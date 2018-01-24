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Стадион:
Ньюпорт
 
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Тоттенхэм
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Текстовая онлайн трансляция матча Ньюпорт - Тоттенхэм

До начала игры осталось 1 день 15 часов 41 минуту, которая состоится 27.01.2018.
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Прогнозы на матч Ньюпорт - Тоттенхэм
Ньюпорт
0% (0)
Ничья:
0% (0)
Тоттенхэм
100% (83)

Вы не участвовали в прогнозе

Тоттенхэм:
34.9% (29)
Тоттенхэм:
21.7% (18)
Тоттенхэм:
13.3% (11)
Тоттенхэм:
12% (10)
Тоттенхэм:
9.6% (8)
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