  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Германия
  5. Кубок Германии
  6. 1/4 финала
Стадион:
Падерборн
 
Позже
Бавария
announcement
-

Текстовая онлайн трансляция матча Падерборн - Бавария

До начала игры осталось 2 дня 14 часов 56 минут, которая состоится 06.02.2018.
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Падерборн - Бавария
Падерборн
2.5% (2)
Ничья:
3.8% (3)
Бавария
93.8% (75)

Вы не участвовали в прогнозе

Бавария:
32.5% (26)
Бавария:
18.8% (15)
Бавария:
13.8% (11)
Бавария:
12.5% (10)
Бавария:
6.3% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация