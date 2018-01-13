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Стадион: Стэмфорд Бридж
Предыдущие игры
Челси (последние 20 матчей: +11 =7 -2)
- 13.01.2018 Челси 0:0 Лестер ПЛ
- 10.01.2018 Челси 0:0 Арсенал КЛ
- 06.01.2018 Норвич 0:0 Челси К
- 03.01.2018 Арсенал 2:2 Челси ПЛ
- 30.12.2017 Челси 5:0 Сток Сити ПЛ
- 26.12.2017 Челси 2:0 Брайтон ПЛ
- 23.12.2017 Эвертон 0:0 Челси ПЛ
- 20.12.2017 Челси 2:1 Борнмут КЛ
- 16.12.2017 Челси 1:0 Саутгемптон ПЛ
- 12.12.2017 Хаддерсфилд Таун 1:3 Челси ПЛ
- 09.12.2017 Вест Хэм 1:0 Челси ПЛ
- 05.12.2017 Челси 1:1 Атлетико М ЛЧ
- 02.12.2017 Челси 3:1 Ньюкасл ПЛ
- 29.11.2017 Челси 1:0 Суонси ПЛ
- 25.11.2017 Ливерпуль 1:1 Челси ПЛ
- 22.11.2017 Карабах 0:4 Челси ЛЧ
- 18.11.2017 Вест Бромвич 0:4 Челси ПЛ
- 05.11.2017 Челси 1:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 31.10.2017 Рома 3:0 Челси ЛЧ
- 28.10.2017 Борнмут 0:1 Челси ПЛ
Норвич (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 13.01.2018 Бристоль Сити 0:1 Норвич Ч
- 06.01.2018 Норвич 0:0 Челси К
- 01.01.2018 Норвич 2:1 Миллуолл Ч
- 30.12.2017 Бёртон 0:0 Норвич Ч
- 26.12.2017 Бирмингем 0:2 Норвич Ч
- 22.12.2017 Норвич 1:2 Брентфорд Ч
- 16.12.2017 Лидс 1:0 Норвич Ч
- 09.12.2017 Норвич 3:1 Шеффилд Уэнсдей Ч
- 01.12.2017 Кардифф Сити 3:1 Норвич Ч
- 25.11.2017 Норвич 1:1 Престон Норт Энд Ч
- 21.11.2017 Ноттингем Форест 1:0 Норвич Ч
- 18.11.2017 Норвич 1:1 Барнсли Ч
- 04.11.2017 Болтон 2:1 Норвич Ч
- 31.10.2017 Норвич 0:2 Вулверхэмптон Ч
- 28.10.2017 Норвич 1:2 Дерби Ч
- 24.10.2017 Арсенал 2:1 Норвич КЛ
- 22.10.2017 Ипсвич 0:1 Норвич Ч
- 14.10.2017 Норвич 1:1 Халл Сити Ч
- 30.09.2017 Рединг 1:2 Норвич Ч
- 26.09.2017 Мидлсбро 0:1 Норвич Ч
Последние игры между собой
Челси: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 0
Норвич: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 6
- 06.01.2018 Норвич 0:0 Челси Кубок
- 01.03.2016 Норвич 1:2 Челси Премьер-лига
- 21.11.2015 Челси 1:0 Норвич Премьер-лига
- 04.05.2014 Челси 0:0 Норвич Премьер-лига
- 06.10.2013 Норвич 1:3 Челси Премьер-лига
- 26.12.2012 Норвич 0:1 Челси Премьер-лига
- 06.10.2012 Челси 4:1 Норвич Премьер-лига
- 21.01.2012 Норвич 0:0 Челси Премьер-лига
- 27.08.2011 Челси 3:1 Норвич Премьер-лига