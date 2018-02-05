Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Црвена Звезда

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Зенит (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 04.02.2018 Зенит 0:0 Слован Братислава ТМК
- 28.01.2018 Зенит 4:1 Гуанчжоу Эвергранд ТМК
- 25.01.2018 Зенит 5:1 Славия Прага ТМК
- 22.01.2018 Зенит 5:0 Копенгаген ТМК
- 11.12.2017 Ахмат 0:0 Зенит ПЛ
- 07.12.2017 Реал Сосьедад 1:3 Зенит ЛЕ
- 02.12.2017 Зенит 2:1 Урал ПЛ
- 27.11.2017 Спартак Москва 3:1 Зенит ПЛ
- 23.11.2017 Зенит 2:1 Вардар ЛЕ
- 19.11.2017 Зенит 5:0 Тосно ПЛ
- 05.11.2017 Рубин 0:0 Зенит ПЛ
- 02.11.2017 Русенборг 1:1 Зенит ЛЕ
- 29.10.2017 Зенит 0:3 Локомотив Москва ПЛ
- 22.10.2017 ЦСКА Москва 0:0 Зенит ПЛ
- 19.10.2017 Зенит 3:1 Русенборг ЛЕ
- 15.10.2017 Зенит 0:1 Арсенал Тула ПЛ
- 01.10.2017 Анжи 2:2 Зенит ПЛ
- 28.09.2017 Зенит 3:1 Реал Сосьедад ЛЕ
- 24.09.2017 Краснодар 0:2 Зенит ПЛ
- 21.09.2017 Динамо СПб 3:2 Зенит К
Црвена Звезда (последние 20 матчей: +13 =5 -2)
- 31.01.2018 Црвена Звезда 1:1 Амкар ТМК
- 13.12.2017 Партизан 1:1 Црвена Звезда С
- 10.12.2017 Црвена Звезда 3:0 Борац Чачак С
- 07.12.2017 Црвена Звезда 1:0 Кёльн ЛЕ
- 02.12.2017 Бака Бака Паланка 2:2 Црвена Звезда С
- 29.11.2017 Црвена Звезда 5:0 Радник Сурдулица С
- 26.11.2017 Чукарички 1:2 Црвена Звезда С
- 23.11.2017 БАТЭ 0:0 Црвена Звезда ЛЕ
- 18.11.2017 Црвена Звезда 6:1 Рад Белград С
- 05.11.2017 Раднички Ниш 0:4 Црвена Звезда С
- 02.11.2017 Арсенал 0:0 Црвена Звезда ЛЕ
- 29.10.2017 Земун 0:1 Црвена Звезда С
- 25.10.2017 Црвена Звезда 1:0 Спартак Суботица С
- 22.10.2017 Црвена Звезда 2:1 Младост Лучани С
- 19.10.2017 Црвена Звезда 0:1 Арсенал ЛЕ
- 14.10.2017 Црвена Звезда 4:0 Мачва Шабац С
- 01.10.2017 Напредак 1:0 Црвена Звезда С
- 28.09.2017 Кёльн 0:1 Црвена Звезда ЛЕ
- 24.09.2017 Црвена Звезда 2:0 Войводина С
- 20.09.2017 Борац Чачак 0:2 Црвена Звезда С
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Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Црвена ЗвездаДо начала игры осталось 2 дня 12 часов 52 минуты, которая состоится 07.02.2018.
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