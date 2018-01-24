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Челси
 
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Ньюкасл
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Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Ньюкасл

До начала игры осталось 2 дня 11 часов 41 минуту, которая состоится 28.01.2018.
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Прогнозы на матч Челси - Ньюкасл
Челси
94.5% (69)
Ничья:
2.7% (2)
Ньюкасл
2.7% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Челси:
45.2% (33)
Челси:
15.1% (11)
Челси:
12.3% (9)
Челси:
12.3% (9)
Челси:
5.5% (4)
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