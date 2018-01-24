Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Ньюкасл

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Стадион: Стэмфорд Бридж
Предыдущие игры
Челси (последние 20 матчей: +11 =7 -2)
- 24.01.2018 Арсенал 2:1 Челси КЛ
- 20.01.2018 Брайтон 0:4 Челси ПЛ
- 17.01.2018 Челси 1:1 Норвич К
- 13.01.2018 Челси 0:0 Лестер ПЛ
- 10.01.2018 Челси 0:0 Арсенал КЛ
- 06.01.2018 Норвич 0:0 Челси К
- 03.01.2018 Арсенал 2:2 Челси ПЛ
- 30.12.2017 Челси 5:0 Сток Сити ПЛ
- 26.12.2017 Челси 2:0 Брайтон ПЛ
- 23.12.2017 Эвертон 0:0 Челси ПЛ
- 20.12.2017 Челси 2:1 Борнмут КЛ
- 16.12.2017 Челси 1:0 Саутгемптон ПЛ
- 12.12.2017 Хаддерсфилд Таун 1:3 Челси ПЛ
- 09.12.2017 Вест Хэм 1:0 Челси ПЛ
- 05.12.2017 Челси 1:1 Атлетико М ЛЧ
- 02.12.2017 Челси 3:1 Ньюкасл ПЛ
- 29.11.2017 Челси 1:0 Суонси ПЛ
- 25.11.2017 Ливерпуль 1:1 Челси ПЛ
- 22.11.2017 Карабах 0:4 Челси ЛЧ
- 18.11.2017 Вест Бромвич 0:4 Челси ПЛ
Ньюкасл (последние 20 матчей: +4 =5 -11)
- 20.01.2018 Манчестер Сити 3:1 Ньюкасл ПЛ
- 13.01.2018 Ньюкасл 1:1 Суонси ПЛ
- 06.01.2018 Ньюкасл 3:1 Лутон Таун К
- 01.01.2018 Сток Сити 0:1 Ньюкасл ПЛ
- 30.12.2017 Ньюкасл 0:0 Брайтон ПЛ
- 27.12.2017 Ньюкасл 0:1 Манчестер Сити ПЛ
- 23.12.2017 Вест Хэм 2:3 Ньюкасл ПЛ
- 16.12.2017 Арсенал 1:0 Ньюкасл ПЛ
- 13.12.2017 Ньюкасл 0:1 Эвертон ПЛ
- 09.12.2017 Ньюкасл 2:3 Лестер ПЛ
- 02.12.2017 Челси 3:1 Ньюкасл ПЛ
- 28.11.2017 Вест Бромвич 2:2 Ньюкасл ПЛ
- 25.11.2017 Ньюкасл 0:3 Уотфорд ПЛ
- 18.11.2017 Манчестер Юнайтед 4:1 Ньюкасл ПЛ
- 04.11.2017 Ньюкасл 0:1 Борнмут ПЛ
- 30.10.2017 Бёрнли 1:0 Ньюкасл ПЛ
- 21.10.2017 Ньюкасл 1:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 15.10.2017 Саутгемптон 2:2 Ньюкасл ПЛ
- 01.10.2017 Ньюкасл 1:1 Ливерпуль ПЛ
- 24.09.2017 Брайтон 1:0 Ньюкасл ПЛ
Последние игры между собой
Челси: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 5
Ньюкасл: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 9
- 02.12.2017 Челси 3:1 Ньюкасл Премьер-лига
- 13.02.2016 Челси 5:1 Ньюкасл Премьер-лига
- 26.09.2015 Ньюкасл 2:2 Челси Премьер-лига
- 10.01.2015 Челси 2:0 Ньюкасл Премьер-лига
- 06.12.2014 Ньюкасл 2:1 Челси Премьер-лига
- 08.02.2014 Челси 3:0 Ньюкасл Премьер-лига
- 02.11.2013 Ньюкасл 2:0 Челси Премьер-лига
- 02.02.2013 Ньюкасл 3:2 Челси Премьер-лига
- 25.08.2012 Челси 2:0 Ньюкасл Премьер-лига
- 02.05.2012 Челси 0:2 Ньюкасл Премьер-лига
- 03.12.2011 Ньюкасл 0:3 Челси Премьер-лига
- 15.05.2011 Челси 2:2 Ньюкасл Премьер-лига
- 28.11.2010 Ньюкасл 1:1 Челси Премьер-лига
- 22.09.2010 Челси 3:4 Ньюкасл Кубок Carling
- 04.04.2009 Ньюкасл 0:2 Челси Премьер-лига
- 22.11.2008 Челси 0:0 Ньюкасл Премьер-лига
- 05.05.2008 Ньюкасл 0:2 Челси Премьер-лига
- 29.12.2007 Челси 2:1 Ньюкасл Премьер-лига
1/16 финала
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Текстовая онлайн трансляция матча Челси - НьюкаслДо начала игры осталось 2 дня 11 часов 41 минуту, которая состоится 28.01.2018.
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Прогнозы на матч Челси - Ньюкасл
Челси
94.5% (69)
Ничья:
2.7% (2)
Ньюкасл
2.7% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Челси:
45.2% (33)
1:0 Челси:
15.1% (11)
2:1 Челси:
12.3% (9)
3:1 Челси:
12.3% (9)
3:0 Челси:
5.5% (4)
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