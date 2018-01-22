Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Лион

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Монако (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 21.01.2018 Монако 3:1 Метц Л1
- 16.01.2018 Монако 2:2 Ницца Л1
- 13.01.2018 Монпелье 0:0 Монако Л1
- 09.01.2018 Ницца 1:2 Монако КЛ
- 06.01.2018 Изёр 2:5 Монако КФ
- 20.12.2017 Монако 2:1 Ренн Л1
- 15.12.2017 Сент-Этьен 0:4 Монако Л1
- 12.12.2017 Монако 2:0 Кан КЛ
- 09.12.2017 Монако 3:2 Труа Л1
- 06.12.2017 Порту 5:2 Монако ЛЧ
- 02.12.2017 Монако 1:0 Анже Л1
- 29.11.2017 Нант 1:0 Монако Л1
- 26.11.2017 Монако 1:2 ПСЖ Л1
- 21.11.2017 Монако 1:4 РБ Лейпциг ЛЧ
- 17.11.2017 Амьен 1:1 Монако Л1
- 04.11.2017 Монако 6:0 Генгам Л1
- 01.11.2017 Бешикташ 1:1 Монако ЛЧ
- 28.10.2017 Бордо 0:2 Монако Л1
- 21.10.2017 Монако 2:0 Кан Л1
- 17.10.2017 Монако 1:2 Бешикташ ЛЧ
Лион (последние 20 матчей: +14 =3 -3)
- 17.01.2018 Генгам 0:2 Лион Л1
- 14.01.2018 Лион 1:1 Анже Л1
- 06.01.2018 Нанси 2:3 Лион КФ
- 20.12.2017 Тулуза 1:2 Лион Л1
- 17.12.2017 Лион 2:0 Марсель Л1
- 13.12.2017 Монпелье 4:1 Лион КЛ
- 10.12.2017 Амьен 1:2 Лион Л1
- 07.12.2017 Аталанта 1:0 Лион ЛЕ
- 03.12.2017 Кан 1:2 Лион Л1
- 29.11.2017 Лион 1:2 Лилль Л1
- 26.11.2017 Ницца 0:5 Лион Л1
- 23.11.2017 Лион 4:0 Аполлон ЛЕ
- 19.11.2017 Лион 0:0 Монпелье Л1
- 05.11.2017 Сент-Этьен 0:5 Лион Л1
- 02.11.2017 Лион 3:0 Эвертон ЛЕ
- 29.10.2017 Лион 2:0 Метц Л1
- 22.10.2017 Труа 0:5 Лион Л1
- 19.10.2017 Эвертон 1:2 Лион ЛЕ
- 13.10.2017 Лион 3:2 Монако Л1
- 01.10.2017 Анже 3:3 Лион Л1
Последние игры между собой
Монако: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Лион: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
- 13.10.2017 Лион 3:2 Монако Лига 1
- 23.04.2017 Лион 1:2 Монако Лига 1
- 18.12.2016 Монако 1:3 Лион Лига 1
- 07.05.2016 Лион 6:1 Монако Лига 1
- 16.10.2015 Монако 1:1 Лион Лига 1
- 01.02.2015 Монако 0:0 Лион Лига 1
- 17.12.2014 Лион 1:1 Монако Кубок лиги
- 12.09.2014 Лион 2:1 Монако Лига 1
- 16.03.2014 Лион 2:3 Монако Лига 1
- 27.10.2013 Монако 2:1 Лион Лига 1
- 29.05.2011 Монако 0:2 Лион Лига 1
- 07.08.2010 Лион 0:0 Монако Лига 1
- 12.05.2010 Лион 3:0 Монако Лига 1
- 24.01.2010 Монако 2:1 Лион Кубок
- 20.12.2009 Монако 1:1 Лион Лига 1
- 12.04.2009 Лион 2:2 Монако Лига 1
- 08.11.2008 Монако 0:1 Лион Лига 1
- 29.07.2008 Лион 0:1 Монако Товарищеские матчи. Сборные
- 15.03.2008 Монако 0:3 Лион Лига 1
- 20.10.2007 Лион 3:1 Монако Лига 1
1/32 финала
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Текстовая онлайн трансляция матча Монако - ЛионДо начала игры осталось 2 дня 18 часов 30 минут, которая состоится 24.01.2018.
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Прогнозы на матч Монако - Лион
Монако
64.2% (43)
Ничья:
28.4% (19)
Лион
7.5% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Монако:
34.3% (23)
1:1 Ничья:
19.4% (13)
1:0 Монако:
16.4% (11)
2:2 Ничья:
9% (6)
2:0 Монако:
7.5% (5)
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