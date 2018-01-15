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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Armed Forces Stadium
Состав команд
17
Айед
Раджай
23
Ehsan
Haddad
20
Sammy
Skytte
10
Кадри
Башким
18
Jannik
Pohl
Иордания 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Yazeed Abu Laila Вратарь
- 2 Feras Shelbaieh Защитник
- 19 Ясин Анас Бани Защитник
- 3 Tareq Zeyad Защитник
- 21 Аль-Дмейри Мохаммед Защитник
- 17 Айед Раджай Полузащитник
- 11 Obeida Al Samarneh Полузащитник
- 23 Ehsan Haddad Полузащитник
- 14 Maharma Abdul Hadi Полузащитник
- 7 Yasser Al Rawashdeh Полузащитник
- 20 Hamza Al-Daradreh Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Jonathan Tamimi Защитник
- 6 Saeed Murjan Полузащитник
- 15 Yusef Al Rawashdeh Полузащитник
- 10 Mussab Al Laham Нападающий
- 16 Yazan Thalji Нападающий
- 5 Zaid Jaber
- 4 Amer Abuhudieab
- 12 Abdullah Al Fakhouri
- 26 Hadi Al Hourani
- 8 Yousef Al Naber
- 13 Omar Al Maanasrah
- 22 Abdallah Al Zoubi
- 9 Mahmoud Al Mardi
- Главный тренер: Jamal Abu Abed
Дания 4-3-3
- Основной состав
- 16 Хансен Йеспер Вратарь
- 5 Jens Martin Gammelby Защитник
- 12 Victor Nelsson Защитник
- 23 Якоб Расмуссен Защитник
- 3 Ниссен Расмус Защитник
- 7 Mathias Jensen II Полузащитник
- 20 Sammy Skytte Полузащитник
- 19 Поульсен Якоб Полузащитник
- 10 Кадри Башким Нападающий
- 18 Jannik Pohl Нападающий
- 11 Лаурсен Николай Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Jeppe Hoejbjerg Вратарь
- 17 Нильсен Лассе Защитник
- 6 Хансен Киан Защитник
- 4 Mads Pedersen Защитник
- 8 Йенсен Майк Полузащитник
- 13 Дуэлунд Миккель Нападающий
- 21 Сков Роберт Нападающий
- 9 Уре Микаэль Нападающий
- Главный тренер: Jon Dahl Tomasson
Предыдущие игры
Иордания (последние 20 матчей: +5 =9 -6)
- 11.01.2018 Иордания 1:2 Финляндия ТМС
- 25.12.2017 Иордания 1:1 Ливия ТМС
- 14.11.2017 Камбоджа 0:1 Иордания КА(
- 10.10.2017 Афганистан 3:3 Иордания КА(
- 05.09.2017 Иордания 4:1 Афганистан КА(
- 29.08.2017 Бахрейн 0:0 Иордания ТМС
- 13.06.2017 Вьетнам 0:0 Иордания КА(
- 07.06.2017 Иордания 0:0 Гонконг ТМС
- 01.06.2017 Ирак 1:0 Иордания ТМС
- 28.03.2017 Иордания 7:0 Камбоджа КА(
- 25.01.2017 Грузия 0:1 Иордания ТМС
- 15.11.2016 Иордания 0:0 Ливан ТМС
- 10.11.2016 Узбекистан 1:0 Иордания ТМС
- 06.11.2016 Иордания 0:0 Ирак ТМС
- 10.10.2016 Марокко 2:1 Иордания ТМС
- 07.10.2016 Оман 1:1 Иордания ТМС
- 31.08.2016 Ливан 1:1 Иордания ТМС
- 18.08.2016 Иордания 2:3 Катар ТМС
- 05.06.2016 Таиланд 2:0 Иордания ТМС
- 03.06.2016 ОАЭ 1:3 Иордания ТМС
Дания (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 11.01.2018 Швеция 1:0 Дания ТМС
- 14.11.2017 Ирландия 1:5 Дания ОМЧ2Е
- 11.11.2017 Дания 0:0 Ирландия ОМЧ2Е
- 08.10.2017 Дания 1:1 Румыния ОМЧ2Е
- 05.10.2017 Черногория 0:1 Дания ОМЧ2Е
- 04.09.2017 Армения 1:4 Дания ОМЧ2Е
- 01.09.2017 Дания 4:0 Польша ОМЧ2Е
- 10.06.2017 Казахстан 1:3 Дания ОМЧ2Е
- 06.06.2017 Дания 1:1 Германия ТМС
- 26.03.2017 Румыния 0:0 Дания ОМЧ2Е
- 15.11.2016 Чехия 1:1 Дания ТМС
- 11.11.2016 Дания 4:1 Казахстан ОМЧ2Е
- 11.10.2016 Дания 0:1 Черногория ОМЧ2Е
- 08.10.2016 Польша 3:2 Дания ОМЧ2Е
- 04.09.2016 Дания 1:0 Армения ОМЧ2Е
- 31.08.2016 Дания 5:0 Лихтенштейн ТМС
- 07.06.2016 Дания 4:0 Болгария ТМС
