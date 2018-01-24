Текстовая онлайн трансляция матча Ньюпорт - Тоттенхэм

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Стадион: Rodney Parade
Предыдущие игры
Ньюпорт (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 23.01.2018 Ньюпорт 1:1 Моркам ВЛ
- 19.01.2018 Ньюпорт 2:1 Кроули Таун ВЛ
- 13.01.2018 Гримсби 1:2 Ньюпорт ВЛ
- 07.01.2018 Ньюпорт 2:1 Лидс К
- 01.01.2018 Ньюпорт 2:1 Эксетер Сити ВЛ
- 30.12.2017 Челтенем 1:1 Ньюпорт ВЛ
- 26.12.2017 Уиком 2:0 Ньюпорт ВЛ
- 23.12.2017 Ньюпорт 0:0 Линкольн Сити ВЛ
- 16.12.2017 Кембридж Юнайтед 1:2 Ньюпорт ВЛ
- 09.12.2017 Ньюпорт 3:3 Карлайл ВЛ
- 03.12.2017 Ньюпорт 2:0 Кембридж Юнайтед К
- 25.11.2017 Суиндон Таун 0:1 Ньюпорт ВЛ
- 21.11.2017 Ньюпорт 1:2 Барнет ВЛ
- 18.11.2017 Аккрингтон 1:1 Ньюпорт ВЛ
- 10.11.2017 Ньюпорт 1:1 Порт Вейл ВЛ
- 07.11.2017 Ньюпорт 1:2 Челтенем ТФЛЮ
- 04.11.2017 Ньюпорт 2:1 Уолсолл К
- 28.10.2017 Ноттс Каунти 3:0 Ньюпорт ВЛ
- 21.10.2017 Ньюпорт 1:1 Мэнсфилд ВЛ
- 17.10.2017 Ньюпорт 1:2 Колчестер ВЛ
Тоттенхэм (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 21.01.2018 Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм ПЛ
- 13.01.2018 Тоттенхэм 4:0 Эвертон ПЛ
- 07.01.2018 Тоттенхэм 3:0 Уимблдон К
- 04.01.2018 Тоттенхэм 1:1 Вест Хэм ПЛ
- 02.01.2018 Суонси 0:2 Тоттенхэм ПЛ
- 26.12.2017 Тоттенхэм 5:2 Саутгемптон ПЛ
- 23.12.2017 Бёрнли 0:3 Тоттенхэм ПЛ
- 16.12.2017 Манчестер Сити 4:1 Тоттенхэм ПЛ
- 13.12.2017 Тоттенхэм 2:0 Брайтон ПЛ
- 09.12.2017 Тоттенхэм 5:1 Сток Сити ПЛ
- 06.12.2017 Тоттенхэм 3:0 АПОЭЛ ЛЧ
- 02.12.2017 Уотфорд 1:1 Тоттенхэм ПЛ
- 28.11.2017 Лестер 2:1 Тоттенхэм ПЛ
- 25.11.2017 Тоттенхэм 1:1 Вест Бромвич ПЛ
- 21.11.2017 Боруссия Д 1:2 Тоттенхэм ЛЧ
- 18.11.2017 Арсенал 2:0 Тоттенхэм ПЛ
- 05.11.2017 Тоттенхэм 1:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 01.11.2017 Тоттенхэм 3:1 Реал Мадрид ЛЧ
- 28.10.2017 Манчестер Юнайтед 1:0 Тоттенхэм ПЛ
- 25.10.2017 Тоттенхэм 2:3 Вест Хэм КЛ
1/16 финала
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Текстовая онлайн трансляция матча Ньюпорт - ТоттенхэмДо начала игры осталось 1 день 15 часов 41 минуту, которая состоится 27.01.2018.
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Прогнозы на матч Ньюпорт - Тоттенхэм
Ньюпорт
0% (0)
Ничья:
0% (0)
Тоттенхэм
100% (83)
Вы не участвовали в прогнозе
0:2 Тоттенхэм:
34.9% (29)
0:3 Тоттенхэм:
21.7% (18)
1:2 Тоттенхэм:
13.3% (11)
1:3 Тоттенхэм:
12% (10)
0:1 Тоттенхэм:
9.6% (8)
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