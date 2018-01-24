Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Вест Бромвич

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Стадион: Энфилд
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Ливерпуль (последние 20 матчей: +13 =5 -2)
- 22.01.2018 Суонси 1:0 Ливерпуль ПЛ
- 14.01.2018 Ливерпуль 4:3 Манчестер Сити ПЛ
- 05.01.2018 Ливерпуль 2:1 Эвертон К
- 01.01.2018 Бёрнли 1:2 Ливерпуль ПЛ
- 30.12.2017 Ливерпуль 2:1 Лестер ПЛ
- 26.12.2017 Ливерпуль 5:0 Суонси ПЛ
- 22.12.2017 Арсенал 3:3 Ливерпуль ПЛ
- 17.12.2017 Борнмут 0:4 Ливерпуль ПЛ
- 13.12.2017 Ливерпуль 0:0 Вест Бромвич ПЛ
- 10.12.2017 Ливерпуль 1:1 Эвертон ПЛ
- 06.12.2017 Ливерпуль 7:0 Спартак Москва ЛЧ
- 02.12.2017 Брайтон 1:5 Ливерпуль ПЛ
- 29.11.2017 Сток Сити 0:3 Ливерпуль ПЛ
- 25.11.2017 Ливерпуль 1:1 Челси ПЛ
- 21.11.2017 Севилья 3:3 Ливерпуль ЛЧ
- 18.11.2017 Ливерпуль 3:0 Саутгемптон ПЛ
- 04.11.2017 Вест Хэм 1:4 Ливерпуль ПЛ
- 01.11.2017 Ливерпуль 3:0 Марибор ЛЧ
- 28.10.2017 Ливерпуль 3:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 22.10.2017 Тоттенхэм 4:1 Ливерпуль ПЛ
Вест Бромвич (последние 20 матчей: +2 =9 -9)
- 20.01.2018 Эвертон 1:1 Вест Бромвич ПЛ
- 13.01.2018 Вест Бромвич 2:0 Брайтон ПЛ
- 06.01.2018 Эксетер Сити 0:2 Вест Бромвич К
- 02.01.2018 Вест Хэм 2:1 Вест Бромвич ПЛ
- 31.12.2017 Вест Бромвич 1:1 Арсенал ПЛ
- 26.12.2017 Вест Бромвич 0:0 Эвертон ПЛ
- 23.12.2017 Сток Сити 3:1 Вест Бромвич ПЛ
- 17.12.2017 Вест Бромвич 1:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 13.12.2017 Ливерпуль 0:0 Вест Бромвич ПЛ
- 09.12.2017 Суонси 1:0 Вест Бромвич ПЛ
- 02.12.2017 Вест Бромвич 0:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 28.11.2017 Вест Бромвич 2:2 Ньюкасл ПЛ
- 25.11.2017 Тоттенхэм 1:1 Вест Бромвич ПЛ
- 18.11.2017 Вест Бромвич 0:4 Челси ПЛ
- 04.11.2017 Хаддерсфилд Таун 1:0 Вест Бромвич ПЛ
- 28.10.2017 Вест Бромвич 2:3 Манчестер Сити ПЛ
- 21.10.2017 Саутгемптон 1:0 Вест Бромвич ПЛ
- 16.10.2017 Лестер 1:1 Вест Бромвич ПЛ
- 30.09.2017 Вест Бромвич 2:2 Уотфорд ПЛ
- 25.09.2017 Арсенал 2:0 Вест Бромвич ПЛ
Последние игры между собой
Ливерпуль: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 4
Вест Бромвич: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 9
- 13.12.2017 Ливерпуль 0:0 Вест Бромвич Премьер-лига
- 16.04.2017 Вест Бромвич 0:1 Ливерпуль Премьер-лига
- 22.10.2016 Ливерпуль 2:1 Вест Бромвич Премьер-лига
- 15.05.2016 Вест Бромвич 1:1 Ливерпуль Премьер-лига
- 13.12.2015 Ливерпуль 2:2 Вест Бромвич Премьер-лига
- 25.04.2015 Вест Бромвич 0:0 Ливерпуль Премьер-лига
- 04.10.2014 Ливерпуль 2:1 Вест Бромвич Премьер-лига
- 02.02.2014 Вест Бромвич 1:1 Ливерпуль Премьер-лига
- 26.10.2013 Ливерпуль 4:1 Вест Бромвич Премьер-лига
- 12.02.2013 Ливерпуль 0:2 Вест Бромвич Премьер-лига
- 26.09.2012 Вест Бромвич 1:2 Ливерпуль Кубок лиги
- 18.08.2012 Вест Бромвич 3:0 Ливерпуль Премьер-лига
- 22.04.2012 Ливерпуль 0:1 Вест Бромвич Премьер-лига
- 29.10.2011 Вест Бромвич 0:2 Ливерпуль Премьер-лига
- 02.04.2011 Вест Бромвич 2:1 Ливерпуль Премьер-лига
- 29.08.2010 Ливерпуль 1:0 Вест Бромвич Премьер-лига
- 17.05.2009 Вест Бромвич 0:2 Ливерпуль Премьер-лига
- 08.11.2008 Ливерпуль 3:0 Вест Бромвич Премьер-лига
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Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Вест БромвичДо начала игры осталось 2 дня 18 часов, которая состоится 27.01.2018.
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Прогнозы на матч Ливерпуль - Вест Бромвич
Ливерпуль
88.5% (46)
Ничья:
5.8% (3)
Вест Бромвич
5.8% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Ливерпуль:
28.8% (15)
2:1 Ливерпуль:
21.2% (11)
3:1 Ливерпуль:
17.3% (9)
1:0 Ливерпуль:
9.6% (5)
3:0 Ливерпуль:
9.6% (5)
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