- 03.06.2016 Дания 2:2 Босния и Герцеговина ТМС
- 29.03.2016 Шотландия 1:0 Дания ТМС
- 24.03.2016 Дания 2:1 Исландия ТМС
Иордания
Дания
-
0 Голы 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
4 Дистанция, км 8
-
4 Количество передач 2
-
0 Владение мячом, % 0
Первый тайм
18'
Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
18'
Yasser Al Rawashdeh из команды Иордания делает передачу одноклубнику.
18'
Ehsan Haddad из команды Иордания отправил кросс в штрафную...
18'
Аль-Дмейри Мохаммед из команды Иордания разыграл угловой с правого угла.
17'
Ниссен Расмус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
17'
Ясин Анас Бани выбил мяч подальше от ворот.
17'
Опасность предотвращена - Якоб Расмуссен из команды Дания вступил в отбор удачно
17'
Feras Shelbaieh из команды Иордания сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
16'
Кадри Башким наказан за толчок Аль-Дмейри Мохаммед
15'
Игрок клуба "Дания" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Feras Shelbaieh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Jens Martin Gammelby из команды Дания отправил кросс в штрафную...
14'
Hamza Al Dardour из команды Иордания делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
Ehsan Haddad из команды Иордания отправил кросс в штрафную...
12'
Игрок клуба "Иордания" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Maharma Abdul Hadi из команды Иордания делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
11'
Удар от ворот произведет Иордания
11'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
11'
Матч остановлен
11'
ШАНС! Кадри Башким нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
11'
Jens Martin Gammelby из команды Дания отправил кросс в штрафную...
10'
Хорошую попытку сделал Кадри Башким. Удар в створ, но вратарь начеку
10'
Поульсен Якоб из команды Дания отправил кросс в штрафную...
10'
Ehsan Haddad наказан за толчок Victor Nelsson
9'
Tareq Khattab выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Поульсен Якоб из команды Дания отправил кросс в штрафную...
9'
Игрок команды Иордания выносит мяч
8'
Ясин Анас Бани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Поульсен Якоб из команды Дания подал угловой слева.
8'
Tareq Khattab предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Jannik Pohl из команды Дания делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
Поульсен Якоб из команды Дания делает пас партнеру.
8'
Yazeed Abu Laila выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Поульсен Якоб из команды Дания подал угловой слева.
7'
Айед Раджай предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
Кадри Башким из команды Дания отправил кросс в штрафную...
7'
Игрок команды Дания совершает фол
6'
Игрок клуба "Дания" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Кадри Башким коснулся мяча рукой.
4'
Mathias Jensen из команды Дания отправил кросс в штрафную...
4'
Victor Nelsson выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Feras Shelbaieh из команды Иордания отправил кросс в штрафную...
3'
Yazeed Abu Laila взял и забрал мяч на выходе
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Иордания". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Armed Forces Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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