Текстовая онлайн трансляция матча Падерборн - Бавария

- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Бентелер Арена
Предыдущие игры
Падерборн (последние 20 матчей: +13 =2 -5)
- 03.02.2018 Зонненхоф Гроссашпах 1:1 Падерборн Б3
- 27.01.2018 Падерборн 5:0 Шпортфройнде Лотте Б3
- 20.01.2018 Кемницер 0:2 Падерборн Б3
- 09.01.2018 Ганновер 96 4:1 Падерборн ТМК
- 19.12.2017 Падерборн 1:0 Ингольштадт КГ
- 15.12.2017 Падерборн 0:0 Галлешер Б3
- 09.12.2017 Падерборн 3:1 Фортуна Кёльн Б3
- 02.12.2017 Веен Висбаден 4:1 Падерборн Б3
- 24.11.2017 Падерборн 0:2 Карлсруэ Б3
- 18.11.2017 Унтерахинг 0:3 Падерборн Б3
- 04.11.2017 Падерборн 3:0 Оснабрюк Б3
- 28.10.2017 Карл Цейсс 3:1 Падерборн Б3
- 24.10.2017 Падерборн 2:0 Бохум КГ
- 21.10.2017 Падерборн 3:0 Ален Б3
- 14.10.2017 Падерборн 7:1 Вердер-2 Б3
- 01.10.2017 Цвиккау 1:3 Падерборн Б3
- 22.09.2017 Падерборн 2:1 Ганза Б3
- 19.09.2017 Магдебург 1:0 Падерборн Б3
- 16.09.2017 Падерборн 2:1 Пройссен Мюнстер Б3
- 09.09.2017 Вюрцбург Кикерс 2:3 Падерборн Б3
Бавария (последние 20 матчей: +19 =0 -1)
- 03.02.2018 Майнц 0:2 Бавария Б
- 27.01.2018 Бавария 5:2 Хоффенхайм Б
- 21.01.2018 Бавария 4:2 Вердер Б
- 12.01.2018 Байер Л 1:3 Бавария Б
- 09.01.2018 Бавария 5:3 Зонненхоф Гроссашпах ТМК
- 06.01.2018 Аль-Ахли Доха 0:6 Бавария ТМК
- 20.12.2017 Бавария 2:1 Боруссия Д КГ
- 16.12.2017 Штуттгарт 0:1 Бавария Б
- 13.12.2017 Бавария 1:0 Кёльн Б
- 09.12.2017 Айнтрахт Фр 0:1 Бавария Б
- 05.12.2017 Бавария 3:1 ПСЖ ЛЧ
- 02.12.2017 Бавария 3:1 Ганновер 96 Б
- 25.11.2017 Боруссия М 2:1 Бавария Б
- 22.11.2017 Андерлехт 1:2 Бавария ЛЧ
- 18.11.2017 Бавария 3:0 Аугсбург Б
- 04.11.2017 Боруссия Д 1:3 Бавария Б
- 31.10.2017 Селтик 1:2 Бавария ЛЧ
- 28.10.2017 Бавария 2:0 РБ Лейпциг Б
- 25.10.2017 РБ Лейпциг 1:1 Бавария КГ
- 21.10.2017 Гамбург 0:1 Бавария Б
Последние игры между собой
1/32 финала
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
-
Текстовая онлайн трансляция матча Падерборн - БаварияДо начала игры осталось 2 дня 14 часов 56 минут, которая состоится 06.02.2018.
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Падерборн - Бавария
Падерборн
2.5% (2)
Ничья:
3.8% (3)
Бавария
93.8% (75)
Вы не участвовали в прогнозе
0:3 Бавария:
32.5% (26)
0:2 Бавария:
18.8% (15)
1:3 Бавария:
13.8% (11)
0:4 Бавария:
12.5% (10)
0:1 Бавария:
6.3% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация