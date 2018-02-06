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2017-2018
Ченнаин
0:1
Первый тайм: 15'
Бенгалуру
0'
0:1
3' Гол
Boithang Haokip III
10' Желтая карточка
Серену Энрике
15'
Первый тайм
Желтая карточка
10'
Серену Энрике получил желтую карточку от судьи
Описание гола
3'
Г О О О О Л - Boithang Haokip бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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