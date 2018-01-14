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Шанхай СИПГ
 
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Рубин
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Текстовая онлайн трансляция матча Шанхай СИПГ - Рубин

До начала игры осталось 1 день 11 часов 44 минуты, которая состоится 15.01.2018.

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