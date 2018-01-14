Текстовая онлайн трансляция матча Шанхай СИПГ - Рубин

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Шанхай СИПГ (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 26.11.2017 Шанхай СИПГ 3:2 Шанхай Шэньхуа К
- 19.11.2017 Шанхай Шэньхуа 1:0 Шанхай СИПГ К
- 04.11.2017 Шанхай СИПГ 2:3 Цзянсу Сунин С
- 29.10.2017 Хэнань Цзянье 2:4 Шанхай СИПГ С
- 22.10.2017 Шанхай СИПГ 1:2 Гуанчжоу Фули С
- 18.10.2017 Урава Редс 1:0 Шанхай СИПГ ЛЧА
- 14.10.2017 Ляонин Хувин 3:3 Шанхай СИПГ С
- 30.09.2017 Гуанчжоу Эвергранд 1:4 Шанхай СИПГ К
- 27.09.2017 Шанхай СИПГ 1:1 Урава Редс ЛЧА
- 22.09.2017 Бэйцзин Гоань 0:1 Шанхай СИПГ С
- 16.09.2017 Шанхай СИПГ 6:1 Шанхай Шэньхуа С
- 12.09.2017 Гуанчжоу Эвергранд 5:1 Шанхай СИПГ ЛЧА
- 09.09.2017 Шанхай СИПГ 3:1 Тяньцзинь Тэда С
- 22.08.2017 Шанхай СИПГ 4:0 Гуанчжоу Эвергранд ЛЧА
- 19.08.2017 Гуйчжоу Чжичэн 2:1 Шанхай СИПГ С
- 16.08.2017 Шанхай СИПГ 2:1 Гуанчжоу Эвергранд К
- 13.08.2017 Шанхай СИПГ 3:2 Чуньцинь Лифан С
- 10.08.2017 Хэбей Форчун 2:2 Шанхай СИПГ С
- 06.08.2017 Шанхай СИПГ 0:0 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 03.08.2017 Шанхай СИПГ 4:0 Тяньцзинь Цюаньцзянь К
Рубин (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 09.12.2017 Рубин 3:1 СКА-Хабаровск ПЛ
- 02.12.2017 Локомотив Москва 1:0 Рубин ПЛ
- 26.11.2017 Рубин 0:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 18.11.2017 Арсенал Тула 0:0 Рубин ПЛ
- 05.11.2017 Рубин 0:0 Зенит ПЛ
- 30.10.2017 Уфа 2:1 Рубин ПЛ
- 25.10.2017 Рубин 1:2 Крылья Советов К
- 21.10.2017 Рубин 0:0 Динамо Москва ПЛ
- 15.10.2017 Ростов 0:1 Рубин ПЛ
- 30.09.2017 Рубин 0:1 Амкар ПЛ
- 25.09.2017 Ахмат 1:0 Рубин ПЛ
- 20.09.2017 Оренбург 0:2 Рубин К
- 17.09.2017 Рубин 0:1 Урал ПЛ
- 09.09.2017 Спартак Москва 1:0 Рубин ПЛ
- 26.08.2017 Рубин 1:0 Тосно ПЛ
- 19.08.2017 Рубин 6:0 Анжи ПЛ
- 13.08.2017 СКА-Хабаровск 1:1 Рубин ПЛ
- 09.08.2017 Рубин 1:1 Локомотив Москва ПЛ
- 06.08.2017 ЦСКА Москва 1:2 Рубин ПЛ
- 29.07.2017 Рубин 2:1 Арсенал Тула ПЛ
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Текстовая онлайн трансляция матча Шанхай СИПГ - РубинДо начала игры осталось 1 день 11 часов 44 минуты, которая состоится 15.01.2018.
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