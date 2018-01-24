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Стадион:
Ливерпуль
 
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Вест Бромвич
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Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Вест Бромвич

До начала игры осталось 2 дня 18 часов, которая состоится 27.01.2018.
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:
Прогнозы на матч Ливерпуль - Вест Бромвич
Ливерпуль
88.5% (46)
Ничья:
5.8% (3)
Вест Бромвич
5.8% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Ливерпуль:
28.8% (15)
Ливерпуль:
21.2% (11)
Ливерпуль:
17.3% (9)
Ливерпуль:
9.6% (5)
Ливерпуль:
9.6% (5)
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