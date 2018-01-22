Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Генгам

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ПСЖ (последние 20 матчей: +17 =1 -2)
- 17.01.2018 ПСЖ 8:0 Дижон Л1
- 14.01.2018 Нант 0:1 ПСЖ Л1
- 10.01.2018 Амьен 0:2 ПСЖ КЛ
- 07.01.2018 Ренн 1:6 ПСЖ КФ
- 20.12.2017 ПСЖ 3:1 Кан Л1
- 16.12.2017 Ренн 1:4 ПСЖ Л1
- 13.12.2017 Страсбург 2:4 ПСЖ КЛ
- 09.12.2017 ПСЖ 3:1 Лилль Л1
- 05.12.2017 Бавария 3:1 ПСЖ ЛЧ
- 02.12.2017 Страсбург 2:1 ПСЖ Л1
- 29.11.2017 ПСЖ 2:0 Труа Л1
- 26.11.2017 Монако 1:2 ПСЖ Л1
- 22.11.2017 ПСЖ 7:1 Селтик ЛЧ
- 18.11.2017 ПСЖ 4:1 Нант Л1
- 04.11.2017 Анже 0:5 ПСЖ Л1
- 31.10.2017 ПСЖ 5:0 Андерлехт ЛЧ
- 27.10.2017 ПСЖ 3:0 Ницца Л1
- 22.10.2017 Марсель 2:2 ПСЖ Л1
- 18.10.2017 Андерлехт 0:4 ПСЖ ЛЧ
- 14.10.2017 Дижон 1:2 ПСЖ Л1
Генгам (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 20.01.2018 Амьен 3:1 Генгам Л1
- 17.01.2018 Генгам 0:2 Лион Л1
- 12.01.2018 Страсбург 0:2 Генгам Л1
- 06.01.2018 Генгам 1:0 Ньор КФ
- 20.12.2017 Генгам 2:1 Сент-Этьен Л1
- 16.12.2017 Кан 0:0 Генгам Л1
- 09.12.2017 Генгам 4:0 Дижон Л1
- 02.12.2017 Труа 0:1 Генгам Л1
- 29.11.2017 Генгам 0:0 Монпелье Л1
- 26.11.2017 Марсель 1:0 Генгам Л1
- 18.11.2017 Генгам 1:1 Анже Л1
- 04.11.2017 Монако 6:0 Генгам Л1
- 28.10.2017 Генгам 1:1 Амьен Л1
- 24.10.2017 Генгам 0:2 Монпелье КЛ
- 21.10.2017 Нант 2:1 Генгам Л1
- 14.10.2017 Генгам 2:0 Ренн Л1
- 30.09.2017 Генгам 1:1 Тулуза Л1
- 23.09.2017 Бордо 3:1 Генгам Л1
- 16.09.2017 Генгам 1:0 Лилль Л1
- 10.09.2017 Лион 2:1 Генгам Л1
Последние игры между собой
ПСЖ: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 3
Генгам: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 7
- 13.08.2017 Генгам 0:3 ПСЖ Лига 1
- 09.04.2017 ПСЖ 4:0 Генгам Лига 1
- 17.12.2016 Генгам 2:1 ПСЖ Лига 1
- 09.04.2016 Генгам 0:2 ПСЖ Лига 1
- 22.09.2015 ПСЖ 3:0 Генгам Лига 1
- 08.05.2015 ПСЖ 6:0 Генгам Лига 1
- 14.12.2014 Генгам 1:0 ПСЖ Лига 1
- 02.08.2014 ПСЖ 2:0 Генгам Суперкубок Франции
- 25.01.2014 Генгам 1:1 ПСЖ Лига 1
- 31.08.2013 ПСЖ 2:0 Генгам Лига 1
- 13.01.2010 Генгам 1:0 ПСЖ Кубок лиги
1/32 финала
1/16 финала
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Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - ГенгамДо начала игры осталось 2 дня 15 часов 56 минут, которая состоится 24.01.2018.
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Прогнозы на матч ПСЖ - Генгам
ПСЖ
91.3% (63)
Ничья:
4.3% (3)
Генгам
4.3% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 ПСЖ:
33.3% (23)
3:0 ПСЖ:
21.7% (15)
3:1 ПСЖ:
11.6% (8)
4:0 ПСЖ:
10.1% (7)
1:2 Генгам:
2.9% (2)
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