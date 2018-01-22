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Монако
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Лион

До начала игры осталось 2 дня 18 часов 30 минут, которая состоится 24.01.2018.
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:
Прогнозы на матч Монако - Лион
Монако
64.2% (43)
Ничья:
28.4% (19)
Лион
7.5% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Монако:
34.3% (23)
Ничья:
19.4% (13)
Монако:
16.4% (11)
Ничья:
9% (6)
Монако:
7.5% (5)
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