин СИ
- 22.12.2017 Ченнаин 1:1 Керала Бластерс СИ
- 17.12.2017 Бенгалуру 1:2 Ченнаин СИ
- 10.12.2017 Мумбаи Сити 1:0 Ченнаин СИ
- 07.12.2017 Ченнаин 3:2 Атлетико Калькутта СИ
- 03.12.2017 Пуне Сити 0:1 Ченнаин СИ
- 23.11.2017 Ченнаин 3:0 Нортист Юнайтед СИ
- 19.11.2017 Ченнаин 2:3 Гоа СИ
- 01.12.2016 Гоа 5:4 Ченнаин СИ
- 26.11.2016 Ченнаин 3:3 Нортист Юнайтед СИ
- 23.11.2016 Мумбаи Сити 2:0 Ченнаин СИ
- 20.11.2016 Ченнаин 1:1 Атлетико Калькутта СИ
- 15.11.2016 Ченнаин 2:0 Пуне Сити СИ
- 12.11.2016 Керала Бластерс 3:1 Ченнаин СИ
- 09.11.2016 Дели Динамос 4:1 Ченнаин СИ
- 02.11.2016 Ченнаин 1:1 Мумбаи Сити СИ
Бенгалуру (последние 20 матчей: +11 =2 -7)
- 03.02.2018 Атлетико Калькутта 0:2 Бенгалуру СИ
- 26.01.2018 Бенгалуру 2:1 Нортист Юнайтед СИ
- 18.01.2018 Мумбаи Сити 1:3 Бенгалуру СИ
- 14.01.2018 Дели Динамос 2:0 Бенгалуру СИ
- 07.01.2018 Бенгалуру 1:0 Атлетико Калькутта СИ
- 31.12.2017 Керала Бластерс 1:3 Бенгалуру СИ
- 21.12.2017 Бенгалуру 0:1 Джамшедпур СИ
- 17.12.2017 Бенгалуру 1:2 Ченнаин СИ
- 14.12.2017 Пуне Сити 1:3 Бенгалуру СИ
- 08.12.2017 Нортист Юнайтед 0:1 Бенгалуру СИ
- 30.11.2017 Гоа 4:3 Бенгалуру СИ
- 26.11.2017 Бенгалуру 4:1 Дели Динамос СИ
- 19.11.2017 Бенгалуру 2:0 Мумбаи Сити СИ
- 18.10.2017 Бенгалуру 2:2 Истиклол КАК
- 27.09.2017 Истиклол 1:0 Бенгалуру КАК
- 13.09.2017 Эйприл 25 0:0 Бенгалуру КАК
- 23.08.2017 Бенгалуру 3:0 Эйприл 25 КАК
- 31.05.2017 Бенгалуру 1:0 Мазия КАК
- 17.05.2017 Мохун Баган 3:1 Бенгалуру КАК
- 03.05.2017 Абахани Лимитед 2:0 Бенгалуру КАК
Последние игры между собой
Ченнаин: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Бенгалуру: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 17.12.2017 Бенгалуру 1:2 Ченнаин Суперлига Индии
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенгалуру
|1:0
|14
|10
|0
|4
|26 - 14
|30
|2.
|Ченнаин
|0:1
|13
|7
|2
|4
|19 - 15
|23
|3.
|Пуне Сити
|13
|7
|1
|5
|24 - 14
|22
|4.
|Джамшедпур
|14
|6
|4
|4
|14 - 12
|22
|5.
|Гоа
|12
|6
|2
|4
|29 - 23
|20
|6.
|Керала Бластерс
|13
|5
|4
|4
|17 - 18
|19
|7.
|Мумбаи Сити
|13
|5
|2
|6
|19 - 18
|17
|8.
|Атлетико Калькутта
|12
|3
|2
|7
|8 - 17
|11
|9.
|Нортист Юнайтед
|12
|3
|2
|7
|10 - 19
|11
|10.
|Дели Динамос
|12
|2
|1
|9
|13 - 29
|7
Первый тайм
10'
Серену Энрике получил желтую карточку от судьи
3'
Г О О О О Л - Boithang Haokip бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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