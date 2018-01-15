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Стадион:
Иордания
0:0
Первый тайм: 19'
Дания
0' 19'
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Первый тайм
18'
Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
18'
Yasser Al Rawashdeh из команды Иордания делает передачу одноклубнику.
18'
Ehsan Haddad из команды Иордания отправил кросс в штрафную...
Угловой
18'
Аль-Дмейри Мохаммед из команды Иордания разыграл угловой с правого угла.
17'
Ниссен Расмус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
17'
Ясин Анас Бани выбил мяч подальше от ворот.
17'
Опасность предотвращена - Якоб Расмуссен из команды Дания вступил в отбор удачно
17'
Feras Shelbaieh из команды Иордания сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
16'
Кадри Башким наказан за толчок Аль-Дмейри Мохаммед
15'
Игрок клуба "Дания" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Feras Shelbaieh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Jens Martin Gammelby из команды Дания отправил кросс в штрафную...
14'
Hamza Al Dardour из команды Иордания делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
Ehsan Haddad из команды Иордания отправил кросс в штрафную...
12'
Игрок клуба "Иордания" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Maharma Abdul Hadi из команды Иордания делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
11'
Удар от ворот произведет Иордания
11'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
11'
Матч остановлен
11'
ШАНС! Кадри Башким нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
11'
Jens Martin Gammelby из команды Дания отправил кросс в штрафную...
10'
Хорошую попытку сделал Кадри Башким. Удар в створ, но вратарь начеку
10'
Поульсен Якоб из команды Дания отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
10'
Ehsan Haddad наказан за толчок Victor Nelsson
9'
Tareq Khattab выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Поульсен Якоб из команды Дания отправил кросс в штрафную...
9'
Игрок команды Иордания выносит мяч
8'
Ясин Анас Бани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
8'
Поульсен Якоб из команды Дания подал угловой слева.
8'
Tareq Khattab предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Jannik Pohl из команды Дания делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
Поульсен Якоб из команды Дания делает пас партнеру.
8'
Yazeed Abu Laila выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
7'
Поульсен Якоб из команды Дания подал угловой слева.
7'
Айед Раджай предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
Кадри Башким из команды Дания отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
7'
Игрок команды Дания совершает фол
6'
Игрок клуба "Дания" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
5'
Кадри Башким коснулся мяча рукой.
4'
Mathias Jensen из команды Дания отправил кросс в штрафную...
4'
Victor Nelsson выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Feras Shelbaieh из команды Иордания отправил кросс в штрафную...
3'
Yazeed Abu Laila взял и забрал мяч на выходе
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Иордания". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Armed Forces Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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