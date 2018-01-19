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Стадион:
Йовил Таун
 
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Манчестер Юнайтед
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Текстовая онлайн трансляция матча Йовил Таун - Манчестер Юнайтед

До начала игры осталось 2 дня 18 часов 11 минут, которая состоится 26.01.2018.
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:
Прогнозы на матч Йовил Таун - Манчестер Юнайтед
Йовил Таун
5.8% (5)
Ничья:
3.5% (3)
Манчестер Юнайтед
90.7% (78)

Вы не участвовали в прогнозе

Манчестер Юнайтед:
39.5% (34)
Манчестер Юнайтед:
25.6% (22)
Манчестер Юнайтед:
7% (6)
Манчестер Юнайтед:
5.8% (5)
Манчестер Юнайтед:
4.7% (4)
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