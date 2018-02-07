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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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0:0
Первый тайм: 24'
Состав команд
Нортист Юнайтед
- Основной состав
- 13 Rehenesh TP Вратарь
- 3 Sambinha Защитник
- 12 Reagan Singh Защитник
- 4 Nirmal Chettri Защитник
- 14 Боргес Роуллин Полузащитник
- 9 Seimeinlen Doungel Полузащитник
- 10 Марсио Жуниор Полузащитник
- 20 Lalrindika Ralte Полузащитник
- 21 Martin Diaz II
- 99 Danilo IX
- 5 Jose Goncalves II
- Запасные игроки
- 6 Maic Sema Полузащитник
- 18 Malemnganba Meetei
- 27 Джон Джарио Москера
- 45 Fanai Lalrempuia
- 16 Robert Lalthlamuana
- 1 Ravi Kumar
- 33 Gursimrat Gill
Пуне Сити
- Основной состав
- 13 Vishal Kaith Вратарь
- 4 Лопес Рафа Защитник
- 6 Тебар Маркос Полузащитник
- 10 Марселиньо Полузащитник
- 9 Эмилиано Альфаро Нападающий
- 20 Карлос Диего Нападающий
- 5 Adil Khan
- 36 Sahil Panwar
- 3 Gurtej Singh
- 35 Issac Vanmalsawma
- 12 Baljit Sahni
- Запасные игроки
- 15 Marko Stankovic I
- 19 Kean Lewis
- 7 Jonathan Lucca
- 23 Jewel Shaikh
- 21 Lolo IV
- 16 Sarthak Golui
- 1 Kamaljit Singh
Предыдущие игры
Нортист Юнайтед (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 04.02.2018 Гоа 2:2 Нортист Юнайтед СИ
- 26.01.2018 Бенгалуру 2:1 Нортист Юнайтед СИ
- 19.01.2018 Нортист Юнайтед 3:1 Ченнаин СИ
- 12.01.2018 Нортист Юнайтед 0:1 Атлетико Калькутта СИ
- 06.01.2018 Нортист Юнайтед 2:1 Гоа СИ
- 30.12.2017 Пуне Сити 5:0 Нортист Юнайтед СИ
- 20.12.2017 Нортист Юнайтед 0:2 Мумбаи Сити СИ
- 15.12.2017 Керала Бластерс 1:0 Нортист Юнайтед СИ
- 08.12.2017 Нортист Юнайтед 0:1 Бенгалуру СИ
- 02.12.2017 Дели Динамос 0:2 Нортист Юнайтед СИ
- 23.11.2017 Ченнаин 3:0 Нортист Юнайтед СИ
- 18.11.2017 Нортист Юнайтед 0:0 Джамшедпур СИ
- 04.12.2016 Керала Бластерс 1:0 Нортист Юнайтед СИ
- 30.11.2016 Нортист Юнайтед 2:1 Дели Динамос СИ
- 26.11.2016 Ченнаин 3:3 Нортист Юнайтед СИ
- 22.11.2016 Нортист Юнайтед 1:0 Пуне Сити СИ
- 17.11.2016 Атлетико Калькутта 1:1 Нортист Юнайтед СИ
- 11.11.2016 Гоа 2:1 Нортист Юнайтед СИ
- 05.11.2016 Нортист Юнайтед 0:1 Мумбаи Сити СИ
- 28.10.2016 Нортист Юнайтед 1:2 Атлетико Калькутта СИ
Пуне Сити (последние 20 матчей: +10 =2 -8)
- 02.02.2018 Пуне Сити 1:2 Керала Бластерс СИ
- 24.01.2018 Пуне Сити 2:1 Джамшедпур СИ
- 20.01.2018 Пуне Сити 3:0 Атлетико Калькутта СИ
- 13.01.2018 Ченнаин 1:0 Пуне Сити СИ
- 04.01.2018 Керала Бластерс 1:1 Пуне Сити СИ
- 30.12.2017 Пуне Сити 5:0 Нортист Юнайтед СИ
- 23.12.2017 Гоа 0:2 Пуне Сити СИ
- 14.12.2017 Пуне Сити 1:3 Бенгалуру СИ
- 10.12.2017 Джамшедпур 0:1 Пуне Сити СИ
- 03.12.2017 Пуне Сити 0:1 Ченнаин СИ
- 29.11.2017 Пуне Сити 2:1 Мумбаи Сити СИ
- 26.11.2017 Атлетико Калькутта 1:4 Пуне Сити СИ
- 22.11.2017 Пуне Сити 2:3 Дели Динамос СИ
- 02.12.2016 Атлетико Калькутта 0:0 Пуне Сити СИ
- 25.11.2016 Керала Бластерс 2:1 Пуне Сити СИ
- 22.11.2016 Нортист Юнайтед 1:0 Пуне Сити СИ
- 18.11.2016 Пуне Сити 4:3 Дели Динамос СИ
- 15.11.2016 Ченнаин 2:0 Пуне Сити СИ
- 10.11.2016 Мумбаи Сити 0:1 Пуне Сити СИ
- 06.11.2016 Пуне Сити 2:1 Атлетико Калькутта СИ
Последние игры между собой
Нортист Юнайтед: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Пуне Сити: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
- 30.12.2017 Пуне Сити 5:0 Нортист Юнайтед Суперлига Индии
- 22.11.2016 Нортист Юнайтед 1:0 Пуне Сити Суперлига Индии
- 12.10.2016 Пуне Сити 0:1 Нортист Юнайтед Суперлига Индии
- 02.12.2015 Нортист Юнайтед 3:2 Пуне Сити Суперлига Индии
- 09.10.2015 Пуне Сити 1:0 Нортист Юнайтед Суперлига Индии
- 15.11.2014 Нортист Юнайтед 0:0 Пуне Сити Суперлига Индии
- 03.11.2014 Пуне Сити 1:0 Нортист Юнайтед Суперлига Индии
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенгалуру
|14
|10
|0
|4
|28 - 15
|30
|2.
|Ченнаин
|13
|7
|2
|4
|20 - 17
|23
|3.
|Пуне Сити
|0:0
|14
|7
|2
|5
|24 - 14
|23
|4.
|Джамшедпур
|14
|6
|4
|4
|14 - 12
|22
|5.
|Гоа
|12
|6
|2
|4
|29 - 23
|20
|6.
|Керала Бластерс
|13
|5
|4
|4
|17 - 18
|19
|7.
|Мумбаи Сити
|13
|5
|2
|6
|19 - 18
|17
|8.
|Нортист Юнайтед
|0:0
|13
|3
|3
|7
|10 - 19
|12
|9.
|Атлетико Калькутта
|12
|3
|2
|7
|8 - 17
|11
|10.
|Дели Динамос
|12
|2
|1
|9
|13 - 29
|7
Первый тайм
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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