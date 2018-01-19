Текстовая онлайн трансляция матча Йовил Таун - Манчестер Юнайтед

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Стадион: Хуиш Парк
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Йовил Таун (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 20.01.2018 Йовил Таун 1:2 Честерфилд ВЛ
- 13.01.2018 Порт Вейл 1:1 Йовил Таун ВЛ
- 09.01.2018 Йовил Таун 2:0 Форест Грин ТА
- 06.01.2018 Йовил Таун 2:0 Брэдфорд Сити К
- 01.01.2018 Йовил Таун 1:2 Кроули Таун ВЛ
- 29.12.2017 Моркам 4:3 Йовил Таун ВЛ
- 26.12.2017 Челтенем 0:2 Йовил Таун ВЛ
- 23.12.2017 Йовил Таун 3:1 Эксетер Сити ВЛ
- 16.12.2017 Мэнсфилд 0:0 Йовил Таун ВЛ
- 12.12.2017 Йовил Таун 3:2 Порт Вейл К
- 09.12.2017 Йовил Таун 0:2 Линкольн Сити ВЛ
- 05.12.2017 Йовил Таун 2:0 Уимблдон ТА
- 02.12.2017 Порт Вейл 1:1 Йовил Таун К
- 28.11.2017 Йовил Таун 2:1 Плимут ТФЛЮ
- 25.11.2017 Уиком 2:1 Йовил Таун ВЛ
- 21.11.2017 Йовил Таун 1:1 Ноттс Каунти ВЛ
- 18.11.2017 Йовил Таун 1:2 Суиндон Таун ВЛ
- 11.11.2017 Карлайл 4:0 Йовил Таун ВЛ
- 04.11.2017 Йовил Таун 1:0 Саутенд К
- 28.10.2017 Йовил Таун 3:0 Стивенэйдж ВЛ
Манчестер Юнайтед (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 20.01.2018 Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 15.01.2018 Манчестер Юнайтед 3:0 Сток Сити ПЛ
- 05.01.2018 Манчестер Юнайтед 2:0 Дерби К
- 01.01.2018 Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 30.12.2017 Манчестер Юнайтед 0:0 Саутгемптон ПЛ
- 26.12.2017 Манчестер Юнайтед 2:2 Бёрнли ПЛ
- 23.12.2017 Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 20.12.2017 Бристоль Сити 2:1 Манчестер Юнайтед КЛ
- 17.12.2017 Вест Бромвич 1:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 13.12.2017 Манчестер Юнайтед 1:0 Борнмут ПЛ
- 10.12.2017 Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Сити ПЛ
- 05.12.2017 Манчестер Юнайтед 2:1 ЦСКА Москва ЛЧ
- 02.12.2017 Арсенал 1:3 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 28.11.2017 Уотфорд 2:4 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 25.11.2017 Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон ПЛ
- 22.11.2017 Базель 1:0 Манчестер Юнайтед ЛЧ
- 18.11.2017 Манчестер Юнайтед 4:1 Ньюкасл ПЛ
- 05.11.2017 Челси 1:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 31.10.2017 Манчестер Юнайтед 2:0 Бенфика ЛЧ
- 28.10.2017 Манчестер Юнайтед 1:0 Тоттенхэм ПЛ
Последние игры между собой
Йовил Таун: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Манчестер Юнайтед: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 04.01.2015 Йовил Таун 0:2 Манчестер Юнайтед Кубок
1/16 финала
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Текстовая онлайн трансляция матча Йовил Таун - Манчестер ЮнайтедДо начала игры осталось 2 дня 18 часов 11 минут, которая состоится 26.01.2018.
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Прогнозы на матч Йовил Таун - Манчестер Юнайтед
Йовил Таун
5.8% (5)
Ничья:
3.5% (3)
Манчестер Юнайтед
90.7% (78)
Вы не участвовали в прогнозе
0:2 Манчестер Юнайтед:
39.5% (34)
0:3 Манчестер Юнайтед:
25.6% (22)
1:3 Манчестер Юнайтед:
7% (6)
1:2 Манчестер Юнайтед:
5.8% (5)
0:1 Манчестер Юнайтед:
4.7% (4)
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