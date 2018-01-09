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Бавария
 
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Зонненхоф Гроссашпах
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Текстовая онлайн трансляция матча Бавария - Зонненхоф Гроссашпах

До начала игры осталось 15 часов 23 минуты, которая состоится 09.01.2018.
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Прогнозы на матч Бавария - Зонненхоф Гроссашпах
Бавария
92.3% (48)
Ничья:
0% (0)
Зонненхоф Гроссашпах
7.7% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Бавария:
32.7% (17)
Бавария:
17.3% (9)
Бавария:
7.7% (4)
Бавария:
7.7% (4)
Бавария:
7.7% (4)
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