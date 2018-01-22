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ПСЖ
 
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Генгам
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Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Генгам

До начала игры осталось 2 дня 15 часов 56 минут, которая состоится 24.01.2018.
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:
Прогнозы на матч ПСЖ - Генгам
ПСЖ
91.3% (63)
Ничья:
4.3% (3)
Генгам
4.3% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

ПСЖ:
33.3% (23)
ПСЖ:
21.7% (15)
ПСЖ:
11.6% (8)
ПСЖ:
10.1% (7)
Генгам:
2.9% (2)
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